Un hombre que se hace pasar por ciego es descubierto por las cámaras: se llevó más de 150.000 euros en prestaciones en 15 años

Tanto el hombre, como su esposa, se encuentran bajo arresto domiciliario. (Canva)

Un caso peculiar en Italia ha llamado la atención de varios medios de comunicación, oficiales e instituciones: un hombre que se hacía pasar por ciego ha recibido un total de 150.000 euros como indemnización de la seguridad social italiana.

El hombre logró engañar a todos durante 20 años con la ayuda de su mujer. El italiano fue arrestado el pasado martes 7 de octubre junto con su esposa en Castellammare di Stabia, cerca de Nápoles. Se le acusa de haber mentido sobre su salud durante dos décadas al afirmar ser ciego, cuando tenía visión parcial, informa la agencia de noticias italiana Ansa.

A lo largo de todo este tiempo, la pareja recibió una indemnización total de 150.000 euros de la seguridad social italiana por esta falsa discapacidad. El hombre, en realidad, tenía discapacidad visual, pero no dificultad para orientarse, desplazarse ni realizar tareas cotidianas, detalla el Corriere del Mezzogiorno.

Ya se incautaron de 125.000 euros el año pasado

El fraude fue descubierto tras una investigación de la policía financiera de la cercana localidad de Torre Annunziata, que se inició tras el embargo de cuentas de la pareja por 125.000 euros el año pasado. Las autoridades descubrieron que el hombre no necesitaba cuidadores que lo ayudaran con sus tareas diarias y, por lo tanto, no tenía derecho a la prestación destinada a financiar esta ayuda.

El italiano, cuya edad no ha sido revelada, mintió en todos los exámenes médicos realizados por peritos médicos de la seguridad social. Fue declarado ciego definitivamente en 2010, diagnóstico que no ha sido cuestionado desde entonces.

La Guardia Civil alerta del “fraude del sí”: así graban tu voz los delincuentes en una llamada

Desenmascarado por cámaras de vigilancia bancaria

Durante sus investigaciones, la brigada financiera de la policía finalmente descubrió que el defraudador no tenía dificultad para orientarse incluso en lugares concurridos, no tenía dificultad para pagar sus compras en efectivo o retirar dinero de un cajero automático.

Para confirmar el fraude, los investigadores también consultaron a un director de medicina forense de la Autoridad Sanitaria Local de Nápoles 3 Sur y a un oftalmólogo, quienes, tras revisar las imágenes grabadas por la policía financiera, confirmaron que las acciones del hombre en el video eran absolutamente no se correspondían con los de una persona ciega.

Mientras continúa el procedimiento, la pareja se encuentra bajo arresto domiciliario al menos hasta finales de noviembre, y está siendo procesada por fraude agravado en relación con ayudas públicas, falsificación de documento público y engaño a médicos al servicio de estructuras públicas.

Este caso no es el único

Este caso recuerda a otro que sucedió en 2010, también en Italia, cuando La Guardia de Finanzas italiana descubrió el engaño de un hombre que se hacía pasar por ciego desde hacía 38 años para poder cobrar la pensión de invalidez. Así, había defraudado al Estado cerca de 150.000 euros.

El hombre vivía en Lecce, en la región de Puglia. El hombre realizaba una vida completamente normal, a pesar de que su certificado de salud confirmaba que padecía una “ceguera absoluta”, según informa el diario La Stampa.

La Policía le grabó yendo a comprar al supermercado y cruzando sin problemas la calle en medio del tráfico. Además, el año anterior, el ‘falso inválido’ había sido sometido a una visita de control durante la cual la presunta invalidez había sido confirmada.