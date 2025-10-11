España

Un hombre que se hace pasar por ciego es descubierto por las cámaras: se llevó más de 150.000 euros en prestaciones en 15 años

El hombre logró engañar a todos durante 20 años con la ayuda de su mujer. Fue arrestado el pasado martes 7 de octubre

Por Yoana Kaloyanova

Guardar
Tanto el hombre, como su
Tanto el hombre, como su esposa, se encuentran bajo arresto domiciliario. (Canva)

Un caso peculiar en Italia ha llamado la atención de varios medios de comunicación, oficiales e instituciones: un hombre que se hacía pasar por ciego ha recibido un total de 150.000 euros como indemnización de la seguridad social italiana.

El hombre logró engañar a todos durante 20 años con la ayuda de su mujer. El italiano fue arrestado el pasado martes 7 de octubre junto con su esposa en Castellammare di Stabia, cerca de Nápoles. Se le acusa de haber mentido sobre su salud durante dos décadas al afirmar ser ciego, cuando tenía visión parcial, informa la agencia de noticias italiana Ansa.

A lo largo de todo este tiempo, la pareja recibió una indemnización total de 150.000 euros de la seguridad social italiana por esta falsa discapacidad. El hombre, en realidad, tenía discapacidad visual, pero no dificultad para orientarse, desplazarse ni realizar tareas cotidianas, detalla el Corriere del Mezzogiorno.

Ya se incautaron de 125.000 euros el año pasado

El fraude fue descubierto tras una investigación de la policía financiera de la cercana localidad de Torre Annunziata, que se inició tras el embargo de cuentas de la pareja por 125.000 euros el año pasado. Las autoridades descubrieron que el hombre no necesitaba cuidadores que lo ayudaran con sus tareas diarias y, por lo tanto, no tenía derecho a la prestación destinada a financiar esta ayuda.

El italiano, cuya edad no ha sido revelada, mintió en todos los exámenes médicos realizados por peritos médicos de la seguridad social. Fue declarado ciego definitivamente en 2010, diagnóstico que no ha sido cuestionado desde entonces.

La Guardia Civil alerta del “fraude del sí”: así graban tu voz los delincuentes en una llamada

Desenmascarado por cámaras de vigilancia bancaria

Durante sus investigaciones, la brigada financiera de la policía finalmente descubrió que el defraudador no tenía dificultad para orientarse incluso en lugares concurridos, no tenía dificultad para pagar sus compras en efectivo o retirar dinero de un cajero automático.

Para confirmar el fraude, los investigadores también consultaron a un director de medicina forense de la Autoridad Sanitaria Local de Nápoles 3 Sur y a un oftalmólogo, quienes, tras revisar las imágenes grabadas por la policía financiera, confirmaron que las acciones del hombre en el video eran absolutamente no se correspondían con los de una persona ciega.

Mientras continúa el procedimiento, la pareja se encuentra bajo arresto domiciliario al menos hasta finales de noviembre, y está siendo procesada por fraude agravado en relación con ayudas públicas, falsificación de documento público y engaño a médicos al servicio de estructuras públicas.

Este caso no es el único

Este caso recuerda a otro que sucedió en 2010, también en Italia, cuando La Guardia de Finanzas italiana descubrió el engaño de un hombre que se hacía pasar por ciego desde hacía 38 años para poder cobrar la pensión de invalidez. Así, había defraudado al Estado cerca de 150.000 euros.

El hombre vivía en Lecce, en la región de Puglia. El hombre realizaba una vida completamente normal, a pesar de que su certificado de salud confirmaba que padecía una “ceguera absoluta”, según informa el diario La Stampa.

La Policía le grabó yendo a comprar al supermercado y cruzando sin problemas la calle en medio del tráfico. Además, el año anterior, el ‘falso inválido’ había sido sometido a una visita de control durante la cual la presunta invalidez había sido confirmada.

Temas Relacionados

CrímenesJusiticiaFraudeEstafasEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: Emergencias amplía la alerta naranja por lluvias y tormentas a toda Baleares

Cuatro comunidades autónomas estarán en alerta este sábado por fuertes precipitaciones, que afectarán principalmente a la Comunidad Valenciana

Última hora de la DANA

Escándalo en el Museo de Cera de Madrid: un artista cuela a Netanyahu como Chucky, Milei con cuerpo de perro y Ayuso y Almeida convertidos en ratas en una acción clandestina

El artista defiende su derecho a “burlarse de las nuevas derechas” mientras el Museo se desvincula de la puesta en escena

Escándalo en el Museo de

“Gorda de mierda”, “puta inútil” y “mal follada”: El Supremo confirma cuatro años y medio de prisión para un sargento alumno por insultar a sus compañeras y superiores

Ha sido condenado por dos delitos de insulto a superior, uno de abuso de autoridad y dos delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas

“Gorda de mierda”, “puta inútil”

La jubilación de los Baby Boomers pondrá en juego el actual sistema de pensiones a partir de 2030

El Gobierno estima que el pico de gasto para esta partida presupuestaria llegará al 14,7% del PIB en 2050, el año más complicado para la caja jubilatoria

La jubilación de los Baby

Lluís Marimon tiene 97 años y es el atleta federado más longevo de Cataluña: “Sin prisa, sin quejarse y con cuatro ejercicios cada día”

Según el atleta, el secreto es moverse, comer de forma equilibrada y escuchar al propio cuerpo. El atleta considera que la obsesión moderna por los gimnasios es innecesaria

Lluís Marimon tiene 97 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Gorda de mierda”, “puta inútil”

“Gorda de mierda”, “puta inútil” y “mal follada”: El Supremo confirma cuatro años y medio de prisión para un sargento alumno por insultar a sus compañeras y superiores

Un incendio en la Gran Vía paraliza Madrid: graves cortes de tráfico un día antes de la Fiesta Nacional

Las activistas de la nueva flotilla llegan a Madrid: reivindican el “éxito” de la misión y aseguran haber sido “maltratados”

La Guardia Civil interviene un criadero ilegal en A Coruña: perros, chinchillas y ponis compartían espacio con 250 cadáveres

Santiago Abascal no irá a la tribuna del desfile del 12 de Octubre: “Sólo compartirá espacio con Pedro Sánchez donde pueda denunciar la corrupción”

ECONOMÍA

La jubilación de los Baby

La jubilación de los Baby Boomers pondrá en juego el actual sistema de pensiones a partir de 2030

El “tiempo efectivo” de horas trabajadas es menor que antes de la pandemia debido a las bajas, según un estudio

Banca, eléctricas o carteras inmobiliarias: las opas que antecedieron a la del BBVA y Banco Sabadell en España

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 11 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Un equipo femenino de baloncesto

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”