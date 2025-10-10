Una empresa vasca producirá carros de combate para EEUU con un contrato de 5000 millones de euros: fabricarán 7000 unidades

Soldados estadounidenses junto a un tanque M1/A2 Abrams (REUTERS/Kacper Pempel/Archivo)

Estados Unidos ha encontrado un nuevo proveedor de carros de combate y se trata de una empresa española. La compañía vasca SAPA, especializada en tecnologías de movilidad y sistemas eléctricos para vehículos, ha sido seleccionada por General Dynamics Land Systems para suministrar el sistema de transmisión de los vehículos de nueva generación del Ejército de EEUU.

Según ha podido saber Infobae España, las primeras unidades ya están en proceso de entrega y la producción en serie comenzará en 2028. El contrato, valorado en 5.000 millones de euros, consolida a SAPA entre los principales programas de la Unión Europea (UE) y la OTAN. Además, consigue colaborar con una de las grandes empresas del sector.

Carros de combate para EEUU

Dentro del programa ‘Next gen’ del US Army, SAPA desempeñará un papel central como proveedor de la tecnología de transmisión, un elemento esencial para la movilidad y autonomía de los nuevos carros de combate. Actualmente, la empresa cuenta con capacidad para cubrir tanto la generación eléctrica como los sistemas de control y movimiento de vehículos de guerra, junto con el mantenimiento integral de estos sistemas.

“En dos décadas, gracias al esfuerzo de nuestro equipo y a la colaboración con el resto de los actores del sector, hemos pasado de comprar tecnología a vender tecnología española en todo el mundo y a estar presentes en los principales programas de la UE y la OTAN”, explicó Ignacio Almaraz, director de Desarrollo de Negocio de SAPA.

Desde su sede en Gipuzkoa, la compañía prevé suministrar 7.000 unidades en los próximos años, ampliando así su presencia tanto en contratos de Estados Unidos como de España, de acuerdo con su Plan Estratégico 2025-2030. Conseguir un cliente como las Fuerzas Armadas estadounidenses eleva el caché de la empresa.

Colaboración con General Dynamic

SAPA Transmission y General Dynamics han anunciado la ampliación de su asociación estratégica para el desarrollo de vehículos de combate de infantería de próxima generación. El objetivo, según ambas compañías, consiste en ofrecer soluciones que respondan a las necesidades actuales y futuras de los ejércitos, orientadas a garantizar la ventaja tecnológica en escenarios cada vez más complejos. La alianza estratégica busca proporcionar soluciones capaces de responder a las exigencias operativas del futuro campo de batalla.

Como ha explicado la compañía a Infobae España, la experiencia de SAPA en sistemas de movilidad y transmisión se combina con el liderazgo y la trayectoria de General Dynamics en plataformas blindadas avanzadas. Esta colaboración busca optimizar las capacidades de los futuros vehículos y adaptarlas a los requisitos operativos de los clientes internacionales. “Combinar la experiencia y los conocimientos de ambas en productos futuros garantiza que los soldados siempre tengan el poder de ganar”, señaló Jim Pasquarette, vicepresidente de estrategia de General Dynamics.

Por su parte, Darren Werner, presidente de SAPA Transmission, destacó que la alianza “consolida nuestras posiciones como proveedores preeminentes de soluciones de movilidad de combate de vanguardia con la próxima generación de vehículos de combate avanzados”. La expansión refuerza la presencia de la tecnología española en grandes programas internacionales de defensa.