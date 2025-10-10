España

Roger Anglada, un español en Suiza, sobre cuánto gana como camarero: “Puedes ganar en una semana 1.300 euros limpios”

Un tiktoker menorquín ha revelado lo que gana trabajando como camarero y cuánto puede llegar a ingresar en apenas siete días

Por Clara Barceló

Cuánto se cobra siendo camarero
Cuánto se cobra siendo camarero en Suiza (TikTok)

La gran duda de muchos es cuánto se puede ganar en Suiza con empleos que no requieren formación especializada, como ser camarero. Roger Anglada, un joven de Menorca que lleva un tiempo viviendo en el país, ha querido resolver la incógnita compartiendo su experiencia laboral a través de un vídeo en TikTok (@roger_anglada).

En la publicación, que rápidamente se ha viralizado, Anglada explica cuáles son sus condiciones actuales y cuánto dinero ingresa por semana trabajando en la hostelería. Un dato que ha sorprendido a miles de personas que, desde España, ven con asombro los salarios suizos.

Anglada comienza aclarando que en Suiza no existe un salario mínimo como ocurre en otros países europeos. Sin embargo, las propias condiciones del mercado laboral fijan unas tarifas bastante similares, especialmente en el sector de la hostelería.

Una camarera en Suiza (AdobeStock)
Una camarera en Suiza (AdobeStock)

Según detalla, en la zona francesa de Suiza los camareros cobran entre 20 y 24 francos suizos por hora. En su caso, su contrato actual le garantiza 23 francos por hora trabajada. Con una jornada de 45 horas semanales, ya que en el país la jornada completa supera las 40 horas habituales en España, su sueldo base semanal alcanza los 1035 francos suizos, lo que equivale aproximadamente a 1080 euros.

Propinas: el complemento clave

Más allá del sueldo fijo, Roger recalca que en Suiza las propinas son habituales y representan un ingreso extra. En un solo día, un camarero puede recibir entre 50 y 90 francos en propinas, dependiendo del turno, el lugar de trabajo y la clientela.

Gracias a este complemento, su sueldo semanal puede superar los 1300 francos limpios, es decir, unos 1350 euros aproximadamente. Una cantidad que en España es difícil de conseguir incluso con trabajos cualificados.

La diferencia con respecto a lo que se cobra en el sector hostelero español es abismal. En muchos lugares de España, los camareros perciben entre 6 y 8 euros la hora, y en la mayoría de los casos no cuentan con un ingreso fijo derivado de las propinas.

Cuánto se gana en el mundo de la hostelería en Suiza

El vídeo de Anglada muestra con claridad por qué muchos jóvenes españoles deciden emigrar a Suiza: con empleos considerados básicos pueden alcanzar una independencia económica mucho mayor y mejorar su capacidad de ahorro.

El precio de vivir en Suiza

Aun así, no todo es tan perfecto. Aunque los salarios sean elevados, el coste de vida en Suiza también lo es. La cesta de la compra más cara que en España y unos servicios básicos mucho más costosos hacen que parte de esos ingresos extra se desaparezcan rápidamente.

Con su testimonio, Roger Anglada ha puesto cifras concretas sobre una de las preguntas más frecuentes entre quienes piensan en emigrar: cuánto se gana en un trabajo como camarero en Suiza. La respuesta, según él mismo muestra con sus recibos de pago, es que se pueden superar fácilmente los 1300 francos a la semana.

“Como veis, no hace falta iros a Australia para llegar a ganar un sueldo como este”, concluye en su vídeo, animando a quienes se lo plantean a valorar la opción de mudarse al país alpino.

