Macron vuelve a nombrar primer ministro a Sébastien Lecornu

Cuatro días después de la dimisión del ministro saliente, el presidente de la República Francesa ha vuelto a nombrarle para el mismo cargo

Fede Sáenz

French outgoing Prime Minister Sebastien
French outgoing Prime Minister Sebastien Lecornu delivers a statement in the courtyard at the Hotel Matignon in Paris after launching a series of talks with political parties' leaders as France faces a political crisis following the announcement of the resignation of the new government, France, October 8, 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool

Sebastien Lecornu fue nombrado primer ministro por Emmanuel Macron el pasado 10 de septiembre, pero no duró en el cargo ni un mes: el 6 de octubre, a los 26 días de haber accedido al cargo, y menos de uno después de haber presentado su nuevo gabinete, Lecornu renunciaba a su posición con un “no se cumplen las condiciones para que yo siga como primer ministro”.

Hoy, viernes 10 de octubre, Emmanuel Macron ha vuelto a nombrar primer ministro a Lecornu, una decisión inesperada que pone fin a varias jornadas de especulación y negociaciones intensas con el fin de resolver el estancamiento político del país.

*noticia en ampliación

