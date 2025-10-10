Macron vuelve a nombrar primer ministro a Sébastien Lecornu

Sebastien Lecornu fue nombrado primer ministro por Emmanuel Macron el pasado 10 de septiembre, pero no duró en el cargo ni un mes: el 6 de octubre, a los 26 días de haber accedido al cargo, y menos de uno después de haber presentado su nuevo gabinete, Lecornu renunciaba a su posición con un “no se cumplen las condiciones para que yo siga como primer ministro”.
Hoy, viernes 10 de octubre, Emmanuel Macron ha vuelto a nombrar primer ministro a Lecornu, una decisión inesperada que pone fin a varias jornadas de especulación y negociaciones intensas con el fin de resolver el estancamiento político del país.
*noticia en ampliación
