Macron nombrará un nuevo primer ministro para superar el bloqueo político en Francia

Emmanuel Macron habla con los invitados durante una recepción como parte de las celebraciones del 35º aniversario de la reunificación alemana por el Día de la Unidad Alemana (Jean-Christophe Verhaegen/REUTERS)

El presidente francés, Emmanuel Macron, se dispuso este viernes a designar a un nuevo primer ministro encargado de sacar al país del actual estancamiento político, una decisión que aleja por el momento la posibilidad de nuevas elecciones anticipadas.

Según fuentes citadas por AFP, Macron tiene previsto reunirse este viernes a las 12:30 GMT con líderes de todos los partidos, a excepción de Agrupación Nacional (RN), de extrema derecha, y La Francia Insumisa, de la izquierda radical.

El encuentro se desarrollará en el Palacio del Elíseo. El entorno del presidente indicó que el jefe de Estado anunciaría su decisión antes de la noche, tras la renuncia de Sébastien Lecornu, su séptimo primer ministro. El lunes dimitió el jefe de Gobierno después de meses sin avances sobre el presupuesto.

Lecornu, considerado un fiel aliado de Macron, accedió a prolongar su permanencia en el cargo durante dos días adicionales para dialogar con todas las fuerzas políticas.

En una entrevista televisiva realizada el miércoles, se mostró optimista ante la posibilidad de que un nuevo gabinete consiga que el parlamento apruebe el proyecto de gasto público.

Sebastien Lecornu dialogó con líderes partidarios de cara a la elección de un nuevo primer ministro (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Dos predecesores de Lecornu también dejaron el cargo en medio de enfrentamientos con el Parlamento sobre las iniciativas presupuestarias. La última reorganización ministerial, anunciada el domingo 5 de octubre, tampoco logró satisfacer las demandas de cambio de la oposición.

La política francesa enfrenta una situación de bloqueo desde que Macron optó el año pasado por disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas. La apuesta no fortaleció al oficialismo, sino que resultó en un parlamento sin mayorías claras y un avance significativo de la extrema derecha.

Lecornu, quien había desempeñado durante tres años la cartera de Defensa, no reveló ningún indicio sobre quién podría ser el próximo primer ministro galo y señaló que su misión concluyó.

Varios actores políticos opinan que Macron podría volver a proponerle para el cargo, lo que podría agravar la tensión con la oposición y propiciar una nueva moción de censura.

Entre los posibles candidatos también se menciona a Jean-Louis Borloo, ex ministro durante los gobiernos de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, aunque Borloo, de 74 años, aseguró el jueves no haber sido contactado por el Palacio del Elíseo.

French President Emmanuel Macron waits for the arrival of a guest at the Elysee Palace in Paris, France, October 8, 2025. REUTERS/Benoit Tessier

Otros nombres que circulan como eventuales jefes de Gobierno incluyen al ex primer ministro socialista Bernard Cazeneuve y al presidente del Tribunal de Cuentas, también socialista, Pierre Moscovici, cuya experiencia podría ser clave para abordar la situación financiera del país.

Lecornu indicó que un proyecto de presupuesto revisado para 2026 podría ser presentado al Consejo de Ministros el lunes, fecha límite para que la ley sea aprobada por los legisladores antes de fin de año. Esta previsión sugiere que el anuncio de un nuevo gabinete podría concretarse al término del fin de semana.

El ex primer ministro afirmó el miércoles que el próximo equipo de gobierno podría estar compuesto principalmente por tecnócratas, con la condición de que sus integrantes no tengan intención de postularse en las elecciones presidenciales de 2027.

Edouard Philippe, ex primer ministro francés, quien aspira a la presidencia en 2027, expresó a principios de semana que Macron debería dejar el cargo tras la aprobación del presupuesto. El Presidente, no obstante, despejó los fantasmas y aclaró que permanecerá hasta concluir su mandato.

Marine Le Pen votará en contra del Gobierno "en todo" (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Marine Le Pen, líder del partido de RN, se negó a participar en las reuniones convocadas por Lecornu. La ultraderechista advirtió que se opondrá sistemáticamente a cualquier iniciativa del nuevo gobierno y “votará en contra de todo”.

El RN considera que sus posibilidades de ganar las presidenciales de 2027 aumentan una vez que Macron, impedido por la ley de buscar un tercer mandato, quede fuera de la contienda.

A Le Pen le está prohibido presentar su propia candidatura tras una condena judicial por corrupción, motivo por el cual Jordan Bardella, su principal aliado de 30 años, podría ser el representante del partido en las próximas elecciones.

(Con información de AFP)