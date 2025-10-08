Mundo

Tras la caída de Lecornu, Macron nombrará a un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas

El nombramiento de un sustituto para el primer ministro saliente, que renunció abruptamente el lunes, alejará a Francia de la posibilidad de elecciones legislativas anticipadas

El presidente francés, Emmanuel Macron,
El presidente francés, Emmanuel Macron, espera la llegada de un invitado al Palacio del Elíseo en París, Francia, el 8 de octubre de 2025 (REUTERS/Benoit Tessier)

El presidente francés, Emmanuel Macron, “nombrará a un primer ministro en las próximas 48 horas”, confirmó este miércoles su oficina, después que el actual en funciones, Sébastien Lecornu, se lo recomendara tras dos días de consultas con los partidos.

Macron “tomó conocimiento de sus conclusiones: mayoría de diputados contra [un adelanto electoral], existencia de una plataforma de estabilidad, camino posible para adoptar unos presupuestos antes del 31 de diciembre”, indicó a AFP el entorno del presidente.

El tercer jefe de gobierno en un año dimitió el lunes, apenas 14 horas después de desvelar su gobierno centroderechista en minoría. El presidente le dio entonces 48 horas para ver si se podía formar uno nuevo, que garantizara la estabilidad.

El primer ministro francés saliente, Sébastien Lecornu, quien intensificó la crisis política con su renuncia a principios de esta semana, declaró el miércoles que esperaba que Macron nombrara a un nuevo primer ministro.

“Creo que hay una vía posible”, declaró Lecornu a la televisión francesa. “Creo que la situación permite al presidente nombrar a un primer ministro en las próximas 48 horas”, afirmó, añadiendo que no estaba “corriendo” para obtener el cargo.

Sebastien Lecornu. (Stephanie Lecocq, Pool
Sebastien Lecornu. (Stephanie Lecocq, Pool via AP)

Las declaraciones de Lecornu en la televisión pública France 2 eran muy esperadas después de que Macron le diera hasta el miércoles por la noche para encontrar una salida a meses de estancamiento sobre un presupuesto de austeridad.

Macron se había quedado con las opciones de reelegir a Lecornu, nombrar al octavo primer ministro de su mandato, cada vez más conflictivo, convocar elecciones legislativas anticipadas o incluso dimitir él mismo.

En declaraciones que indicaban que nombrar un nuevo primer ministro era ahora el resultado más probable, Lecornu afirmó haberle comunicado a Macron que las posibilidades de elecciones legislativas anticipadas habían “retrocedido” y que la mayoría de la cámara baja del parlamento se oponía a su disolución.

Después de que el ex primer ministro Edouard Philippe afirmara que Macron debería dimitir y convocar elecciones presidenciales anticipadas, Lecornu insistió en que el presidente debía completar su mandato hasta 2027.

No es el momento de cambiar de presidente”, declaró Lecornu, y añadió: “No hagamos creer a los franceses que es el presidente quien vota el presupuesto”.

Misión cumplida

El primer ministro saliente de
El primer ministro saliente de Francia, Sébastien Lecornu. REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool

Sugiriendo que se podría nombrar un gobierno más tecnocrático, Lecornu afirmó que los miembros del nuevo gabinete no deberían tener “ambiciones” de presentarse a las elecciones presidenciales de 2027.

“La situación ya es bastante difícil. Necesitamos un equipo que decida ponerse manos a la obra y resolver los problemas del país hasta las elecciones presidenciales”, declaró.

Añadió que se debería encontrar una “vía” para abrir un debate sobre la reducción de la edad de jubilación —la reforma interna más polémica del mandato de Macron—, pero advirtió que cualquier suspensión costaría al menos tres mil millones de euros (3.500 millones de dólares) en 2027.

La ministra de Educación, Elisabeth Borne, quien era primera ministra en el momento en que la reforma se aprobó en el parlamento sin votación, había pedido su suspensión.

Lecornu no dio ninguna pista sobre quién sería el próximo primer ministro, pero indicó que no sería reelegido.

Lo he intentado todo... Esta noche mi misión ha terminado”, declaró.

Añadió que el lunes podría presentarse un nuevo presupuesto al gabinete.

Pero “no será perfecto” y habrá “mucho que debatir”, advirtió.

(Con información de AFP)

