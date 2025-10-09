España

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

El jugador rojiblanco realizó una entrevista para la cadena Cope, en la que habló de sus teorías y curiosidades

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Marcos Llorente durante su entrevista
Marcos Llorente durante su entrevista en Cope. (Europa Press)

Marcos Llorente protagonizó una entrevista para el programa El Partidazo de Cope en la que, además de hablar de fútbol, centró buena parte de sus respuestas en asuntos personales, desde sus formas de cuidarse y su alimentación hasta teorías sobre las estelas en el cielo que han generado polémica en las últimas semanas. En el programa, Llorente aseguró que la convocatoria con la selección no le cambia el ánimo: “Soy igual de feliz viniendo a la selección que sin venir”.

Juanma Castaño, no se quedó atrás en cuanto a la actualidad y preguntó al futbolista por las conocidas teorías de los llamados “chemtrails”, es decir, sobre las estelas que dejan los aviones a su paso. Respecto a este tema, Llorente volvió a mostrarse escéptico sobre la explicación oficial y reivindicó su derecho a dudar: “Esos cielos no los había visto nunca”, dijo, y expresó su deseo de que algún día salga alguien diciendo qué son exactamente esas estelas en el firmamento. Sus comentarios, ya recurrentes en redes y entrevistas previas, han vuelto a colocar el debate sobre las estelas en primera línea cuando el jugador se encuentra concentrado con la Roja.

Periodistas y medios han recogido esas declaraciones y recuerdan que Llorente no esconde su interés por cuestiones fuera del fútbol; su posicionamiento ha encendido la discusión en redes sociales y en el entorno mediático, donde algunos analistas critican la difusión de mensajes que contradicen la evidencia científica. Además, el futbolista, comentó que “Javi Poves es un fenómeno”, en referencia al presidente del Moscardó, un reconocido terraplanista, pese a que Llorente destacó no serlo.

Dieta y autocuidados

En la misma entrevista y en otras piezas sobre su rutina, Llorente detalló algunos hábitos que han llamado la atención. Sigue una alimentación en la que evita lácteos y cereales, cena de día, practica el contacto con la tierra (grounding) y utiliza sesiones de luz roja por la noche, además de gafas con cristales amarillos para filtrar la luz. Todo ello forma parte de su estrategia para optimizar el descanso y la recuperación. Estos hábitos han sido documentados en documentales y a través de sus redes sociales.

Su insistencia en medidas alternativas ha suscitado tanto elogios por su disciplina como preguntas de expertos en salud pública y nutrición que recuerdan la importancia de contrastar prácticas personales con evidencias científicas y recomendaciones médicas.

Momento de forma y regreso a la selección

En lo deportivo, su regreso a la convocatoria de Luis de la Fuente responde a un buen arranque de temporada con el Atlético de Madrid y a la versatilidad que ofrece al equipo. Llorente reconoció que la llamada le sorprendió y que asume la convocatoria como un premio a su rendimiento. Su polivalencia y aporte físico son claves fundamentales para su regreso al combinado nacional.

ATLÉTICO DE MADRID 4-2 REAL MADRID

Hasta el momento ha jugado todos los minutos de los 10 partidos que ha disputado, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema de Simeone. Además, ha repartido 2 asistencias y anotó 2 goles en la visita a Liverpool en Champions League, un partido que finalmente acabó perdiendo el equipo madrileño en el último minuto por 2-3.

Llorente sigue siendo figura mediática tanto dentro como fuera del césped. Sus rutinas y opiniones alimentan titulares, mientras que en el campo intentará traducir su buena forma en minutos y rendimiento con la Roja, para convertirse a su vez en un jugador habitual en las convocatorias de Luis de la Fuente.

