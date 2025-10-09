Ana Mena frena a Pablo Motos tras una pregunta comprometida: “¡No me tires de ahí!"

Ana Mena en el plató de 'El Hormiguero'. (Flickr)

Ana Mena ha regresado por todo lo alto a El Hormiguero, donde este miércoles 8 de octubre se sentó junto a Pablo Motos para charlar sobre su nueva etapa profesional. La artista malagueña aprovechó su visita al programa de Antena 3 para presentar su nuevo single, Lárgate, que verá la luz el próximo viernes 10, y que supone el cierre perfecto a su exitosa gira Bellodrama. Además, Ana también adelantó que muy pronto estrenará su primera película, donde da vida a una tatuadora.

Durante la entrevista, hubo espacio para hablar de música, cine… y de algunos temas un poco más personales. Fiel a su estilo, Pablo Motos no tardó en lanzarle preguntas comprometidas, como si alguna vez ha robado o qué canción no soporta. Ana no se anduvo con rodeos y confesó que no puede con Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen. También aclaró que jamás ha usado aplicaciones de citas para ligar.

Pero uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Motos, hilando con el tema de su personaje como tatuadora, le preguntó si había aprendido algo del mundo del tatuaje. Ana respondió que lo más importante que ha descubierto es la higiene en este oficio. Y aprovechó para contar que, aunque cuando grabó la película no tenía ningún tatuaje, ahora sí lleva uno pequeño.

Evidentemente, la curiosidad de Pablo y las hormigas no se hizo esperar: “¿Un dibujo? ¿Una fecha? ¿El nombre de alguien especial?“. Ana se lo tomó con humor, pero dejó claro que no pensaba entrar en detalles:“No me tires de ahí”, dijo entre risas, dejando caer que el tatuaje está en la zona de la ingle.

Ana Mena, entre el éxito y la necesidad de parar

Aunque vive uno de sus mejores momentos profesionales, Ana Mena no es ajena a los altibajos de la fama. Hace unos meses, la cantante compartía en Instagram una reflexión muy personal sobre el desgaste emocional que había vivido tras años sin parar de trabajar.

“Desde la honestidad más grande, os quiero contar cómo ha sido este año para mí”, escribía en un post donde hablaba abiertamente de la presión que ha sentido.“En los últimos nueve años he trabajado sin descanso. Con sus momentos maravillosos y sus épocas duras. Y, de repente, necesitaba respirar”.

Ese parón le permitió reconectar con su vida personal: pasar más tiempo con sus padres, viajar, componer sin prisas, y hasta volver a enamorarse.

Ana y Óscar Casas: amor sin filtros

En lo sentimental, la vida también le sonríe. Ana mantiene una relación con el actor Óscar Casas, y aunque en sus inicios ambos llevaban el romance con discreción, ya no se esconden. Este verano viajaron juntos a El Salvador con la familia de Óscar, dejando claro que su historia va viento en popa.

A pesar del éxito, Ana reconoce que todavía le cuesta soltarse delante de las cámaras: “Siempre me ha costado agarrar confianza con las personas. Me sigo poniendo terriblemente nerviosa cuando tengo una cámara delante”, confesaba. Aun así, poco a poco ha aprendido a estar más cómoda, gracias al apoyo de sus fans, demostrando que los miedos también se superan.