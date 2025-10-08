Una mujer atropella a 80 km/h a un caballo en medio de la carretera: “No sé de dónde salió”

Una mujer colisiona con un caballo a 80 km/h. (Adobe Stock)

El pasado lunes 6 de octubre, alrededor de las 20.15 horas, una mujer que circulaba con su vehículo por la carretera departamental D52, en lo alto de la Côte de Montaigu, atropelló accidentalmente a un caballo extraviado de un recinto cercano. La conductora se dirigía hacia Lors-le-Saunier, una comuna francesa ubicada en el departamento de Jura, según ha publicado el medio regional Voix du Jura.

A consecuencia del accidente, que se produjo a 80 kilómetros por hora, el animal murió en el acto. “No sé de dónde vino”, explicó la mujer, aún en estado de shock, pero ilesa tras el golpe. Su coche, al producirse el choque, terminó en el terraplén, con la parte delantera completamente destrozada.

Debido a la oscuridad que había en la carretera en ese momento y la velocidad a la que circulaba (lo que impide frenar a tiempo), ya fue demasiado tarde cuando la conductora se percató de lo que ocurría: “No me dio tiempo a darme cuenta de lo que pasaba, impactó, saltó el airbag...”.

Varios conductores que circulaban por la carretera detuvieron sus vehículos para comprobar el estado de la mujer y alertar a las autoridades del accidente, puesto que el animal yacía en medio de la carretera, dificultando la circulación y suponiendo un peligro de nuevas colisiones.

La conductora dio negativo en alcohol y drogas

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencias y gendarmes de la brigada de policía de Lors-le-Saunier, que consiguieron reestablecer el tráfico aproximadamente una hora más tarde y evitar otros choques. Además, según explica Voix du Jura, los agentes de seguridad realizaron pruebas de alcoholemia y drogas a la conductora implicada en el accidente, que dio negativo en todas ellas.

El medio Le Progrès señala que, según los informes iniciales, el caballo, que falleció en el acto a consecuencia del golpe, se habría escapado de un recinto del centro ecuestre Mancy. Por ello, se contactó con el representante para que acudiese hasta el lugar de los hechos.

Las colisiones con animales: un problema de seguridad vial

Los siniestros con animales suponen un peligro para la seguridad vial: el exceso de velocidad, el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes o la escasa iluminación de algunas vías (especialmente las convencionales) son algunos de los motivos por los que aumenta el número de accidentes en estas circunstancias.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico, en 2024 se registraron más de 36.000 incidentes de este tipo, habiéndose duplicado en España estos siniestros en la última década. En el 88 % de los casos, estos se producen en carreteras convencionales.

Además, suelen suponer la muerte del animal (principalmente jabalíes, corzos o perros, que son el animal doméstico que más aparece en este tipo de incidentes), ya que en un 98 % se produce un atropello; en alrededor del 1 %, el conductor intenta esquivarlo, produciéndose una salida de la vía.

A pesar de su frecuencia, la DGT señala que el porcentaje de víctimas humanas a consecuencias de los siniestros por choque o salida de la vía por presencia de un animal en la carretera es bajo: un 1,5 %. En total, en 2024 fueron ocho las personas fallecidas y 58 las hospitalizadas tras este tipo de colisiones. Sin embargo, sigue suponiendo un peligro para la seguridad vial, especialmente cuando la velocidad impide frenar a tiempo.