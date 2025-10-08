Rosa López desvela que padece un problema de salud que afecta a su carrera: “No puedo ser yo misma si no lo acepto”

La cantante Rosa López en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

La cantante Rosa López lleva años siendo una de las voces más conocidas de España. Gracias al programa Operación Triunfo se pudo dar a conocer de manera nacional y, como desde entonces, ha trabajado con esfuerzo para labrarse un hueco en el mundo de la canción. A sus 44 años, la de Granada puede estar orgullosa de la carrera profesional que se ha labrado, si bien es cierto que no siempre ha sido fácil.

De hecho, la artista acaba de revelar por primera vez el problema de salud que padece y que desde hace unos años está provocando que le sea un poco más complicado dedicarse a eso que tanto le gusta. “En una revisión rutinaria me enteré de la pérdida de medios y agudos de mi oído derecho, que provocaba problemas en la afinación y que mis frustraciones fueran en aumento”, ha contado la artista en una exclusiva para Semana.

Rosa López en una imagen de archivo. (Europa Press)

Según ha desvelado en la revista, le descubrieron este problema en una revisión rutinaria a la que acudió con “un gran sufrimiento al recordar momentos del pasado cuando todo estaba bien”. De hecho, hasta que no ha conocido qué es lo que le sucede, Rosa López se sentía frustrada porque “en los conciertos y pruebas de sonido no sabía qué me pasaba”.

Ahora que he podido ponerle nombre y apellidos a esta dolencia, la de Granada puede trabajar para recuperarse en lo laboral, algo que no está siendo fácil. “Nunca he compartido este sentimiento, pero no puedo ser yo misma si no lo acepto y afronto”, se puede leer en la publicación, en la que también habla sobre esa desilusión que sentía al no poder afinar las notas de sus canciones.

Unas de las cosas que más ha padecido en este tiempo, más allá del problema en las cuerdas, era el tener que escuchar las críticas y opiniones de todo el mundo. “En una era donde todos opinan y todos son maestros de todo...”, dice Rosa, que parece estar cansada de estar siempre en el centro de la polémica y que no se tengan en cuenta sus sentimientos.

Centrada en el trabajo y con las cosas claras en lo personal

Rosa López en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @rosalopezoficial)

La última ocasión que la de Operación Triunfo realizó unas declaraciones fue el pasado mes de agosto, cuando habló de sus planes de futuro. Centrada en el trabajo, Rosa López quiso matizar que de momento en sus planes no están ni pasar por el altar ni tener hijos. Si bien es cierto que reconoció que la maternidad es una idea que le enternece, también dejó claro que tiene muchas dudas al respecto: “el corazón se me enternece, pero luego veo también todo lo que hay en la vida”, explicó.

La dedicación a su carrera profesional la ha llevado a relegar a un segundo plano a otros aspectos de su vida privada, y es que en estos momentos su prioridad sigue siendo su trabajo como cantante. En el terreno amoroso sigue muy feliz junto a su pareja, Iñaki, con quien forma una pareja sólida desde hace varios años.