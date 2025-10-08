España

Rosa López desvela que padece un problema de salud que afecta a su carrera: “No puedo ser yo misma si no lo acepto”

La cantante ha desvelado en una exclusiva que desde hace un tiempo sufre una dolencia que le dificulta su trabajo

Alba García

Por Alba García

Guardar
La cantante Rosa López en
La cantante Rosa López en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

La cantante Rosa López lleva años siendo una de las voces más conocidas de España. Gracias al programa Operación Triunfo se pudo dar a conocer de manera nacional y, como desde entonces, ha trabajado con esfuerzo para labrarse un hueco en el mundo de la canción. A sus 44 años, la de Granada puede estar orgullosa de la carrera profesional que se ha labrado, si bien es cierto que no siempre ha sido fácil.

De hecho, la artista acaba de revelar por primera vez el problema de salud que padece y que desde hace unos años está provocando que le sea un poco más complicado dedicarse a eso que tanto le gusta. “En una revisión rutinaria me enteré de la pérdida de medios y agudos de mi oído derecho, que provocaba problemas en la afinación y que mis frustraciones fueran en aumento”, ha contado la artista en una exclusiva para Semana.

Rosa López en una imagen
Rosa López en una imagen de archivo. (Europa Press)

Según ha desvelado en la revista, le descubrieron este problema en una revisión rutinaria a la que acudió con “un gran sufrimiento al recordar momentos del pasado cuando todo estaba bien”. De hecho, hasta que no ha conocido qué es lo que le sucede, Rosa López se sentía frustrada porque “en los conciertos y pruebas de sonido no sabía qué me pasaba”.

Ahora que he podido ponerle nombre y apellidos a esta dolencia, la de Granada puede trabajar para recuperarse en lo laboral, algo que no está siendo fácil. “Nunca he compartido este sentimiento, pero no puedo ser yo misma si no lo acepto y afronto”, se puede leer en la publicación, en la que también habla sobre esa desilusión que sentía al no poder afinar las notas de sus canciones.

Unas de las cosas que más ha padecido en este tiempo, más allá del problema en las cuerdas, era el tener que escuchar las críticas y opiniones de todo el mundo. “En una era donde todos opinan y todos son maestros de todo...”, dice Rosa, que parece estar cansada de estar siempre en el centro de la polémica y que no se tengan en cuenta sus sentimientos.

Centrada en el trabajo y con las cosas claras en lo personal

Rosa López en una imagen
Rosa López en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @rosalopezoficial)

La última ocasión que la de Operación Triunfo realizó unas declaraciones fue el pasado mes de agosto, cuando habló de sus planes de futuro. Centrada en el trabajo, Rosa López quiso matizar que de momento en sus planes no están ni pasar por el altar ni tener hijos. Si bien es cierto que reconoció que la maternidad es una idea que le enternece, también dejó claro que tiene muchas dudas al respecto: “el corazón se me enternece, pero luego veo también todo lo que hay en la vida”, explicó.

Baja de maternidad en 2025: cuánto se cobra, cuántas semanas son y requisitos

La dedicación a su carrera profesional la ha llevado a relegar a un segundo plano a otros aspectos de su vida privada, y es que en estos momentos su prioridad sigue siendo su trabajo como cantante. En el terreno amoroso sigue muy feliz junto a su pareja, Iñaki, con quien forma una pareja sólida desde hace varios años.

Temas Relacionados

Rosa LópezEnfermedades de FamososCantantesEspaña-noticiasEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

Juan Osuna, psicólogo: “Las discusiones no cansan por lo que se dice, cansan porque nada cambia después”

El experto destaca que muchos vínculos terminan por romperse porque, pese a que se establezca una comunicación, esta no desemboca en un cambio en las actitudes

Juan Osuna, psicólogo: “Las discusiones

De los laboratorios españoles al Nobel de Medicina: el descubrimiento que descifra el lenguaje del sistema inmune

Unos anticuerpos desarrollados por el CNIO permitieron la identificación de las células T reguladoras del sistema inmune, el hallazgo merecedor del galardón

De los laboratorios españoles al

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos se separan tras cuatro años de relación

El príncipe alemán y la socialité han tomado la decisión de continuar sus vidas por separado

Ernesto de Hannover y Claudia

Una madre da a luz a un bebé de casi 6 kilos: un nuevo récord de tamaño

El niño nació el día del cumpleaños de su madre en el estado de Tennesee

Una madre da a luz

Chocolate a la taza casero, la receta tradicional paso a paso para prepararlo en casa

Para esta versión, prescindiremos de cacao en polvo y de tabletas especiales y usaremos, en su lugar, una tableta de chocolate intenso convencional

Chocolate a la taza casero,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si te llama la policía

Si te llama la policía para declarar en una comisaría, ¿tienes que acudir? Un inspector jefe resuelve la duda

Un asesino en serie que ha cumplido su condena genera la incomodidad de los vecinos al mudarse a una aldea de Ourense

Sánchez se ríe de Feijóo y le aconseja que “elija bien sus batallas” porque “para sobrecogedor, el PP”: “Ánimo, Alberto”

Defensa advierte a Indra por la demora de los carros de combate 8x8: Robles transmite su “preocupación” a Escribano

Absuelta la enfermera que simuló vacunar a 400 niños por la eximente completa de alteración psíquica debido al “trastorno de ideas delirantes” que sufre

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El oro alcanza un máximo histórico: supera los 4.000 dólares por onza debido a la inestabilidad política global

“En Suiza te haces autónomo y no pagas al menos que generes”: un taxista explica cómo funciona

Cristian, albañil: “No puedo permitir que un oficial de primera esté cobrando 1.700 euros y el peón cobre casi 1.600, solo 100 euros de diferencia”

DEPORTES

Jordi Alba, el ‘partner in

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF