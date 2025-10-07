España

La Justicia confirma la absolución de un hombre acusado por dos familiares de vender un coche embargado

La Audiencia de Oviedo concluye que la venta no causó perjuicio económico y que el acusado destinó el dinero a saldar el préstamo del vehículo

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Un coche en la carretera
Un coche en la carretera (Getty Images)

La Audiencia Provincial de Oviedo ha confirmado la absolución de un hombre acusado de haber vendido un vehículo que se encontraba embargado, un caso que durante más de un año mantuvo enfrentados a familiares y que derivó en acusaciones por insolvencia punible y falsedad documental. El acusado, identificado como Bartolomé, fue juzgado en enero de 2025 por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo, que lo declaró no culpable al entender que no había cometido ningún delito.

La controversia giraba en torno a la venta de un automóvil que el acusado transmitió a un taller mecánico pese a tener una orden de embargo. Con el dinero obtenido, según quedó probado, Bartolomé canceló el crédito con el que había comprado el vehículo, sin generar perjuicio económico a terceros. Pese a ello, dos personas de su entorno —Héctor y Antonieta— decidieron recurrir la absolución alegando que la operación escondía una maniobra fraudulenta destinada a eludir responsabilidades patrimoniales.

El asunto llegó así a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, que el 30 de junio de 2025 dictó la sentencia 251/2025. El tribunal, integrado por los magistrados Javier Domínguez Begega, Francisco Javier Rodríguez Santocildes (ponente) y Patricia Naves Seijo, rechazó todas las pretensiones de la acusación particular y confirmó íntegramente el fallo anterior.

La venta del coche no generó perjuicio

El tribunal parte de un hecho clave: el dinero obtenido por la venta del coche fue destinado íntegramente a cancelar el préstamo que pesaba sobre el propio vehículo, por lo que no hubo una disminución del patrimonio global del acusado. Este detalle, según la Audiencia, resulta determinante para excluir cualquier ánimo de ocultar bienes o eludir embargos, requisito esencial del delito de frustración de la ejecución.

03/03/2023 Juzgados de Oviedo. Audiencia
03/03/2023 Juzgados de Oviedo. Audiencia Provincial. POLITICA ESPAÑA EUROPA ASTURIAS JUSTICIA

En cuanto a la presunta falsedad documental, la sentencia aclara que el contrato privado de compraventa firmado con la empresa compradora, Talleres Colorado, no puede considerarse documento público ni mercantil. Aunque en él se hiciera constar que el vehículo estaba “libre de cargas”, ese error no tiene relevancia penal. Además, la empresa adquirente no se consideró perjudicada en ningún momento ni interpuso acción alguna, lo que refuerza la idea de que no existió intención fraudulenta.

El tribunal resume así la situación: “Si alguien pudiera verse afectado por la omisión de la carga en el contrato sería el comprador, que, sin embargo, nunca alegó haber sido víctima de un engaño”. De este modo, la Audiencia confirma que el comportamiento del acusado, aunque discutible desde el punto de vista civil, no constituye delito alguno.

El recurso de apelación, sin base legal

Una vez analizados los hechos, la Audiencia entra a valorar el aspecto jurídico del caso. La apelación presentada por Héctor y Antonieta, representados por el procurador Antonio Sastre Quirós, no pedía la nulidad de la sentencia —que sería la vía adecuada si se considerase que hubo un error de valoración de la prueba—, sino que directamente solicitaba la revocación de la absolución y la condena del acusado.

El tribunal recuerda que la actual redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras la reforma de 2015, limita de forma muy estricta las facultades de los tribunales de apelación en materia penal. Concretamente, el artículo 792.2 establece que una sentencia absolutoria no puede convertirse en condenatoria por una nueva valoración de la prueba. Solo sería posible revisarla si se demostrara una falta de racionalidad, una omisión de pruebas relevantes o un apartamiento de las máximas de experiencia, circunstancias que no concurren en este caso.

“El recurso no puede prosperar, pues carece de apoyatura legal y pretende sustituir la valoración de la prueba efectuada en la instancia”, razona la sentencia, que también cita el artículo 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para rechazar que pueda declararse de oficio una nulidad no solicitada por las partes.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

Por todo ello, la Sección Tercera de la Audiencia de Oviedo desestima el recurso de apelación, confirma la absolución de Bartolomé y declara las costas de oficio al no apreciar temeridad ni mala fe en la actuación de los recurrentes.

Temas Relacionados

FamiliaCochesVehículosAutomóvilesJuiciosJusticiaSentenciasTribunales EspañaOviedoAsturiasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Precio de la luz cada hora: tarifas vuelven a subir este 8 de octubre

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer la información diaria del mercado energético en el país

Precio de la luz cada

“Mientras duermes, tu colchón se convierte en un hotel de ácaros”: este es el mejor método para limpiarlo, según una experta

Sigue estos sencillos pasos para mantener tu cama libre de estos microorganismos

“Mientras duermes, tu colchón se

¿Se puede reabrir el caso Mario Biondo en España? Las claves del auto que determinarían su futuro en el Tribunal Constitucional

La familia del cámara italiano celebra el nuevo auto de la Audiencia Provincial de Madrid y planea elevar el caso al Tribunal Constitucional y, en su defecto, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

¿Se puede reabrir el caso

Denuncian a 35 inmobiliarias por incumplir la regulación de alquileres en Barcelona: las multas pueden llegar a los 90.000 euros

Las ofertas analizadas no incluyen información obligatoria como el precio de referencia del índice, el contrato anterior o la condición de gran tenedor

Denuncian a 35 inmobiliarias por

Valter Longo, experto en envejecimiento, revela la “dieta de la longevidad”: “Tenían una edad biológica dos años y medio menor que su edad real”

El bioquímico se muestra crítico con el uso de fármacos inyectables para adelgazar, como los agonistas del receptor GLP-1, y sostiene que deberían emplearse solo cuando otras alternativas han fracasado

Valter Longo, experto en envejecimiento,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enric Luzán, buscador de setas:

Enric Luzán, buscador de setas: “Todo el mundo aparca y busca allí mismo. Si caminamos una media hora más, tenemos mayores posibilidades de éxito”

La última española que queda en Israel es Reyes Rigo, detenida por morder a una funcionaria: la agresión puede suponer 5 años de cárcel

La prisión más lujosa del mundo está en Europa: casas con vistas al mar, clases de equitación y platos gourmet

El dueño de un bar de Barcelona enseña el acta de un inspector por no atender en catalán: “Esta es la manera de hacer las cosas por aquí”

El Gobierno de Ayuso “veta” un acto en la Asamblea de Madrid sobre los ratios de trabajadoras en las residencias: “No les interesa que se hable de ello”

ECONOMÍA

Denuncian a 35 inmobiliarias por

Denuncian a 35 inmobiliarias por incumplir la regulación de alquileres en Barcelona: las multas pueden llegar a los 90.000 euros

El BCE advierte que Instagran y X pueden hundir a bancos en crisis al “alimentar el pánico” entre los ciudadanos

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 octubre

Bruselas endurece la defensa del acero europeo: elevará los aranceles al 50% y reducirá a la mitad las importaciones sin gravamen

Cuánto cobrarán los pensionistas en 2026 según su tipo de prestación

DEPORTES

Toni Kroos carga contra el

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF

Magnetic Tape, el vendaje que utilizó Alcaraz en Tokio y ayudó a su victoria