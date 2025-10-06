España

Las enseñanzas de Daniel Ek, el hombre que fundó Spotify con 23 años: se levanta a las 6:30 pero no trabaja hasta las 10:30

El fundador de la plataforma musical se retira después de dos décadas al mando de la compañía

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Daniel Ek anuncia que se
Daniel Ek anuncia que se retira (EUTERS/Shannon Stapleton).

Daniel Ek, fundador de la plataforma musical de Spotify, ha anunciado que se retira después de dos largas décadas al mando de la empresa. No será hasta enero de 2026 cuando Alex Norström (director comercial) y Gustav Söderström (director de producto y tecnología) ocupen su puesto. Spotify se ha consolidado como la gran plataforma de música, acumulando oyentes y éxitos. El grupo de origen sueco afirma haber acumulado 276 millones de subscriptores de pago en todo el mundo. En 2024, la compañía alcanzó el beneficio de 1.100 millones de euros. El éxito del proyecto, según su fundador, es debido a una estrategia empresarial a largo plazo. Asimismo, destaca la confianza que depositó en sí mismo y en su equipo, algo imprescindible para poder materializar ese proyecto inicial que tenía en su cabeza.

El fundador es de esas personas que han logrado conciliar vida personal y profesional de una forma extraordinaria. Comienza su día a las 6:30 de la mañana, pero nunca comienza a trabajar hasta las 10:30. Es horas previas al trabajo, no obstante, no las desperdicia, sino que las dedica con entusiasmo y entrega a disfrutar de su familia y a practicar algún deporte. Durante la primera hora la dedica entera a su familia, y después sale a dar un largo paseo. Durante este tiempo de calidad consigo mismo y con su entorno más cercano, si bien no trabaja ni gana beneficio económico, fomenta otras cualidades y experiencias imprescindibles de la sociabilidad humana. Entre ellas, según sus declaraciones para The Observer Effect, “la creatividad”. En consecuencia, explica: “es cuando suelo tener más ideas”. Además, muchas veces a ese paseo le añade media hora de lectura, ya sea de prensa o de literatura.

Tiempo en familia, tiempo de
Tiempo en familia, tiempo de calidad (Crédito: Freepik)

Este horario tan tardío tiene dos explicaciones. En primer lugar, los beneficios de la estimulación matutina: familia, deporte, lectura. En segundo lugar, una adaptación en tiempo y horario a sus compañeros de Estados Unidos. Esto hace que, aunque se despierte temprano, deba retrasar unas horas el comienzo de su día laboral. Como parte de la cultura sueca, el trabajo debe ir acompañado de un consenso continuado en el que todos los miembros del equipo deben estar presentes. Dirigir grupos e integrar a personas dentro de una metodología de trabajo colectivo también es una forma de liderazgo compleja y con grandes resultados.

Conciliar el trabajo con la vida personal

Daniel Ek parece tenerlo claro. Trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. En consecuencia, su metodología de trabajo consiste en una simbiosis entre vida personal y trabajo profesional, cada una con sus tiempos específicos. Por otro lado, este tipo de rutinas implican una organización muy minuciosa, para así poder planificar el resto del día, la semana o el mes. Una cotidianeidad en la que se quieran integrar en abundancia diferentes aspectos de la vida suele ir acompañada de una definición exhaustiva de los plazos. Objetivos con antelación, alternativas identificadas previamente, los participantes seleccionados con tiempo y todos los objetivos asociados.

Nico Cabre, descanso en familia en la costa

En consecuencia, Daniel Ek sigue creyendo firmemente en la importancia de delegar. No busca estar al tanto de todas las decisiones, sino que confía en sus equipos y los anima a atreverse, a asumir riesgos, incluso si eso implica equivocarse. Para facilitar esta dinámica, reserva espacios en su agenda dedicados a que los empleados puedan comunicarse con él directamente y simplificar la toma de decisiones.

Fiel a su mentalidad sueca, promueve también un equilibrio real entre la vida personal y profesional. La flexibilidad no es solo un beneficio, sino una parte esencial de la cultura del trabajo: cada empleado puede elegir dónde rendir mejor, ya sea en la oficina o desde casa. Además, el gerente incentiva a su equipo a desconectarse de verdad durante los descansos, a recargar energías y regresar con una mente más clara y creativa.

En definitiva, su estilo de liderazgo combina confianza y flexibilidad, demostrando que los mejores resultados surgen en los equipos donde las personas son respetadas y valoradas.

Temas Relacionados

SpotifyTrabajoFamiliaEspaña-NacionalEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

‘La Promesa’, avance semanal del 6 al 10 de octubre: una pedida de mano, una enfermedad mortal y un regreso inesperado

Los capítulos 690 al 694 llegan llenos de giros: Adriano toma una dura decisión, Petra se enfrenta al tétanos y Pía vuelve al palacio

‘La Promesa’, avance semanal del

Juanma López Iturriaga cae en la estafa del teléfono roto: “Papá, necesito 9.811 euros”

El exjugador de baloncesto fue víctima de este engaño tras recibir el mensaje de una persona que se hacía pasar por su hija

Juanma López Iturriaga cae en

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de octubre

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Oro en España: cuánto cuesta

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de una mujer con un contrato de alquiler no inscrito en el Registro de la Propiedad por la empresa arrendadora

Tras la reforma de la LAU por la Ley 4/2013, los contratos de alquiler no inscritos en el Registro de la Propiedad no pueden oponerse a quienes adquieran la vivienda en una ejecución hipotecaria

La Audiencia de Barcelona avala

Así es un amigo de verdad, según una psicóloga: “Pasa lo mismo que con una pareja”

Silvia Severino sostiene que este vínculo se asemeja al amor romántico sin las limitaciones que este puede tener

Así es un amigo de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Barcelona avala

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de una mujer con un contrato de alquiler no inscrito en el Registro de la Propiedad por la empresa arrendadora

Procedente el despido de una camarera que llamó “puto negro” a un compañero de origen senegalés en un hotel de San Sebastián

¿Puede la policía obligarte a que desbloquees tu móvil? Un inspector jefe responde

Radares ‘stop’: así es como funciona una de las recientes incorporaciones de la DGT

Los españoles de la Flotilla deportados por Israel llegan a Madrid: “No se puede permitir la impunidad ante toda esta violación sistemática de derechos humanos”

ECONOMÍA

Oro en España: cuánto cuesta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de octubre

El 64% de jóvenes gasta por encima de sus posibilidades y más de la mitad de los españoles se siente culpable al hacerlo

¿Está la empresa obligada a darte una cesta de navidad? Un abogado responde

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 6 de octubre

Arranca la venta de viajes del Imserso 2025/2026 con una tarifa especial de 50 euros y la opción de viajar con mascotas

DEPORTES

El exfutbolista del Manchester United

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria