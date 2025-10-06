Las enseñanzas de Daniel Ek, el hombre que fundó Spotify con 23 años: se levanta a las 6:30 pero no trabaja hasta las 10:30

Daniel Ek anuncia que se retira (EUTERS/Shannon Stapleton).

Daniel Ek, fundador de la plataforma musical de Spotify, ha anunciado que se retira después de dos largas décadas al mando de la empresa. No será hasta enero de 2026 cuando Alex Norström (director comercial) y Gustav Söderström (director de producto y tecnología) ocupen su puesto. Spotify se ha consolidado como la gran plataforma de música, acumulando oyentes y éxitos. El grupo de origen sueco afirma haber acumulado 276 millones de subscriptores de pago en todo el mundo. En 2024, la compañía alcanzó el beneficio de 1.100 millones de euros. El éxito del proyecto, según su fundador, es debido a una estrategia empresarial a largo plazo. Asimismo, destaca la confianza que depositó en sí mismo y en su equipo, algo imprescindible para poder materializar ese proyecto inicial que tenía en su cabeza.

El fundador es de esas personas que han logrado conciliar vida personal y profesional de una forma extraordinaria. Comienza su día a las 6:30 de la mañana, pero nunca comienza a trabajar hasta las 10:30. Es horas previas al trabajo, no obstante, no las desperdicia, sino que las dedica con entusiasmo y entrega a disfrutar de su familia y a practicar algún deporte. Durante la primera hora la dedica entera a su familia, y después sale a dar un largo paseo. Durante este tiempo de calidad consigo mismo y con su entorno más cercano, si bien no trabaja ni gana beneficio económico, fomenta otras cualidades y experiencias imprescindibles de la sociabilidad humana. Entre ellas, según sus declaraciones para The Observer Effect, “la creatividad”. En consecuencia, explica: “es cuando suelo tener más ideas”. Además, muchas veces a ese paseo le añade media hora de lectura, ya sea de prensa o de literatura.

Tiempo en familia, tiempo de calidad (Crédito: Freepik)

Este horario tan tardío tiene dos explicaciones. En primer lugar, los beneficios de la estimulación matutina: familia, deporte, lectura. En segundo lugar, una adaptación en tiempo y horario a sus compañeros de Estados Unidos. Esto hace que, aunque se despierte temprano, deba retrasar unas horas el comienzo de su día laboral. Como parte de la cultura sueca, el trabajo debe ir acompañado de un consenso continuado en el que todos los miembros del equipo deben estar presentes. Dirigir grupos e integrar a personas dentro de una metodología de trabajo colectivo también es una forma de liderazgo compleja y con grandes resultados.

Conciliar el trabajo con la vida personal

Daniel Ek parece tenerlo claro. Trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar. En consecuencia, su metodología de trabajo consiste en una simbiosis entre vida personal y trabajo profesional, cada una con sus tiempos específicos. Por otro lado, este tipo de rutinas implican una organización muy minuciosa, para así poder planificar el resto del día, la semana o el mes. Una cotidianeidad en la que se quieran integrar en abundancia diferentes aspectos de la vida suele ir acompañada de una definición exhaustiva de los plazos. Objetivos con antelación, alternativas identificadas previamente, los participantes seleccionados con tiempo y todos los objetivos asociados.

En consecuencia, Daniel Ek sigue creyendo firmemente en la importancia de delegar. No busca estar al tanto de todas las decisiones, sino que confía en sus equipos y los anima a atreverse, a asumir riesgos, incluso si eso implica equivocarse. Para facilitar esta dinámica, reserva espacios en su agenda dedicados a que los empleados puedan comunicarse con él directamente y simplificar la toma de decisiones.

Fiel a su mentalidad sueca, promueve también un equilibrio real entre la vida personal y profesional. La flexibilidad no es solo un beneficio, sino una parte esencial de la cultura del trabajo: cada empleado puede elegir dónde rendir mejor, ya sea en la oficina o desde casa. Además, el gerente incentiva a su equipo a desconectarse de verdad durante los descansos, a recargar energías y regresar con una mente más clara y creativa.

En definitiva, su estilo de liderazgo combina confianza y flexibilidad, demostrando que los mejores resultados surgen en los equipos donde las personas son respetadas y valoradas.