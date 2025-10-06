España

Junts quiere exigir a los migrantes que acrediten un nivel mínimo de catalán para regular su situación

La iniciativa forma parte de las propuestas que el partido presentará esta semana en el debate de política general del Parlament

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
El secretario general de Junts,
El secretario general de Junts, Jordi Turull, con la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras; el presidente del grupo en el Parlament, Albert Batet, y la portavoz parlamentaria, Mònica Sales, y el portavoz del partido, Josep Rius (Europa Press)

Junts per Catalunya (JxCat) llevará esta semana al Parlament una serie de propuestas de resolución en el marco del debate de política general, entre las cuales destaca la exigencia de conocimientos de catalán tanto para las personas migrantes que quieran regularizar su situación administrativa como para los profesionales sanitarios que trabajen en Cataluña. La portavoz del grupo parlamentario, Mònica Sales, ha sido la encargada de presentar este lunes las principales líneas de las iniciativas en una rueda de prensa celebrada en la cámara catalana.

Según ha detallado Sales, Junts reclamará que el Govern impulse una “nueva instrucción de adaptación al reglamento de extranjería” que incorpore requisitos lingüísticos concretos en función del tiempo de residencia en el país. Así, el grupo propone exigir un nivel básico de catalán (A2) a las personas que acrediten dos años de residencia, y un nivel intermedio (B1 o B2) a aquellas que ya lleven cinco años en Cataluña.

“En un momento en que la lengua vive una situación de vulnerabilidad, tiene que haber una implicación de todo el mundo y, también, de aquellos que vienen a nuestra casa”, ha subrayado la portavoz, en referencia a lo que considera una necesidad de “reforzar el compromiso colectivo” con el uso del catalán.

Requisitos lingüísticos en el ámbito sanitario

Otra de las propuestas de Junts se centrará en el ámbito sanitario. El grupo pretende que todos los profesionales médicos que ejerzan en Cataluña deban acreditar un nivel intermedio de catalán (B2) tras un año de trabajo en el sistema sanitario de la comunidad, y alcanzar el nivel superior C1 al cabo de dos años. Según Sales, esta medida busca “garantizar la atención sanitaria en catalán” y asegurar que el idioma “sea una herramienta de cohesión y de calidad asistencial”.

La portavoz del grupo de
La portavoz del grupo de Junts en el Parlament, Mònica Sales (David Zorrakino - Europa Press)

La portavoz ha insistido en que el conocimiento de la lengua “no debe interpretarse como un obstáculo, sino como una oportunidad de integración plena”. Desde JxCat consideran que la formación en catalán debe formar parte del proceso de incorporación de los profesionales procedentes de otras comunidades o países, especialmente en el sector público.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del partido de situar la defensa del catalán como prioridad política en todos los ámbitos de la vida pública. En palabras de Sales, “la lengua no puede quedar al margen de la gestión del Govern, sea en educación, sanidad o servicios sociales”.

Empadronamiento y vivienda pública

Entre las propuestas que Junts presentará también figura el establecimiento de un requisito mínimo de “diez años de empadronamiento”, ya sea de forma continuada o intermitente, para poder acceder a una vivienda de protección oficial (VPO). Según el grupo, esta medida pretende “garantizar que la prioridad en el acceso a la vivienda pública se otorgue a quienes han contribuido durante años a la comunidad local”.

La formación independentista considera que este criterio reforzaría la cohesión social y evitaría lo que denomina “efectos llamada” en el acceso a viviendas subvencionadas. La propuesta, que previsiblemente generará debate entre los grupos del Parlament, se suma a otras iniciativas que Junts quiere situar en la agenda social del Govern.

Asimismo, JxCat defenderá la “necesidad de suspender cualquier validación definitiva” de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. La portavoz ha reiterado la posición crítica del partido ante la operación financiera, que, a su juicio, “pone en riesgo la estabilidad del sistema bancario catalán y la autonomía de las entidades financieras con sede en Cataluña”.

El PSC, en el punto de mira

Durante su comparecencia, Mònica Sales ha hecho referencia al acuerdo de investidura que Junts firmó con el PSOE en 2023, subrayando que dicho pacto también tendrá reflejo en las propuestas que la formación presentará esta semana. En ese contexto, ha advertido al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de que deberá “mojarse” en las votaciones si quiere mantener el respaldo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que se no pondrá ningún pinganillo en la Conferencia de Presidentes de este viernes y ha acusado al Gobierno de España de hacer "provincianismo con el secesionismo catalán", ya que ha asegurado que se trata de "una corruptela que no piensa pagar desde la Comunidad de Madrid". (Fuente: Comunidad de Madrid)

“Se ha acabado el doble juego, no puede haber más ambigüedades”, ha afirmado la portavoz, aludiendo a lo que considera una falta de coherencia entre las posiciones del PSC en Cataluña y las del PSOE en Madrid. Sales ha hecho referencia, además, a las reuniones mantenidas entre ambas formaciones en Suiza bajo la supervisión de un verificador internacional, afirmando que “no se puede construir en Suiza y destruir después en Cataluña”.

Temas Relacionados

CatalánLenguas CooficialesLenguas Cooficiales EspañaCataluñaJuntsMigrantesInmigración EspañaMédicosMedicinaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las mejores ofertas del Choice Day de AliExpress: hasta un 20% de cashback gracias a Beruby

Este octubre, AliExpress y Beruby convierten tus compras en ahorro real con un 20 % de devolución directa durante 48 horas.

Las mejores ofertas del Choice

Un senderista es atacado por cuatro perros cuando hacía una ruta por los Alpes franceses

La gendarmería rescató en helicóptero al joven de 20 años, que fue trasladado al Hospital de Briançon

Un senderista es atacado por

Un padre olvida a su bebé de seis meses en el autobús: fue a la comisaría a recuperarlo

El hombre puede enfrentarse a dos años de prisión y una multa de 30.000 euros

Un padre olvida a su

La rutina que debes seguir para tener un baño limpio, según una experta

Erika Pérez, una creadora de contenido centrada en temas del hogar, recomienda algunos trucos fáciles para asegurarnos de que el baño siempre estará limpio y fresco

La rutina que debes seguir

Un hombre le pone un detective a su exmujer para confirmar que tiene otra pareja y no pagarle la pensión: la ropa tendida y unas llaves le delatan y la Justicia le da la razón

Los informes muestran desplazamientos reiterados durante los fines de semana para compartir domicilio con su pareja y la permanencia habitual del vehículo del nuevo novio en los alrededores del domicilio de la investigada

Un hombre le pone un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre le pone un

Un hombre le pone un detective a su exmujer para confirmar que tiene otra pareja y no pagarle la pensión: la ropa tendida y unas llaves le delatan y la Justicia le da la razón

Luz verde para la petición de la UCO de investigar el patrimonio de Pardo de Vera y Herrero

Ábalos niega sobresueldos y defiende que los sobres del PSOE eran reembolsos de gastos anticipados

La Flotilla de la Libertad, en la que viajan siete españoles, se encuentra ya a 350 kilómetros de Gaza

El coche más vendido de España se fabrica en Marruecos: es el modelo más barato con etiqueta ECO

ECONOMÍA

El ‘boom’ inmobiliario se frena:

El ‘boom’ inmobiliario se frena: bajan las compraventas de viviendas en España tras 14 meses de subidas

El precio de los alimentos se dispara un 45,8 % en los países de la OCDE desde la pandemia

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El enfado de Fernando Alonso

El enfado de Fernando Alonso con un ingeniero de Aston Martin en el Gran Premio de Singapur: “Si me hablas en cada vuelta, apago la radio”

Italia-Israel: protestas propalestinas, blindaje policial y tensión antes del partido

Borja Iglesias vence a los odiadores con su regreso a la Selección: ‘El Panda’ reencuentra en Vigo la puntería y la felicidad

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1