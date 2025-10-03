Una mujer cuenta el periplo de su perro de Nueva York a Londres en barco para evitarle el estrés del avión: “Tenía mucho espacio para caminar y dormir”

Tener a Rover en el crucero nace de la idea de que los perros hacen más felices a las personas. (Instagram/chiefdogrover)

Uno de los momentos más temidos para las personas con mascotas son los viajes. Todas las vacaciones giran en torno a buscar lugares adaptados para perros, y es habitual encontrarte con algún momento de tensión. Pero viajar sin tu compañero no es una opción, y menos cuando el trayecto es solo de ida. En esos casos empieza la investigación para contratar el precio más barato, el sitio más cómodo y el más rápido.

Un caso reciente ha acaparado toda la atención en redes sociales. Muchos usuarios no han dudado en señalar la decisión de esta mujer como “una locura”, pero ella ha argumentado todos los motivos que le han llevado a viajar con su perro en barco desde Estados Unidos hasta Reino Unido.

Joyce Chan, de 24 años, es diseñadora gráfica en Nueva York y comparte su vida con un golden retriever de siete años que se llama Charlie. La estadounidense lleva años en una relación a distancia con un chico de Londres, ahora ha decidido que es momento de seguir con su vida desde allí y Charlie no se iba a quedar fuera. La diseñadora empezó a investigar cuál sería la opción más cómoda y económica para transportar al animal.

Su primera opción fue ir en avión, pero, como se trata de un perro grande de 30 kilos, no quería someter a su mascota a tanto estrés. “Se oyen historias de malas experiencias con perros que viajan en carga”, ha dicho Chan en un reportaje de Business Insider. “Si hubiera otra opción que no nos obligara a hacerlo, sin duda nos entusiasmaría más”.

Fue entonces cuando dio con una solución: viajar en crucero. En un primer momento, lo había descartado por completo. Fue tras comparar los precios y la comodidad cuando no dudó en contratarlo. Charlie no tendría que estar enjaulado y tanto ella como su pareja podrían estar haciendo actividades durante toda la semana. En mayo zarparon con todo preparado para empezar su nueva vida en Reino Unido.

Estas son las razas de perros más comunes en España

El crucero

El Queen Mary 2 es un crucero de lujo que ofrece viajes de 7 días desde Nueva York a Southampon. Además de las suites, el barco cuenta con una jaula enorme para 24 animales. Aunque los perros que viajan a bordo duermen en jaulas, pueden hacer ejercicio y jugar durante el día con los cuidadores y pasar tiempo con sus dueños. Además, el Queen Mary 2 no tiene límite de equipaje, así que Chan podía traer todo lo que quisiera, una gran ventaja para alguien que se muda al otro lado del mundo.

“Tenía mucho espacio para caminar y dormir”, ha comentado Chan sobre la doble perrera de Charlie. “Proporcionaron mantas y un cuenco de agua en cada una de las perreras, pero nosotros llevamos nuestra propia cama portátil, así que usamos esa, y creo que eso le ayudó a estar más tranquilo.” “También podíamos llevar sus juguetes, y además les pusieron estos aderezos de cortesía en la comida, que eran realmente adorables”, añadió. Chan dijo que a Charlie le gustó tanto el aderezo de salmón que tuvo que empezar a dárselo en casa después del crucero.

Un cachorro golden retriever de seis meses, fue nombrado recientemente como Jefe Oficial Canino del Star of Seas Crédito: Capturas de pantalla Youtube Royal Caribbean

En cuánto al precio, navegar en el Queen Mary 2 era más económico que volar para Chan y Charlie. Para su viaje de mayo de 2025, el billete de Chan en el barco costaba 1.399 dólares antes de impuestos y tasas. Reservar una plaza en la jaula cuesta 1.000 dólares, pero como Charlie es grande, necesitaba dos, lo que elevaba el coste de su espacio a bordo a 2.000 dólares. El precio total para Charlie y Chan del crucero, incluyendo impuestos y tasas, fue de 3.477,35 dólares. Si bien esa suma es elevada, Chan comentó que, al buscar vuelos, les habría costado unos 3.600 dólares volar a Londres junto a su perro.

El novio de Chan viajó con ella y Charlie, lo que elevó el costo total para los tres a $4,954.70. Aun así, para la pareja, el precio valió la pena, ya que disfrutaron de unas vacaciones en lugar de un solo vuelo estresante.