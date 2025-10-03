España

Elisabeth de Bélgica y Amalia de los Países Bajos brillan en la abdicación del gran duque de Luxemburgo

Las herederas europeas han asistido al gran día del pequeño país, remarcando la importancia de sus figuras en sus respectivas monarquías

Alba García

Por Alba García

Las princesas Amalia de los Países Bajos y Elisabeth de Bélgica. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La reciente abdicación de Enrique de Luxemburgo y la proclamación de Guillermo como nuevo duque se ha convertido en uno de los encuentros más destacados para las familias reales del Benelux. En esta ocasión, la tradición y la cercanía han reunido en Luxemburgo a los monarcas de Bélgica y Países Bajos, quienes han asistido junto a sus respectivas herederas: Amalia de Holanda y Elisabeth de Bélgica. Ha sido una cita especial también para ellas, pues ha sido la primera vez que la duquesa de Brabante y la princesa de Orange han participado en una ceremonia de abdicación y proclamación fuera de sus fronteras, toda una declaración sobre el creciente protagonismo de la nueva generación real.

El evento ha estado rodeado de gran expectación, no solo por su importancia institucional, sino también por la oportunidad de observar cómo las futuras reinas comienzan a definir su imagen pública. Tanto Amalia como Elisabeth han demostrado un impecable saber estar, mostrándose cercanas y seguras en sus primeras apariciones de este calado en el extranjero. La sintonía entre ambas familias reales se ha reflejado tanto en los gestos como en la elección de vestuario, que, lejos de competir, ha remarcado la individualidad y el gusto por los detalles de cada heredera.

El estilo de Elisabeth: tradición y sofisticación

Las princesas Amalia de los Países Bajos y Elisabeth de Bélgica. (REUTERS/Yves Herman)

La duquesa de Brabante ha apostado para esta histórica jornada por un diseño exclusivo del creador belga Edouard Vermoulen, autor de referencia para muchas royals del Benelux, incluidas su madre, la reina Matilde, y la reina Máxima de los Países Bajos. El vestido, confeccionado a medida, es de la firma Natan y destaca por su tono azul noche combinado con discretos detalles negros. Sus mangas oversize de inspiración japonesa, el cuello barco y la cintura entallada conforman un conjunto de líneas depuradas y sofisticadas, al que el largo midi aporta equilibrio y un aire contemporáneo.

Elisabeth ha completado su atuendo con una cartera de mano negra decorada con pedrería y unos salones de tacón alto, logrando un look elegante y atemporal. En el terreno de las joyas, destaca la elección de unos pendientes de oro blanco con piedras preciosas azul oscuro, estrenados días atrás por su madre.

Amalia de los Países Bajos a todo color y con la capa que es tendencia

Las princesas Amalia de los Países Bajos y Elisabeth de Bélgica. (REUTERS/Yves Herman)

Por otro lado, la princesa de Orange ha escogido para la ocasión un conjunto firmado por Valentino, en forma de capa granate sobre un vestido ajustado de líneas sencillas, con manga larga, cuello redondo y largo midi.

Lo llamativo de esta elección es que la capa procede del vestidor de la reina Máxima, con la que comienza a intercambiar prendas. Además, Amalia ha estado en sintonía tanto con su madre como con las grandes duquesas de Luxemburgo, María Teresa y Stèphanie, quienes también optaron por la capa, en diferentes colores y diseños, para este día.

Estos son los miembros de la familia real de Países Bajos

La princesa ha completado su look con unos salones de ante burdeos de la firma Gianvito Rossi y una cartera de raso a juego, aportando cohesión y refinamiento al conjunto. En cuanto a las joyas, Amalia ha lucido unos pendientes del joyero real de los Orange, parecidos a los de la princesa Elisabeth, de oro blanco y con una piedra preciosa suspendida.

