Valentino impidió que un fan de Melissa Gate ingresara a una discoteca tras recibir insultos en redes sociales: “Hay niveles, perrita”

El influencer segura que un par de TikTokers se han encargado de insultarlo en redes sociales desde el final de 'La casa de los famosos' - crédito montaje @valentinolazaroh/ Instagram @mr.andresmillan/ TikTok

El creador de contenido, Valentino Lázaro, volvió a estar en el centro de la polémica al revelar problemas que ha tenido por no estar de acuerdo con lo que ha hecho Melissa Gate, finalista de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Valentino ha detallado en las últimas semanas que no apoya a Gate. En sus palabras, la considera una creadora de contenido que se estancó en el reality, opiniones que han resultado en insultos en su contra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque no es la primera vez que Lázaro es blanco de críticas en redes sociales, recientemente en el programa de Tamo en Vivo de Dímelo King, Valentino reveló que estos insultos se han incrementado por parte de dos fanáticos de Melissa, quienes según Lázaro se han metido con la muerte de su papá y burlas a su salud mental.

Aunque Valentino optó por no revelar los nombres de los tiktokers, sí detalló que desde el final del reality lo han atacado por apoyar a exparticipantes como Karina García y Altafulla, quien ganó la temporada y aseguró que en la final ellos fueron a atacarlos en el hotel donde se encontraban.

El creador de contenido aseguró que enfrenta insultos personales desde que manifestó públicamente su desacuerdo con Melissa Gate, finalista de La casa de los famosos Colombia - crédito @detodounpocodj/ TikTok

“Esta gente como es nueva y el acoso se está volviendo entretenimiento… Ese tipo de creadores nuevos le tiran a todo el mundo y está bien, pero en la vida real hay niveles y hay uno por ahí que son del fandom de Melissa y me etiquetaron en un video de un man insultándome diciendo que por mí se murió mi papá”, reveló Valentino.

El influencer aseguró que aunque dejó pasar los comentarios a su vida personal, tuvo la oportunidad de verlos en la fila de una discoteca. “Van entrando dos de ellos, y yo me paro en la puerta y le dije al de la entrada: ‘ellos dos no pueden entrar’, ellos me habían dicho que mi papá merecía morir… Así que, en la vida real hay niveles perritas, me los encuentro y los sacó de la que sea", añadió Valentino.

Aunque el influencer no reveló lo nombres de los fans de Melissa, uno de ellos reaccionó a las palabras de Valentino en TikTok revelando que se trata Andrés Millán, según su usuario en redes sociales, quien reveló cómo fue el momento en que le impidieron entrar a la discoteca.

“El de la discoteca soy yo, yo no sabía que él estaba allá, voy llegando y me dicen que no puedo ingresar y miro y el payaso ridículo estaba allá, es que ni en los circos, y no tuviste las bolas para salir y decírmelo en la cara”, dijo el tiktoker.

El TikToker se mostró alterado al conocer que Valentino fue la razón por la que no pudo entrar a la discoteca - crédito @ mr.andresmillan / TikTok

Aunque las palabras de Millán pretendían insultar a Valentino, los comentarios de la publicación celebraron el gesto de Lázaro y se fueron en contra del fan de Melissa. “Amo a Valentino”, “jajajaja hay niveles de niveles te amo Valentino ❤️“, ”un aplauso para valentino que logró robarle la calma a este niño 🤣“, ”El que se ataca PIERDE“, ”raro hp igual que Melissa", “Ameneee a Valentino 🥰🥰🥰“, ”Totalmente de acuerdo con Valentino ⚡️“, fueron varias de las reacciones.

Valentino Lázaro arremetió contra Melissa por ataques a Karina García

La controversia entre Valentino Lázaro y Melissa Gate ha escalado en el entorno digital, luego de que el creador de contenido criticara abiertamente a la finalista del reality por sus constantes ataques hacia Karina García.

En una reciente intervención también en el pódcast Tamo en Vivo, Valentino cuestionó la actitud de Gate, señalando que la exconcursante ha perdido relevancia profesional tras su salida del reality y que sus acciones en redes sociales responden a un intento de mantenerse vigente a costa de la popularidad de García.

Durante la entrevista, Valentino recordó que Melissa Gate fue apodada como “La reina” durante el programa, pero sostuvo que ese título no se ha traducido en oportunidades laborales concretas. El creador de contenido afirmó: “no hay trabajo, no hay contratos, no hay carrera, eres reina de los leones (regalos) de TikTok”, en alusión a la falta de proyectos profesionales de la influenciadora tras la finalización del reality.

Además, mencionó la pérdida de contratos, como el reciente caso con la marca de maquillaje Montoc, y otros acuerdos que, según sus palabras, nunca se materializaron pese a las promesas recibidas en la final.

Valentino criticó a Karina por arremetar contra Karina - crédito montaje captura de pantalla Trapitos al Sol - cortesía del Canal RCN

Valentino también hizo referencia al casting que Melissa Gate no logró superar para convertirse en presentadora de un programa, puesto que finalmente obtuvo Ornella Sierra. En sus declaraciones, enfatizó: “Le ganó Ornella, le ganó Karina, le ganó Altafulla, ¿reina de qué?, quiero que me digan de qué es reina… Y yo tengo esquizofrenia, pero no me hago mundos imaginarios… Ella también está hablando de Karina y nadie la nombró, le tiras a una vieja que está enfocada en su carrera”.