El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre y declararán el jefe de Gabinete de Ayuso y Lobato

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a 18 de febrero de 2025, en Madrid. (Fernando Sánchez/Europa Press)

El Tribunal Supremo (TS) juzgará entre el 3 y el 13 de noviembre al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra Alberto González Amador —el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso—, admitiendo las declaraciones como testigos del jefe de gabinete de la líder regional, Miguel Ángel Rodríguez, y del que fuera jefe de los socialistas madrileños Juan Lobato, entre otras 40 personas.

Así lo ha decidido el tribunal que juzgará a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador por, supuestamente, filtrar a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024 el correo electrónico que el abogado del empresario, Carlos Neira, envió a la Fiscalía el 2 de febrero de ese año. En el escrito, la defensa de González Amador ofreció que su cliente reconociera los delitos fiscales por los que estaba investigado, y por los que finalmente será juzgado, a cambio de llegar a un acuerdo.

Los siete magistrados —encabezados por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, e integrado por Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo, esta última como ponente— han establecido que el juicio se celebrará a los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre, en sesiones de mañana y tarde que arrancarán a las 10.00 horas.

Asimismo, ha accedido a la solicitud que hizo García Ortiz en su escrito de defensa, permitiéndole declarar en último lugar, tras los testigos y el resto de la prueba admitida.

El tribunal, de mayoría conservadora, se ha pronunciado sobre la prueba que las partes —desde defensas a acusaciones— pedían para el juicio, aceptando que testifiquen 40 personas, incluido el propio González Amador, ocho fiscales, once guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) y una docena de periodistas.

Además del propio querellante, testificarán su abogado en la causa por delitos fiscales, Carlos Neira, y el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón.

Asimismo, serán interrogados como testigos fiscales clave del caso, como Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, que estuvieron imputados pero finalmente quedaron exonerados; Julián Salto —el interlocutor con Neira en los ‘emails’ que han centrado las pesquisas—; o la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra; así como Agustín Hidalgo, María Antonia Sanz Gaite, Esmeralda Rasillo y Diego Lucas.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha intervenido en la apertura del año judicial, que se ha celebrado este viernes en el Tribunal Supremo (TS), mostrándose consciente de que la misma se produce este año en "singulares circunstancias" por su "situación procesal", si bien ha reivindicado su estatus, ratificado su confianza en la Justicia y avisado de que la institución "no sucumbe a los ataques de los delincuentes". (Fuente: TVE)

Por otro lado, el tribunal rechaza las testificales de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública; Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE; David del Campo, ex jefe de gabinete de Lobato; y de una periodista, al considerar que no guardan relación con la causa.

Prueba documental

Por otro lado, el tribunal admite la documental y la pericial solicitada por las acusaciones particular y popular, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en nombre del fiscal general. En concreto, acepta la pericial solicitada por todas las acusaciones para que declaren tres funcionarios de la UCO.

También admite como prueba anticipada, solicitada por varias acusaciones, que se requiera a la Fiscalía provincial de Madrid y a la Fiscalía General del Estado para que aporten, siempre que existan, los expedientes gubernativos de las daciones de cuenta referidas al procedimiento de González Amador y las sociedades Maxwell Cremona y Procesos para el Fomento del Medio Ambiente y cualquier otro relacionado con los mismos.

Por último, reclama a la Cadena SER que aporte la grabación del programa ‘HORA 25’ del día 13 marzo de 2024 —desde las 23:15 hasta las 23.30—, así como la certificación completa con hora de publicación de la noticia de las 23.51 de ese mismo día relativa al contenido de ese ‘email’ de 2 de febrero. De mayoría conservadora, han decidido que, además de Rodríguez y Lobato, declararán como testigos el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera.

Noticia elaborada por Europa Press