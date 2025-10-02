España

Una anciana vende la mitad de su vivienda a la empresa de una amiga y, aunque nunca se demostró que recibiera el dinero, no hubo estafa

El tribunal ha fundamentado su decisión en la imposibilidad de acreditar de manera concluyente la existencia de un engaño, elemento indispensable para la configuración de este delito

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Un hombre muestra sus ahorros
Un hombre muestra sus ahorros (Freepik)

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha resuelto un caso por una presunta estafa vinculada a la venta de la mitad indivisa de una vivienda, en el que ha confirmado la absolución dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, por falta de pruebas concluyentes sobre el supuesto engaño y la falta de pago en la operación inmobiliaria.

La historia comenzó en agosto de 2015, cuando Begoña, una mujer de avanzada edad y madre de Clara y Covadonga, acudió a una notaría de Valencia acompañada de Marisol, administradora solidaria de la empresa Internechelegia S.L. Según consta en la escritura pública firmada el 7 de agosto, Begoña vendió la nuda propiedad de la mitad de su vivienda a la mercantil, operación en la que se declaró un precio de 32.904,78 euros.

En la documentación notarial se detallaba que la mayor parte del dinero —30.500 euros— había sido entregada en efectivo en pagos previos entre 2013 y 2015, y que el resto se completaba el día de la firma.

Pagó en metálico y con un cheque

Días después, el 14 de agosto de ese mismo año, Demetrio, también administrador de la sociedad y padre de Marisol, acudió nuevamente a la notaría con Begoña para realizar una diligencia complementaria. En ese acto, se dejaron sin efecto las menciones a los pagos en metálico y se sustituyeron por un cheque nominativo de 30.500 euros contra una cuenta bancaria de Internechelegia.

Sin embargo, aquel cheque nunca fue cobrado, y tampoco se pudo probar que Begoña devolviera el dinero supuestamente recibido en metálico. Este detalle alimentó las sospechas de las hijas, quienes años después cuestionarían la legalidad de la operación.

La controversia surgió porque, para Clara y Covadonga, su madre había sido víctima de un engaño. Ambas sostenían que Begoña no había recibido realmente las cantidades que constaban en los recibos protocolizados, ni en metálico ni mediante cheque, y que había firmado sin plena conciencia del alcance del negocio. En su declaración judicial en 2022, cuando ya era octogenaria, la propia Begoña afirmó que nunca había recibido ese dinero. No obstante, su testimonio llegó en un momento en el que presentaba cierto deterioro cognitivo, lo que restó fuerza a su versión según la interpretación del tribunal.

Tenían una posición de influencia sobre la madre

La Audiencia Provincial de Valencia absolvió en febrero de 2025 a Marisol, Demetrio y a la sociedad Internechelegia S.L., al considerar que no había pruebas suficientes para acreditar el engaño, núcleo del delito de estafa. El tribunal dio validez a los recibos firmados y a las declaraciones del notario, quien aseguró haber comprobado la capacidad de Begoña en el momento de la firma. También tuvieron peso los testimonios de allegados que señalaron que la mujer quería beneficiar a Marisol por encima de sus hijas, con quienes mantenía una relación conflictiva.

Frente a esta decisión, Clara y Covadonga interpusieron recurso de apelación, alegando que la sentencia había valorado de forma parcial e irracional las pruebas. Señalaron que los acusados tenían una posición de influencia sobre su madre, que el dinero nunca apareció en sus cuentas y que la operación escondía una manipulación aprovechando la confianza y dependencia de Begoña. Además, destacaron una contradicción de fondo: si la voluntad de su madre era que la casa pasara a Marisol, ¿por qué el bien terminó siendo vendido en 2023 a otra sociedad vinculada a Demetrio, Vertex España S.L.?

No se pudo acreditar un engaño

Este conjunto de hechos es el trasfondo del caso que en junio de 2025 llegó hasta el TSJ de la Comunidad Valenciana, donde se revisó la apelación presentada por las hijas. El fallo ha ratificado la libre absolución de Marisol y Demetrio del delito de estafa, así como de la mercantil Internechelegia S.L., que había sido señalada como responsable civil subsidiaria.

El tribunal ha fundamentado su decisión en la imposibilidad de acreditar de manera concluyente la existencia de un engaño, elemento indispensable para la configuración del delito de estafa. En la valoración de la prueba, se ha otorgado especial relevancia a la escritura pública de compraventa y a los recibos protocolizados, documentos que no fueron objeto de impugnación pericial en cuanto a la autenticidad de la firma de Begoña.

La Policía Nacional difunde un nuevo vídeo con consejos para el ciudadano, esta vez frente a las estafas.

Asimismo, se ha valorado el testimonio del notario, que dio fe de la capacidad y voluntad de la vendedora en el momento de la firma, y las declaraciones de testigos que corroboraron la mala relación de la mujer con sus hijas y su supuesta intención de favorecer a Marisol.

El fallo subraya que, frente a esa documentación y testifical, las declaraciones de las hijas carecían de la contundencia necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia. Tampoco se ha podido acreditar que los recibos fueran falsos, ni que Begoña acudiera engañada a la notaría en 2015. El tribunal ha recalcado el principio de presunción de inocencia y la aplicación del “in dubio pro reo”, señalando que no correspondía a los acusados probar su inocencia, sino a las acusadoras demostrar con pruebas válidas la existencia de un fraude.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasEstafasComunidad ValencianaVivienda EspañaViviendaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Más de 170.000 argentinos adquieren la nacionalidad española a través de la la ‘ley de nietos’ para descendientes de exiliados republicados

Es el país que ha registrado un mayor número de solicitudes, con 366.579, lo que representa el 40% del total de peticiones de todo el mundo

Más de 170.000 argentinos adquieren

Juan Nattex, experto en sueño: “Las personas que duermen mal y se levantan cansadas cometen este error”

Un correcto descanso favorece directamente la concentración, la productividad y el estado de ánimo

Juan Nattex, experto en sueño:

Los embalses de agua se encuentran al 55,01 % de su capacidad este jueves 2 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre los estatus de los embalses de agua en España

Los embalses de agua se

Cambio de euro a dólar hoy 2 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense en las últimas horas

Cambio de euro a dólar

Tiraron sus móviles a alta mar antes de ser interceptados y ahora pasarán un interrogatorio: qué va a pasar con los activistas de la Flotilla y Ada Colau

29 ciudadanos españoles viajaban repartidos en los trece barcos de la Flotilla interceptados hasta el momento: lo más probable es que sean interrogados y deportados

Tiraron sus móviles a alta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Demasiadas obras para Madrid: el

Demasiadas obras para Madrid: el “caos” de la superficie provoca las aglomeraciones bajo tierra con 2,5 millones de usuarios cada día en el Metro

La Agencia Española de Protección de Datos renueva las actividades de “salud laboral” de sus empleados: 7.792 euros para clases de yoga y meditación

Israel intercepta trece barcos de la Flotilla que se dirige a Gaza: trasladan a españoles “sanos y salvos”, entre ellos Ada Colau, a puertos israelíes

Ayuso encarga ya el Belén navideño para la Puerta del Sol por 48.000 euros y pide que se coloquen “misterios” en su despacho y en el de su jefe de gabinete MAR

Ada Colau: “Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente”

ECONOMÍA

Cambio de euro a dólar

Cambio de euro a dólar hoy 2 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

España, entre los países con la electricidad más barata de Europa: las renovables bajan la factura un 32% y el gas pierde peso en la fijación de precios

Las donaciones de vivienda de padres a hijos se disparan un 67% en 7 años por la dificultad de los jóvenes para comprarlas

Alquiler imposible: los jóvenes españoles empiezan a fingir estar en pareja para poder conseguir piso

Número ganador de la lotería 6/49 de este 1 de octubre

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”