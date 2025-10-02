España

La nueva muñeca de la princesa Leonor que saldrá a la venta por el Día de la Hispanidad: con uniforme militar, por 99,95 euros y para coleccionistas

La empresa Muñecas Antonio Juan ha anunciado esta curiosa muñeca que busca reflejar “disciplina, compromiso y fuerza”

Anabel Gómez Salvador

La muñeca de la princesa Leonor (MUÑECAS ANTONIO JUAN).

La empresa alicantina Muñecas Antonio Juan ha anunciado el lanzamiento de Leonor Militar, una muñeca de edición limitada que verá la luz a mediados de octubre de 2025, coincidiendo con la celebración del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. La pieza, diseñada para coleccionistas, busca reflejar “disciplina, compromiso y fuerza”, valores que definen la reciente etapa de la heredera al trono español, según explican desde la firma.

“Presentamos a Leonor Militar, un lanzamiento muy especial con el que rendimos homenaje a la ilusión, la tradición y la fuerza de nuestras raíces“, comienzan explicando en una publicación en redes sociales. ”Cada detalle ha sido creado con el máximo cuidado artesanal que caracteriza a Muñecas Antonio Juan, convirtiéndola en una pieza exclusiva para coleccionistas y amantes de las muñecas“, indican, además de haber confirmado que solo fabricarán 500 unidades.

Se trata de una creación artesanal, numerada y exclusiva, con un precio de 99,95 euros. La muñeca luce el uniforme del Ejército de Tierra, siguiendo la formación militar que Leonor está completando actualmente en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) en San Javier, Murcia. La venta se realizará únicamente a través de los canales oficiales de la empresa, ubicada en Onil, Alicante, que mantiene más de seis décadas de trayectoria en la elaboración de muñecas artesanales.

La relación de la compañía con la princesa se remonta a varios años atrás, cuando su primera muñeca inspirada en la heredera se convirtió en un fenómeno de ventas y agotó existencias en cuestión de días. Posteriormente, surgieron ediciones limitadas de Leonor y su hermana, la infanta Sofía, consolidando un vínculo emocional con familias y coleccionistas.

Cada muñeca ha sido fabricada con un minucioso cuidado artesanal, desde el diseño del rostro hasta el uniforme militar, pasando por los accesorios y el acabado final. La intención de la empresa es que la pieza no solo sea un objeto de colección, sino también un símbolo de los valores que la princesa ha demostrado en su vida y formación: responsabilidad, carácter y compromiso.

El lanzamiento se acompañó de un emotivo vídeo promocional donde se observa a una niña jugando con la muñeca junto a su abuela, reforzando el carácter familiar y educativo de la pieza. La firma destaca que Leonor ha madurado con los años y que esta edición refleja la evolución de la joven, que combina ternura y delicadeza con firmeza y disciplina.

Muñeca de la princesa Leonor
Muñeca de la princesa Leonor (MUÑECAS ANTONIO JUAN).

El paso de la princesa por la AGA

Este lanzamiento coincide con un hito en la formación militar de Leonor. Tras completar un curso en la Academia General Militar de Zaragoza y un año en la Escuela Naval de Marín, la heredera ha comenzado su instrucción en la AGA. Allí combina estudios teóricos con entrenamiento práctico en vuelo, centrándose en aeronáutica y en simuladores como el Pilatus PC-21, que reemplaza al histórico caza C-101 de la Patrulla Águila.

Su rutina diaria comienza a las 6:30 de la mañana con la diana, seguida de aseo personal y recuento en el patio de armas. El uniforme reglamentario combina camisa azul y pantalón marino, mientras que el uniforme de gala y el de etiqueta negra se reservan para ceremonias especiales. La jornada académica se completa con entrenamiento físico, disciplinas deportivas al aire libre y en instalaciones cubiertas, así como tiempo para actividades sociales y estudio.

El curso culminará en julio de 2026, cuando la princesa reciba sus despachos de oficial de manos de su padre, el rey Felipe VI. Antes de ese momento, deberá superar varias etapas, incluyendo vuelos acompañados y el entrenamiento en simuladores, hasta alcanzar la llamada “Suelta”, que consiste en pilotar sola el Pilatus PC-21.

