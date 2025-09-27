La princesa Leonor es sorprendida con una canción de su película favorita y la reina Letizia abraza al intérprete: “De pequeña estaba obsesionada”

La reina Letizia y la princesa Leonor con Javier Erro. (Instagram)

Durante su visita oficial a Navarra, los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor, protagonizaron este viernes un momento inesperado y emotivo en los jardines de Juan Manuel Serrat, junto a las ruinas de San Pedro en Viana. Lo que debía ser un acto institucional acabó convirtiéndose en una escena cercana y cargada de espontaneidad gracias a la intervención de un joven periodista y cantante.

El protagonista del momento fue Javier Erro, periodista del centro territorial de RTVE en Navarra y exconcursante del programa La Voz. A punto de entrar en directo para informar sobre la visita real, Erro se acercó a la comitiva y sorprendió a los presentes interpretando unos versos de “A Million Dreams”, popular tema de la película El Gran Showman.

La reina Letizia, que reconoció la canción al instante, reaccionó con entusiasmo: “¡Por favor, es El Gran Showman!”, exclamó. Su comentario provocó una reacción inmediata de la princesa Leonor, que se unió con una confesión inesperada: “De pequeña estaba obsesionada”, aseguró la heredera al trono, desvelando su admiración por el filme musical.

Encuentro entre la reina Letizia y la princesa Leonor con el cantante Javier Erro, exconcursante de La Voz Kids

“Eres como un hijo para mí”

Pero la escena no quedó solo en una interpretación espontánea. Tras el breve momento musical, Javier Erro aprovechó la cercanía para expresar su admiración hacia la Reina. “Soy un gran admirador de su carrera profesional desde que soy pequeñito”, le confesó emocionado. Doña Letizia, visiblemente sorprendida, le respondió entre risas: “Pero eres muy joven”. Al saber que Erro tiene 25 años, la Reina replicó con humor: “Ay madre, eres... como un hijo para mí”, provocando las sonrisas de todos los presentes y culminando el momento con un abrazo entre ambos.

Javier Erro, de 25 años y con más de 40 mil seguidores en Instagram, tiene una larga trayectoria a nivel profesional. No solo es periodista, sino que además se dedica a la música desde pequeño, siendo conocido por su participación en La Voz Kids del año 2015. Años más tarde, en 2019 volvió a participar, pero esta vez en la edición de adultos, donde cantó por primera vez sobre un escenario “A million dreams”, la canción con la que impresionó a la heredera al trono. Su elección del tema no fue casual, ya que marcó un momento importante en su carrera como cantante y ahora ha servido para conectar emocionalmente con la reina y su hija.

Segundo día de la visita de los Reyes y la Princesa de Asturias y Viana a la Comunidad Foral de Navarra. (Europa Press)

Por su parte, la visita de los reyes a Navarra continúa hoy, sábado, con una jornada que incluye la visita al Palacio Real de Olite y la ciudad de Tudela, capital de la Ribera. Este palacio, ya visitado por sus majestades, es el monumento más visitado de Navarra. Tras la conquista de Navarra en el año 1512, cayó en desuso, pero finalmente fue reconstruido a principios del siglo XIX.

Este viaje marca la primera visita oficial de la princesa Leonor a la comunidad foral, en el marco de su formación institucional como heredera al trono. Durante su visita, hemos podido ver a madre e hija lucir dos conjuntos de traje en colores azulados, mostrando una complicidad no solo personal sino a nivel estético.