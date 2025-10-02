España

José Luis Cordeiro, transhumanista, sobre la longevidad del ser humano: “La persona que va a vivir 1.000 años ha nacido ya”

La ciencia avanza a velocidades vertiginosas, y los expertos prevén que para 2045 puede existir un tratamiento que revierta el envejecimiento

Alargar la vida humana es una de la incógnitas más estudiadas por el mundo científico a lo largo de los años. Se intenta dar con fórmulas que consigan aumentar la longevidad del ser humano en la tierra. Sin embargo, la pregunta no es “cómo podemos vivir más años”, sino “cómo podemos vivir más saludablemente”. Así es como lo plantea el Dr. Mehmood Khan, CEO de la Fundación Hevolution y uno de los ponentes del II Cumbre Internacional de Longevidad que se celebró en Madrid el 1 de octubre, Día Mundial de las Personas de Edad y la Longevidad.

En sus palabras, “La pregunta clave es más bien: ‘¿Podemos vivir más saludablemente más tiempo?’” Khan señala que tras años de investigación, han descubierto lo que realmente desean las personas: “Cuando preguntamos a la gente qué quiere, si vivir más saludablemente o vivir más, lo que nos dicen es que quieren seguir siendo funcionales, independientes y pudiendo tomar sus propias decisiones”. La idea de vivir más años con calidad de vida, sin perder la independencia o las capacidades cognitivas, se ha convertido en una prioridad.

Por su parte, expertos como José Luis Codeiro, director de la Cumbre Internacional de Longevidad, se atreven con otras teorías más claras e impactantes. Entre ellas, la que más ha llamado la atención de la población: ya podemos alcanzar los 150 años de edad sin padecer enfermedades degenerativas como el Alzhéimer o el Párkinson. “El objetivo es tener 150 años y estar jóvenes, porque creemos que el envejecimiento es reversible. Es más, la persona humana que va a vivir 1.000 años ha nacido ya”, ha asegurado. Además, el experto asegura que “ya se están rejuveneciendo ojos, luego llegaremos a otros órganos”.

La extinción del cáncer

cáncer, ADN, genética, variantes germinales,
cáncer, ADN, genética, variantes germinales, oncología, tratamiento personalizado, biología del cáncer, genética heredada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato que llama mucho la atención del discurso del Dr. Khan, debido al alto porcentaje de gente que padece de esta enfermedad, es la manera en la que asegura que en no mucho terminaremos con todos los tipos de cáncer. “Hace treinta años había muchos tipos de cáncer sin cura, hoy son curables”, asegura el Dr. Khan, quien también comparte su creencia de que el futuro es aún más prometedor: “En 10 años yo creo que vamos a curar todos los cánceres. Todo gracias a los avances increíbles de la ciencia. Y habrá enfermedades como el párkinson o el Alzheimer que serán más controlables”.

Cordeiro, por su parte, explica que si se logra controlar el envejecimiento, se podrán eliminar también muchas enfermedades relacionadas con él: “La madre de todo esto es el envejecimiento, y si curamos el envejecimiento vamos a poder olvidarnos de este tipo de enfermedades. La ciencia está trabajando ahora en controlar y revertir el envejecimiento”.

Tratamientos para revertir el envejecimiento

El equipo detrás del equipo:
El equipo detrás del equipo: especialistas de élite que impulsan a los grandes atletas

Aunque pueda parecer una locura y existan, como es normal, personas escépticas hacia esta información, se estima que para el año 2045 ya existan tratamientos que puedan revertir el envejecimiento. “Será accesible para todo el mundo, no es algo exclusivo para millonarios”, sostiene Cordeiro. Ante la incredulidad que puede generar esta afirmación, el transhumanista hace referencia a los tratamientos pasados que también causaron inseguridad: “Los avances científicos encuentran mucha oposición en sus comienzos. Cuando Galileo dijo que la Tierra no era el centro del universo ni tan siquiera del sistema solar le querían quemar. Pero luego se descubrió que era el Sol el centro del sistema solar”.

También menciona el caso de Darwin, quien fue ridiculizado por afirmar que el hombre descendía del mono, algo que fue rechazado por muchos, incluidos los monarcas británicos. “La longevidad ha sido el gran sueño de la humanidad, en los primeros escritos del hombre ya estaba presente la inmortalidad. Ahora tenemos la ciencia para lograrlo”, concluye.

