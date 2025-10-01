España

Los consejos de LinkedIn sobre empleo en la era de la IA: “Si la usas mal te frustra, pero si la usas bien cambiará tu forma de trabajar”

El 49% de los encuestados del estudio afirman haber presenciado una aceleración en la finalización de tareas, con un impacto positivo en la productividad

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Los consejos de LinkedIn sobre
Los consejos de LinkedIn sobre empleo en la era de la IA (Montaje Infobae)

El desembarco de la inteligencia artificial ha activado una transformación profunda en la manera en que profesionales de todo el mundo valoran su propio empleo y sus habilidades. No obstante, hasta el momento, solo la mitad de los trabajadores españoles expresa optimismo respecto al auge de la IA, según LinkedIn. A pesar de ello, su impacto en el entorno laboral ya ha modificado las reglas del juego en las oficinas. Esto mismo ha sido confirmado por una investigación (LinkedIn Workforce Confidence Index) basada en 2.784 entrevistas realizadas entre marzo y junio de 2025 y con la que se ha detectado la división de opiniones de esta nueva incorporación. Sin embargo, “la inteligencia artificial no es enemiga ni amiga. Es una herramienta”, han señalado los expertos consultados por LinkedIn para su iniciativa AI in Work.

Concretamente, el 51% de los encuestados prevé que la IA asumirá tareas manuales y repetitivas. Aun así, “debemos distinguir entre decisiones operativas (técnicas, rutinarias) y decisiones morales o estratégicas, basadas en valores. Podemos usar la IA para las primeras, pero jamás debemos ceder las segundas”, ha sentenciado Jorge Calvo, profesor universitario y director de innovación y analítica de datos. Según José Luis Gallardo, experto en IA, la clave reside en el uso que se da a esa tecnología: “Si usas mal esta herramienta, te frustra y te hace perder el tiempo, pero si la usas con método, cambiará tu forma de trabajar para siempre”. Por su parte, la profesora universitaria Elen Irazabal, especialista en IA para abogados, coincide con esta idea y señala que el reto se encuentra en comprender “sus límites y posibilidades”, más allá de dominar técnicas puntuales.

Una aceleración en las tareas

El informe realizado por LinkedIn ha revelado que el 49% de quienes ya utilizan inteligencia artificial en España experimenta una aceleración en la finalización de tareas, con un impacto positivo en la productividad individual. Esta tendencia se repite en el estudio a nivel internacional: más de 19.000 trabajadores en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia, Australia, India, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Brasil y Estados Unidos participaron en la encuesta; cuatro de cada cinco no perciben la IA como una amenaza real, ni siquiera contemplando versiones futuras de mayor sofisticación.

Inteligencia Artificial para proteger los tanques del Ejército: diseñan un innovador visor 360º para el ‘8x8 Dragón’.

Su visión defiende el concepto de que la llegada herramienta no implica necesariamente tener que dejar a los empleados fuera del mercado de trabajo. Según Marta Fernández, ingeniera de IA, “no viene a sustituirnos, sino a transformar cómo trabajamos. Es como cuando llegaron los ordenadores en los 80: no eliminaron empleos, los transformaron”, ha recordado. Y es que, en ese momento, “los contables dejaron de hacer cálculos a mano, pero siguieron siendo esenciales para interpretar los números”.

El desafío, señala Calvo, radica en la transformación de los perfiles profesionales: “El verdadero desafío no es si tendremos trabajo, sino si estaremos preparados para los trabajos que vienen”, ha indicado. De esta forma, abandonar tareas repetitivas permite destinar más esfuerzos a la creatividad, de acuerdo con Camila Aguado, fundadora de la plataforma de IA Blumb, pues son estas las que “nos roban lo más valioso que tenemos: nuestro tiempo”.

“Necesitamos humanos que sepan evaluarlo, cuestionarlo y mejorarlo”

Entre los temores que reinan en el 41% de los profesionales encuestados a escala global se encuentra la exigente adaptación. En este sentido, los participantes del estudio expresaron sentirse abrumados por la velocidad impuesta por la revolución de la IA. Además, un tercio admite una cierta vergüenza al desconocer en profundidad el funcionamiento de estas tecnologías. “La inteligencia artificial puede generar contenido en segundos, pero necesitamos humanos que sepan evaluarlo, cuestionarlo y mejorarlo”, plantea Fernández, la ingeniera en IA. Tal y como lo ha explicado: “Las máquinas ejecutan instrucciones, pero los humanos seguimos siendo quienes ideamos las soluciones”, ha aclarado la experta, dando importancia a la creatividad y la resolución de problemas.

No obstante, la capacidad de adaptación no afecta de igual modo a todas las industrias. De acuerdo con el análisis global de Economic Graph de LinkedIn, los sectores más receptivos a la IA se concentran en marketing, recursos humanos, comunicación y medios digitales, ingeniería, arte y diseño. Mientras que las ocupaciones que requieren presencia física e interacción directa, como en servicios sociales, sanidad, emprendimiento y sector inmobiliario, enfrentan un proceso diferente de transformación. En tanto, el conjunto de habilidades profesionales se amplía, con un crecimiento del 35% anual en competencias vinculadas a la inteligencia artificial y una duplicación de la alfabetización en IA desde 2018, se consolida la demanda de destrezas humanas de alto valor. Así, la comunicación y la atención al cliente son las posiciones prioritarias en España, seguidas por conocimientos en IA, pensamiento estratégico y edición de imágenes.

Los consejos de LinkedIn sobre
Los consejos de LinkedIn sobre empleo en la era de la IA (Pexels)

De esta forma, para todos los que quieran optar a un empleo con estas características deben obtener una formación específica irrenunciable. “¿A que no te presentas a un maratón sin un plan de entrenamiento? Tampoco puedes afrontar esta nueva era sin un itinerario formativo”, reflexiona Magda Teruel, especialista en soluciones de IA para empresas. La experta ha aclarado, así, que el aprendizaje debe enfocarse tanto en saber para qué sirve la IA como en potenciar fortalezas no automatizables: criterio, creatividad y comunicación.

A nivel internacional, el repertorio de aptitudes que muestran los usuarios de LinkedIn es un 40% más diverso y amplio que en 2018. Casi un tercio de los 25 cursos más demandados de LinkedIn Learning en todo el mundo giran en torno a la gestión del tiempo, la resolución de problemas y el liderazgo, áreas donde la máquina aún no iguala a la persona. Por ello, de momento, y siguiendo las ideas de los profesionales, la IA no suplantará la intuición ni la experiencia humana, sino que invita a repensar la manera de trabajar en un entorno donde la actualización constante y la capacidad crítica marcan la diferencia.

Temas Relacionados

LinkedInInteligencia artificialIAAIEmpleoEstrategiasTecnologíaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Predicción del clima en Valencia para antes de salir de casa este 1 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima en Valencia

Antena 3 lidera con su mejor septiembre en tres años y La 1 crece ante el peor arranque de temporada de la historia de Telecinco

La cadena de Atresmedia amplía su dominio en el primer mes del curso 2025/2026, logrando su mayor distancia en 28 años frente a la de Mediaset

Antena 3 lidera con su

Más allá de la estética: bótox para el tratamiento del bruxismo

El bruxismo causa dolores en la mandíbula, los oídos, la cabeza y puede llegar a modificar la apariencia del rostro

Más allá de la estética:

Un Ayuntamiento del PP ha adjudicado su Ruta de la Tapa a la empresa de comunicación del hermano de un asesor municipal

Leganés encargó este evento, que se acaba de celebrar, a la empresa Monsul tras ganar un contrato de 16.577 euros. En esa sociedad fue administrador Alberto Gasco hasta que fue elegido coordinador municipal.

Un Ayuntamiento del PP ha

Desde inmigración hasta las armas: el Gobierno trata de resolver los escollos pendientes para salvar los Presupuestos

El Gobierno vuelve a incumplir el plazo constitucional para presentar los presupuestos de cara a 2025, ante la imposibilidad de recabar los apoyos suficientes del resto de fuerzas políticas

Desde inmigración hasta las armas:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Ayuntamiento del PP ha

Un Ayuntamiento del PP ha adjudicado su Ruta de la Tapa a la empresa de comunicación del hermano de un asesor municipal

Desde inmigración hasta las armas: el Gobierno trata de resolver los escollos pendientes para salvar los Presupuestos

Un juzgado investiga a dos jinetes por estafar a la yeguada de élite para la que trabajaban y malvender 43 caballos de pura sangre que ahora están en su poder

Un padre deberá seguir pagando 250 euros de pensión a su hija universitaria pese a no tener relación con ella: la Justicia rechaza su intento de anularla

La asesora de Begoña Gómez recurre la decisión de que su juicio por malversación se celebre con jurado

ECONOMÍA

El 63% de los jóvenes

El 63% de los jóvenes prevé comprar una vivienda en cinco años pese a que los precios rozan máximos históricos y la edad media de emancipación está en 30 años

La Comisión Europea propone que los ahorradores en cuentas bancarias obtengan “incentivos y exenciones” fiscales

Un juez anula la desheredación de una esposa y su hija por falta de pruebas de maltrato al fallecido y por las contradicciones de los testigos presentados por la única heredera

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre la baja médica: “Solo en estos casos vas a cobrar todo el dinero”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson