España

​​España peligrosamente cerca de Pekín, según los números

El aparente bajo perfil en la relación puede encubrir en realidad una dependencia preocupante

Por Hernán Alberro

Guardar
Pedro Sánchez y Xi Jinping.
Pedro Sánchez y Xi Jinping. (Montaje Infobae)

El último China Index, elaborado por la red internacional China in the World y el think tank taiwanés Doublethink Lab, ofrece una radiografía inquietante: la influencia de la República Popular China crece en dos tercios de los países analizados, pero España aparece como una excepción. Nuestro país ha caído al puesto 63 de 101, con un puntaje de 30,6, lo que implica 23 posiciones menos que en 2022 y una ligera reducción en el nivel de influencia registrado.

Esta caída podría interpretarse como un síntoma positivo: España estaría más blindada frente a las maniobras de Pekín que otras naciones europeas. Sin embargo, una lectura más fina de los datos revela una paradoja. Aunque la exposición cuantificada por el índice ha bajado, España sigue estrechamente vinculada a China en ámbitos estratégicos y, de hecho, ha aumentado tanto la presión recibida como el alineamiento con Pekín.

Un retroceso relativo, no un alejamiento real

La caída española contrasta con la tendencia global. De los 81 países incluidos tanto en la edición de 2022 como en la de 2024, 56 han visto aumentar su nivel de influencia china. Los mayores incrementos se concentran en el Sur Global -África, América Latina y el Caribe-, donde la diplomacia económica y tecnológica de Pekín se ha acelerado.

Europa, en cambio, registra un aumento modesto (+1,4 puntos de media), con algunos países incluso en retroceso. Italia y Ucrania acompañan a España en este repliegue: el primero por la crisis política interna y el abandono de la Franja y la Ruta, y el segundo por la reacción contra la alineación de Pekín con Moscú.

En este contexto, la caída de España refleja más bien una desaceleración relativa: mientras otros países estrechaban lazos con China, Madrid se ha mantenido en un nivel de relación constante, lo que en la fotografía comparada aparece como retroceso.

Exposición, presión y alineamiento: la paradoja española

El China Index distingue tres capas de influencia:

  • Exposure (exposición): conexiones que facilitan la influencia (inversiones, acuerdos académicos, intercambios culturales).
  • Pressure (presión): intentos de coerción directa o indirecta (represalias diplomáticas, amenazas comerciales).
  • Alignment (alineamiento): hasta qué punto un país adapta sus políticas o discursos a las posiciones chinas.

En el caso español, los datos muestran una evolución llamativa entre 2022 y 2024:

  • Exposición: pasó de 39% a 30%, es decir, se redujo.
  • Presión: subió de 21% a 28%.
  • Alineamiento: aumentó aún más, de 21% a 32%.

En otras palabras, España está menos expuesta en términos de vínculos económicos o culturales, pero al mismo tiempo está más alineada y bajo mayor presión de Pekín. Esta combinación refuerza la tesis de que la caída en el ranking no significa un distanciamiento, sino un reajuste de la relación bajo nuevas dinámicas.

Huawei. (Reuters/Tyrone Siu)
Huawei. (Reuters/Tyrone Siu)

Huawei, ciberataques y la dimensión tecnológica

El ámbito tecnológico es uno de los más sensibles. A pesar de las advertencias de Bruselas y Washington, España sigue permitiendo un papel relevante de Huawei en sus infraestructuras de telecomunicaciones, incluida la red 5G. Esta decisión ha generado preocupación en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que en informes recientes ha alertado sobre el riesgo de ciberespionaje y ciberataques vinculados a actores chinos.

Al mismo tiempo, la economía digital española mantiene un alto grado de interacción con proveedores y plataformas de origen chino, desde aplicaciones de consumo masivo hasta soluciones de hardware. Esto ayuda a explicar por qué el alineamiento crece incluso en un contexto de menor exposición: el terreno tecnológico es un vector donde la presión de Pekín se traduce en concesiones estratégicas.

Una cercanía “discreta”

En comparación con otros países europeos, España se sitúa en una posición intermedia: no lidera los lazos con Pekín, pero tampoco los corta. Este “perfil bajo” puede dar la impresión de menor vulnerabilidad, pero al mismo tiempo encierra un riesgo: el alineamiento se produce sin debate público ni estrategias claras de mitigación.

Mientras que en países como Alemania o Reino Unido la discusión sobre los riesgos de la influencia china ocupa titulares y agendas parlamentarias, en España el tema permanece casi invisible. Esto facilita que el alineamiento se produzca por inercia más que por decisión estratégica.

Banderas de la Unión Europea
Banderas de la Unión Europea y China. (Reuters/Jason Lee)

Implicaciones para el futuro

El retroceso en el ranking del China Index no debe confundirse con una ruptura de la relación con China. Al contrario: muestra que España se mantiene en una zona de influencia “latente”, donde la exposición es suficiente para generar alineamiento, pero lo bastante discreta como para no despertar alarma.

El desafío para Madrid será doble:

  1. Blindarse frente a riesgos tecnológicos y de ciberseguridad que ya han sido señalados por agencias nacionales e internacionales.
  2. Definir una estrategia clara dentro de la UE para equilibrar los intereses comerciales con la necesidad de proteger valores democráticos y seguridad nacional.

En un momento en que Pekín redobla su ofensiva de influencia en todo el mundo, España corre el riesgo de quedar atrapada en una cercanía silenciosa, en la que su aparente bajo perfil en realidad encubre una dependencia preocupante.

*Hernán Alberro es consultor en relaciones internacionales y derechos humanos, e integra la red China in the World.

Temas Relacionados

ChinaXi JinpingGobierno de EspañaHuaweiPedro SánchezEspaña-InternacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Arqueólogos descubren en Málaga una tumba de 5.000 años de antigüedad repleta de tesoros antiguos

Los investigadores de la Universidad de Cádiz han hallado un gran dolmen de 13 metros de longitud, así como osarios y ajuares en el interior de la estructura funeraria

Arqueólogos descubren en Málaga una

Gonzalo Bernardos, economista, lanza una advertencia sobre la crisis inmobiliaria: “No sé dónde vamos a poner a la gente”

El economista advierte sobre la crisis del alquiler, la escasez de oferta de inmuebles disponibles en el mercado y la necesidad de medidas efectivas para garantizar el acceso a la vivienda

Gonzalo Bernardos, economista, lanza una

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 1 de octubre

Además del valor promedio de los combustibles en España, aquí están los costos más baratos

El precio más alto de

Así funciona la vacuna que hace que dejes de ser alérgico a gatos y perros: cuánto cuesta y cómo conseguirla

El tratamiento con inmunoterapia, aplicado bajo supervisión médica, ha demostrado disminuir la sensibilidad a los alérgenos de las mascotas

Así funciona la vacuna que

Las tres razas de perro que no deberías de tener si eres principiante, según un experto

Estos animales requieren un esfuerzo extra para cuidarlos que puede complicarse para los que nunca han tenido animales

Las tres razas de perro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La tasa turística sigue adelante

La tasa turística sigue adelante en Galicia: la Justicia deniega la petición de suspensión cautelar promovida por la asociación de hoteleros

Un Ayuntamiento del PP ha adjudicado su Ruta de la Tapa a la empresa de comunicación del hermano de un asesor municipal

Desde inmigración hasta las armas: el Gobierno trata de resolver los escollos pendientes para salvar los Presupuestos

Un juzgado investiga a dos jinetes por estafar a la yeguada de élite para la que trabajaban y malvender 43 caballos de pura sangre que ahora están en su poder

Un padre deberá seguir pagando 250 euros de pensión a su hija universitaria pese a no tener relación con ella: la Justicia rechaza su intento de anularla

ECONOMÍA

Viajes del Imserso 2025/2026: las

Viajes del Imserso 2025/2026: las fechas clave para no perder tu plaza

Gonzalo Bernardos, economista, lanza una advertencia sobre la crisis inmobiliaria: “No sé dónde vamos a poner a la gente”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 1 de octubre

Sebastián Ramírez, abogado: “Estas cosas son presión laboral, quieren que te vayas de la empresa”

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 1 de octubre

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson