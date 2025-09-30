España

Un hombre es detenido tras intentar abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo mientras iba ebrio: el piloto se vio obligado a aterrizar el avión

El avión volaba de Londres a Alicante, pero tuvo que parar en Toulouse para que los agentes de seguridad expulsasen a los pasajeros conflictivos

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
Un grupo de pasajeros son
Un grupo de pasajeros son expulsados de un avión con destino a Alicante tras varios disturbios en pleno vuelo (Montaje Infobae con imágenes de Miguel Ángel Rodríguez/Europa Press y @tanianichols2/TikTok)

El pasado viernes 26 de septiembre, seis pasajeros de un vuelo de Ryanair que hacía un recorrido entre el aeropuerto de Londres-Luton y Alicante fueron detenido y obligados a abandonar el avión. Según ha publicado el medio británico Daily Mail, el avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Toulouse (Francia) por el comportamiento de los turistas.

Varios viajeros, a través de las redes sociales, publicaron vídeos en los que se muestra el momento del arresto, incluyendo una descripción de algunos de los hechos que llevaron a dicha situación. “Dos alborotadores jóvenes de una despedida de soltero comenzaron a pelear varias veces, ignoraron a la tripulación y se negaron a sentarse. Ni siquiera deberían haber subido al avión: estaban bebiendo abiertamente en el duty free en la sala de embarque y apenas podían mantenerse en pie”, explicó una pasajera con respecto a la detención de dos de los que fueron sacados del avión.

Según destaca el citado medio británico, uno de los seis arrestados intentó abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo, lo que provocó miedo en el resto de los pasajeros y obligó al piloto a realizar el aterrizaje en Francia. Se sucedieron varios disturbios, como comportamientos inadecuados, conversaciones inapropiadas en voz alta o discusiones entre ellos.

Algunos instantes de una de
Algunos instantes de una de las detenciones del vuelo entre Londres y Alicante, que tuvo que hacer un aterrizaje no programado en Toulouse ante el comportamiento de varios pasajeros (@customcrochetbytg y @tanianichols2/TikTok)

“Incluso antes del despegue, se movían por la cabina, intercambiaban asientos e ignoraban los protocolos básicos de seguridad”, explicó Tania Nichols, una de las pasajeras que publicó un vídeo a través de TikTok, al Daily Mail. Además, añadió que dos de ellos comenzaron a empujarse y a chocar sus cabezas, provocando que uno acabase con la camisa rasgada.

Presuntamente, el grupo de detenidos también habría importunado al resto de los pasajeros escupiendo en los asientos o poniendo los pies sobre los reposacabezas, llegando a golpear a una mujer.

Aterrizaje de emergencia para expulsar a los seis pasajeros

Tras todos estos disturbios, el piloto anunció que realizarían un aterrizaje no programado en Toulouse, donde les esperó una unidad de la Compañía de Gendarmería de Transporte Aéreo (CGTA). Los agentes, una vez el avión llegó a tierra, entraron dentro, sujetaron a los pasajeros conflictivos y se los llegaron fuera de la aeronave.

En los vídeos publicados en redes sociales puede observarse que, pese a que los dos primeros fueron escoltados sin grandes problemas, los dos siguientes (padre e hijo) opusieron resistencia, por lo que varios agentes tuvieron que sacarlos a la fuerza.

Mientras esto ocurría y dadas las circunstancias en las que se había producido la mayor parte del vuelo, el resto de los pasajeros se alegraron de la detención, por lo que vitorearon y emitieron varios comentarios cuando los arrestados pasaban al lado de sus asientos.

Una vez fueron expulsados, tras su desviación a las 21:30 horas, el vuelo obtuvo de nuevo autorización para despegar 45 minutos más tarde y pudo continuar su trayecto hasta Alicante. “Durante toda la dura experiencia, la tripulación de cabina fue absolutamente excepcional: mantuvo la calma, fue profesional e hizo todo lo posible para controlar la situación y tranquilizar a los demás pasajeros”, explicó Nichols.

Medidas y peso de maletas en Ryanair en 2024: esta es la normativa del equipaje de mano

Burlas en redes sociales

Pese a lo sucedido y a que el principal acusado (el que opuso mayor resistencia) se enfrente ahora a una multa y a una pena de cárcel por estar borracho en un avión y “poner en peligro la seguridad de una aeronave”, el Daily Mail ha compartido una instantánea en la que el grupo bromea sobre el arresto.

En una fotografía publicada en redes sociales, el turista conflictivo es sujetado por otro por la oreja de forma burlesca, de igual manera que el agente de seguridad hizo para obligarle a bajar del avión.

Temas Relacionados

AvionesAeropuertosVuelosReino UnidoAlicanteSucesosFranciaRedes SocialesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una empresa paga a un empleado 330 veces su salario por error y la Justicia permite que se lo quede: más de 170.000 euros

El trabajador comunicó el fallo en la nómina, anunció que iba al banco a devolverlo y desapareció

Una empresa paga a un

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Cómo alimentar tu microbiota para aumentar la longevidad, según una hipnoterapeuta: “Por esto hay personas que viven más”

Existen cuatro tipos de bacterias esenciales para una microbiota longeva y un envejecimiento saludable: estos son los alimentos que debes comer para fortalecer cada una de ellas

Cómo alimentar tu microbiota para

Cómo hacer calamares a la romana para que te queden como en los bares

Conseguir la textura perfecta, aireada y crujiente, en el rebozado es un factor clave para que nuestros calamares se asemejen a esos que disfrutamos en cualquier bar o terraza

Cómo hacer calamares a la

Una agente de la Guardia Civil reduce a un hombre disparándole en el pie después de que le atacará con un objeto punzante y le mordiera en el brazo

Los hechos han ocurrido en La Gomera cuando el agresor ha acudido a un centro psiquiátrico, donde se ha negado a tomarse su medicación y ha adoptado una actitud agresiva

Una agente de la Guardia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una agente de la Guardia

Una agente de la Guardia Civil reduce a un hombre disparándole en el pie después de que le atacará con un objeto punzante y le mordiera en el brazo

El mecánico Juan José Ebenezer explica por qué agarra peor un neumático nuevo que uno viejo: “Hay que quemar la capa superficial de parafina”

Feijóo ve “realista” el plan de Trump después de su pasividad con el de España: “Un futuro en paz es posible”

El túnel submarino más largo y profundo del mundo estará en Noruega: avanza el proyecto de casi 2000 millones de euros que llegará en 2033

La Policía Nacional desarticula una organización criminal hispano-marroquí que intentó transportar 9.300 kilos de hachís oculto entre melones

ECONOMÍA

Una empresa paga a un

Una empresa paga a un empleado 330 veces su salario por error y la Justicia permite que se lo quede: más de 170.000 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

¿Un recibo bancario sirve como prueba en un juicio? Una abogada responde

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Alejandro Fernández, experto en derecho, sobre la jubilación: “Este error puede reducir tu pensión en miles de euros”

DEPORTES

Un Carlos Alcaraz de récord

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”