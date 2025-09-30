Un hombre es detenido tras intentar abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo mientras iba ebrio: el piloto se vio obligado a aterrizar el avión

Un grupo de pasajeros son expulsados de un avión con destino a Alicante tras varios disturbios en pleno vuelo (Montaje Infobae con imágenes de Miguel Ángel Rodríguez/Europa Press y @tanianichols2/TikTok)

El pasado viernes 26 de septiembre, seis pasajeros de un vuelo de Ryanair que hacía un recorrido entre el aeropuerto de Londres-Luton y Alicante fueron detenido y obligados a abandonar el avión. Según ha publicado el medio británico Daily Mail, el avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Toulouse (Francia) por el comportamiento de los turistas.

Varios viajeros, a través de las redes sociales, publicaron vídeos en los que se muestra el momento del arresto, incluyendo una descripción de algunos de los hechos que llevaron a dicha situación. “Dos alborotadores jóvenes de una despedida de soltero comenzaron a pelear varias veces, ignoraron a la tripulación y se negaron a sentarse. Ni siquiera deberían haber subido al avión: estaban bebiendo abiertamente en el duty free en la sala de embarque y apenas podían mantenerse en pie”, explicó una pasajera con respecto a la detención de dos de los que fueron sacados del avión.

Según destaca el citado medio británico, uno de los seis arrestados intentó abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo, lo que provocó miedo en el resto de los pasajeros y obligó al piloto a realizar el aterrizaje en Francia. Se sucedieron varios disturbios, como comportamientos inadecuados, conversaciones inapropiadas en voz alta o discusiones entre ellos.

Algunos instantes de una de las detenciones del vuelo entre Londres y Alicante, que tuvo que hacer un aterrizaje no programado en Toulouse ante el comportamiento de varios pasajeros (@customcrochetbytg y @tanianichols2/TikTok)

“Incluso antes del despegue, se movían por la cabina, intercambiaban asientos e ignoraban los protocolos básicos de seguridad”, explicó Tania Nichols, una de las pasajeras que publicó un vídeo a través de TikTok, al Daily Mail. Además, añadió que dos de ellos comenzaron a empujarse y a chocar sus cabezas, provocando que uno acabase con la camisa rasgada.

Presuntamente, el grupo de detenidos también habría importunado al resto de los pasajeros escupiendo en los asientos o poniendo los pies sobre los reposacabezas, llegando a golpear a una mujer.

Aterrizaje de emergencia para expulsar a los seis pasajeros

Tras todos estos disturbios, el piloto anunció que realizarían un aterrizaje no programado en Toulouse, donde les esperó una unidad de la Compañía de Gendarmería de Transporte Aéreo (CGTA). Los agentes, una vez el avión llegó a tierra, entraron dentro, sujetaron a los pasajeros conflictivos y se los llegaron fuera de la aeronave.

En los vídeos publicados en redes sociales puede observarse que, pese a que los dos primeros fueron escoltados sin grandes problemas, los dos siguientes (padre e hijo) opusieron resistencia, por lo que varios agentes tuvieron que sacarlos a la fuerza.

Mientras esto ocurría y dadas las circunstancias en las que se había producido la mayor parte del vuelo, el resto de los pasajeros se alegraron de la detención, por lo que vitorearon y emitieron varios comentarios cuando los arrestados pasaban al lado de sus asientos.

Una vez fueron expulsados, tras su desviación a las 21:30 horas, el vuelo obtuvo de nuevo autorización para despegar 45 minutos más tarde y pudo continuar su trayecto hasta Alicante. “Durante toda la dura experiencia, la tripulación de cabina fue absolutamente excepcional: mantuvo la calma, fue profesional e hizo todo lo posible para controlar la situación y tranquilizar a los demás pasajeros”, explicó Nichols.

Burlas en redes sociales

Pese a lo sucedido y a que el principal acusado (el que opuso mayor resistencia) se enfrente ahora a una multa y a una pena de cárcel por estar borracho en un avión y “poner en peligro la seguridad de una aeronave”, el Daily Mail ha compartido una instantánea en la que el grupo bromea sobre el arresto.

En una fotografía publicada en redes sociales, el turista conflictivo es sujetado por otro por la oreja de forma burlesca, de igual manera que el agente de seguridad hizo para obligarle a bajar del avión.