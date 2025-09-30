España

Un hombre de 50 años agrede a su vecina de 70 años y la secuestra en su habitación del hotel tras una simple disputa

El agresor fue condenado a diez meses de libertad condicional tras permanecer en “un estado de negación”, según la fiscalía

Por María Rodríguez

Guardar
Un coche de la Policía
Un coche de la Policía Nacional francesa (Flickr)

En muchas ocasiones, los vecinos pueden llegar a convertirse en personas que no son santo de devoción, pero este caso supera las relaciones normativas. El pasado domingo, un hombre agredió y encerró a su vecina en su habitación de hotel tras una mera discusión.

Todo comenzó un tiempo atrás. Los dos individuos vivían en un hotel de Nogent-sur-Oise (Francia). La relación era pésima entre ambos, ya que como explica la señora, su vecino era aficionado a la bebida y cada vez que le veía le insultaba y le dejaba botellas vacías fuera de su puerta, como informa Le Parisien. En la noche del suceso, la mujer decidió devolverle sus actos y llevó a su puerta una bolsa llena de botellas vacías.

Cómo estalla el conflicto vecinal

Cuando la mujer dejaba la bolsa en el rellano, el presunto agresor, Ahmed S. de 50 años, abrió la puerta, la agarró y la obligó a entrar en su apartamento, cerrándolo con llave. La señora, de 70 años, fue insultada de manera agresiva y empujada al suelo, provocándole un fuerte golpe en la espalda. “Temía por su vida, temía ser violada por un individuo cuyo comportamiento recordaba al de alguien con un trastorno psiquiátrico” reveló su abogada, Anne-Caroline Bacot-Maesse, según La Dépêche.

Él mismo llamó a la policía, no responsabilizándose de sus actos. La policía llegó rápidamente al lugar y encontró a la señora angustiada, visiblemente afectada por el enfrentamiento con su vecino.

Noticias del día 29 de septiembre del 2025.

Resolución judicial del caso

En el banquillo de los acusados, Ahmed S. reconoció haber bebido esa noche, en concreto cuatro cervezas, pero no reconoció ninguno de los demás hechos por los que se le acusa. “Oí un ruido en el pasillo. Vi a una mujer poner una bolsa de basura que no era mía frente a mi puerta, así que la agarré para que no se escapara”, dijo Ahmed según Le Parisien. “Se pone a hacer ruido a las 4 de la mañana cuando tengo que levantarme a las 5 para ir a trabajar. No la dejé caer ni la golpeé”. Además, su abogado, Philippe Duboille, añade que “se encontraba en su casa y no molestaba a nadie esa noche, tras lo cual hubo una discusión”.

En contraposición, la preocupación del fiscal adjunto recae en su estado de negación y “justificación de su violencia”, quien aboga por una pena mixta que combina una pena de prisión con una condena condicional. Además, la presunta víctima “no quiso asistir a la audiencia porque tenía miedo a su agresor”, hecho que enfatizó en repetidas ocasiones la abogada de la mujer.

Finalmente, el caso concluyó con una pena de diez meses de libertad condicional por los delitos de secuestro y agresión a su respectiva vecina. El tribunal le ha prohibido tener contacto con la víctima, por lo que tendrá de mudarse y abandonar su actual domicilio. Además, entrará en tratamiento por su adicción al alcohol como parte de la condicional. Estas decisiones fueron tomadas por el tribunal de Senlis el pasado miércoles, tres días después del incidente.

Temas Relacionados

AgresorSecuestroAgresiónTribunalesAbogadosFranciaVecinosLibertad condicionalEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las 10 películas de Netflix España que no te puedes perder hoy

En la batalla por el dominio del streaming, la plataforma ha demostrado ser un fuerte competidor gracias a su amplia base de suscriptores y una estrategia diversificada que incluye contenido original

Las 10 películas de Netflix

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Sorteo 4 de la Triplex

Precio de la luz por horas: la tarifa máxima aumentará y la mínima bajará este 1 de octubre

Todos los días cambian las tarifas del servicio de energía eléctrica, por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar sorpresas

Precio de la luz por

Los cursos del SEPE gratis para trabajadores: de sanidad a turismo, online y con certificación oficial

Para inscribirse se requiere estar dado de alta en la Seguridad Social, cotizar por formación y cumplir con los requisitos específicos de la oferta, como nivel de estudios o experiencia previa

Los cursos del SEPE gratis

Sara Marin, doctora, sobre ducharse todos los días: “Te estás cargando tu barrera cutánea”

Estos son los errores más comunes que hacen que tu piel empeore cada día

Sara Marin, doctora, sobre ducharse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esta es la mejor ITV

Esta es la mejor ITV de España, según las reseñas de Google

El Gobierno no se pone de acuerdo en la propuesta de Trump para Gaza: el PSOE lo ve “una oportunidad” y Sumar “una imposición”

El Gobierno destinará 2,4 millones a exhumar cuerpos de fosas de la Guerra Civil: irán a “donde hay seguridad de encontrar restos”

Detienen a 11 personas en Serbia por ataques a mezquitas en Europa: colocaron cabezas de cerdo con el apellido de ‘Macron’ escrito

Improcedente el despido de un camarero que fue pillado impartiendo clases de pádel estando de baja por ansiedad

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz por horas: la tarifa máxima aumentará y la mínima bajará este 1 de octubre

Los cursos del SEPE gratis para trabajadores: de sanidad a turismo, online y con certificación oficial

Empresas españolas, las más generosas en dividendos: aumentan un 12,7% la retribución a sus accionistas, el doble que en Europa

La falta de viviendas en venta tensiona el mercado: la oferta solo supera en un 9% los mínimos de 2014

DEPORTES

Jugó contra la selección española

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson

Cumplió el sueño de todo motero y se hizo un circuito en casa: ahora lo enseña y lo ha puesto a la venta

El preparador físico de Marc Márquez, sobre el estado de forma del piloto: “Él no tiene que esforzarse por mantener hábitos saludables”

Hamilton despide a su perrito Roscoe, uno más del paddock de Ferrari: “Murió en mis brazos, amado hasta el último segundo”

Alcaraz vence a Fritz y conquista Tokio en su octavo éxito del 2025 (6-4 y 6-4)