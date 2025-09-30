Un hombre de 50 años agrede a su vecina de 70 años y la secuestra en su habitación del hotel tras una simple disputa

Un coche de la Policía Nacional francesa (Flickr)

En muchas ocasiones, los vecinos pueden llegar a convertirse en personas que no son santo de devoción, pero este caso supera las relaciones normativas. El pasado domingo, un hombre agredió y encerró a su vecina en su habitación de hotel tras una mera discusión.

Todo comenzó un tiempo atrás. Los dos individuos vivían en un hotel de Nogent-sur-Oise (Francia). La relación era pésima entre ambos, ya que como explica la señora, su vecino era aficionado a la bebida y cada vez que le veía le insultaba y le dejaba botellas vacías fuera de su puerta, como informa Le Parisien. En la noche del suceso, la mujer decidió devolverle sus actos y llevó a su puerta una bolsa llena de botellas vacías.

Cómo estalla el conflicto vecinal

Cuando la mujer dejaba la bolsa en el rellano, el presunto agresor, Ahmed S. de 50 años, abrió la puerta, la agarró y la obligó a entrar en su apartamento, cerrándolo con llave. La señora, de 70 años, fue insultada de manera agresiva y empujada al suelo, provocándole un fuerte golpe en la espalda. “Temía por su vida, temía ser violada por un individuo cuyo comportamiento recordaba al de alguien con un trastorno psiquiátrico” reveló su abogada, Anne-Caroline Bacot-Maesse, según La Dépêche.

Él mismo llamó a la policía, no responsabilizándose de sus actos. La policía llegó rápidamente al lugar y encontró a la señora angustiada, visiblemente afectada por el enfrentamiento con su vecino.

Resolución judicial del caso

En el banquillo de los acusados, Ahmed S. reconoció haber bebido esa noche, en concreto cuatro cervezas, pero no reconoció ninguno de los demás hechos por los que se le acusa. “Oí un ruido en el pasillo. Vi a una mujer poner una bolsa de basura que no era mía frente a mi puerta, así que la agarré para que no se escapara”, dijo Ahmed según Le Parisien. “Se pone a hacer ruido a las 4 de la mañana cuando tengo que levantarme a las 5 para ir a trabajar. No la dejé caer ni la golpeé”. Además, su abogado, Philippe Duboille, añade que “se encontraba en su casa y no molestaba a nadie esa noche, tras lo cual hubo una discusión”.

En contraposición, la preocupación del fiscal adjunto recae en su estado de negación y “justificación de su violencia”, quien aboga por una pena mixta que combina una pena de prisión con una condena condicional. Además, la presunta víctima “no quiso asistir a la audiencia porque tenía miedo a su agresor”, hecho que enfatizó en repetidas ocasiones la abogada de la mujer.

Finalmente, el caso concluyó con una pena de diez meses de libertad condicional por los delitos de secuestro y agresión a su respectiva vecina. El tribunal le ha prohibido tener contacto con la víctima, por lo que tendrá de mudarse y abandonar su actual domicilio. Además, entrará en tratamiento por su adicción al alcohol como parte de la condicional. Estas decisiones fueron tomadas por el tribunal de Senlis el pasado miércoles, tres días después del incidente.