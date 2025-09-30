Un alpinista se desengancha para hacer una foto, resbala y desaparece montaña abajo

Video del accidente de un alpinista (Instagram)

Un trágico accidente ha sacudido esta última semana a la comunidad montañista en China. Un alpinista de 31 años perdió la vida tras soltarse de la cuerda de seguridad mientras estaba tomando una fotografía en la cima del monte Nama, parte del macizo del monte Gongga, en la provincia de Sichuan, al sur del país. La víctima se deslizó por la nieve y cayó más de 200 metros antes de desaparecer de la vista de los compañeros que iban con él.

El accidente ocurrió el 28 de septiembre de 2025 y tuvo lugar a unos 5.500 metros de altitud. Quedó registrado en un vídeo que fue grabado al momento, unas imágenes que rápidamente se hicieron virales en redes sociales y que provocaron un fuerte debate sobre la imprudencia en actividades de alto riesgo y sobre los riesgos de los selfies en entornos de alta montaña.

Una cima prohibida por causas de seguridad

El monte Nama, que cuenta con una altitud de 5.588 metros sobre el nivel del mar, es considerado uno de los paisajes más singulares de Sichuan debido a la capa de hielo que cubre su cima y permite caminar sobre ella. Sin embargo, su accesibilidad turística ha generado problemas en los últimos años.

En agosto, las autoridades decidieron cerrar el acceso a la cumbre tras detectar una gran grieta en la superficie helada, que incrementaba el peligro de desprendimientos y resbalones. A pesar de la prohibición, el grupo de escaladores al que pertenecía la víctima ignoró las advertencias y no se registró ante los organismos locales, un requisito que es obligatorio para este tipo de ascensos.

Según los primeros reportes, el joven se encontraba tomando fotografías a sus compañeros cuando decidió soltarse de la cuerda salvavidas. Instantes después, el alpinista resbaló y cayó por la ladera nevada sin que nadie pudiera detenerlo.

El cuerpo, que fue localizado poco después a unos 5.300 metros de altitud, se encontraba ya sin vida. El vídeo del accidente muestra cómo el hombre se desprende del sistema de seguridad antes de perder el equilibrio, lo cual ha generado una oleada de críticas donde los usuarios condenaron la imprudencia.

Reacciones en las redes sociales

El suceso ha generado una enorme repercusión en internet. Cientos de internautas expresaron su indignación y recordaron la importancia de tener que respetar las medidas de seguridad en deportes extremos. Otros criticaron a las autoridades por mantener la montaña como destino turístico a pesar de las advertencias sobre su peligrosidad.

El caso del monte Nama no es un caso aislado, sino que en los últimos años, ya han sucedido varias tragedias similares que han puesto en cuestión la popularización de los deportes extremos en entornos naturales sin la preparación adecuada.

El accidente ha servido como un recordatorio de que la montaña, por muy accesible que parezca, exige respeto, prudencia y un estricto cumplimiento de las normas. El alpinismo no es un escenario para fotos virales, sino una actividad que requiere preparación y responsabilidad.