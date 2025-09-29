España

Interior rompe el contrato de 6,6 millones de euros firmado con una empresa israelí para suministrar balas a la Guardia Civil

La resolución fija la liquidación en “cero euros”, aunque Interior devolverá a la empresa los 274.500 euros de la garantía y admite que podría corresponderle una indemnización del 3%

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
El ministro de Interior, Fernando
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska (Matias Chiofalo - Europa Press)

El Ministerio del Interior ha hecho pública este lunes la resolución definitiva del contrato firmado con la compañía israelí IMI Systems Ltd para el suministro de 17 millones de balas a la Guardia Civil por un importe de 6,6 millones de euros. El acuerdo, adjudicado en abril de este año, queda rescindido de manera unilateral sin que la empresa perciba indemnización alguna, aunque sí se le devolverán los 274.500 euros aportados como garantía.

Según el documento publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, Interior justifica la cancelación apoyándose en la negativa de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) a autorizar la importación de las balas por “razones de interés general”. Esa denegación de licencia, fechada en agosto, activó la causa legal para romper el contrato sin coste adicional para el Estado.

Un contrato que abrió una crisis en el Gobierno

La formalización del acuerdo con IMI Systems, hecha pública el 18 de abril, desató un terremoto político que puso en riesgo la estabilidad de la coalición entre el PSOE y Sumar. La adjudicación contradecía las palabras del presidente Pedro Sánchez, que en sede parlamentaria se había comprometido a no comprar ni vender armamento con Israel mientras prosiguiera la ofensiva militar en Gaza.

La presión de Unidas Podemos e Izquierda Unida, socio minoritario en el Ejecutivo, fue inmediata. IU llegó a amenazar con abandonar el Gobierno si no se anulaba la compra, mientras Sumar acusaba a Interior de “graves incoherencias”. El ministro Fernando Grande-Marlaska defendió inicialmente la continuidad del contrato para evitar perjuicios económicos a las cuentas públicas, pero finalmente fue desautorizado por el propio presidente, que ordenó la rescisión “unilateral y sin matices” del suministro.

El responsable de Interior compareció en el Congreso el 21 de mayo, donde reconoció que su departamento había detectado ya en octubre de 2024 que la empresa adjudicataria era israelí. Según explicó entonces, durante seis meses se buscaron fórmulas legales para impedir la formalización, sin éxito, pues las opciones disponibles implicaban indemnizaciones millonarias. El ministro insistió en que el suministro de munición para las Fuerzas de Seguridad estaba asegurado, ya que se había iniciado un procedimiento alternativo con otro fabricante, finalmente adjudicado a una empresa checa.

El ministro de Interior, Fernando
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska (Eduardo Parra - Europa Press)

Reacción de Israel y riesgo de litigio

La respuesta israelí no se hizo esperar. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, condenó la decisión y acusó a España de “anteponer fines políticos a la seguridad”. El Ministerio de Exteriores en Jerusalén denunció que el Ejecutivo de Sánchez estaba “sacrificando consideraciones estratégicas” y advirtió de posibles repercusiones diplomáticas.

Por su parte, IMI Systems, representada en España por la compañía Guardian Homeland Security, mantiene la opción de recurrir la resolución. Según el expediente publicado por Interior, la empresa tiene diez días desde la notificación para presentar alegaciones. En caso de hacerlo, la administración reconoce que podría tener que abonar una compensación, al amparo del artículo 213.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, aunque subraya que de momento el balance es “a coste cero” al no haberse recibido material alguno.

El ministerio devolverá a la empresa únicamente la garantía depositada —un 5% del importe adjudicado—, mientras que cualquier otro concepto económico quedará pendiente de la eventual batalla judicial.

Embargo retroactivo y blindaje jurídico

La clave para blindar la decisión fue el Real Decreto-ley 10/2025, aprobado en septiembre, que establece un embargo total de armamento israelí en el marco de las medidas urgentes contra lo que el Gobierno califica de “genocidio en Gaza”. Interior invoca este texto para dar carácter retroactivo a la prohibición, reforzando así la imposibilidad legal de ejecutar el contrato.

La resolución recuerda además que la propia empresa representante había informado en julio de que “la munición 9 mm Lote 1 y 3 a suministrar para la anualidad 2025 bajo este expediente está fabricada y preparada para su envío”, lo que confirma que el material llegó a estar listo para ser entregado, pero nunca pudo entrar en España por la denegación de la licencia.

En la resolución publicada, se citan cuatro razones principales que justifican la anulación: que la causa es objetiva y ajena a las partes, que impide la ejecución del contrato en sus términos originales, que no puede subsanarse mediante modificación legalmente admisible y que no genera responsabilidad patrimonial para el contratista salvo decisión en contrario.

Pedro Sánchez anuncia el embargo de armas por ley a Israel

La medida se enmarca en la línea de actuación diplomática desplegada por España desde el reconocimiento del Estado palestino en mayo del pasado año y la petición formal en junio de intervenir en el proceso abierto por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por presunto genocidio.

Temas Relacionados

Fernando Grande-MarlaskaMinisterio de InteriorIsraelArmamentoMuniciónGazaPalestinaContratosGuardia Civil EspañaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El yogur natural que tomaba María Branyas, la española que vivió 117 años: “Hemos recibido llamadas desde Reino Unido”

La marca catalana de productos lácteos contribuyó a mejorar la microbiota intestinal de la anciana

El yogur natural que tomaba

Le roban el coche, lo recupera, pero dos años después aún no tiene la propiedad: está registrado a nombre de una persona inexistente

Un empresario italiano afirma estar perdiendo mucho dinero al no poder recuperar su vehículo tras una estafa

Le roban el coche, lo

Un mecánico autónomo con vértigos y dolores en la columna logra que Mapfre le pague la indemnización por incapacidad temporal: la aseguradora le acusaba de conducir y visitar su negocio

Mapfre argumentó que, al haber sido visto Sabino accediendo a su taller y utilizando su coche durante el periodo de baja, no se podía considerar que estuviera imposibilitado para trabajar, tal como marcaba la póliza

Un mecánico autónomo con vértigos

El mensaje en una botella que recorrió 6.400 kilómetros para conectar a un niño de Europa y otro del Caribe

La amistad inspirada en los piratas ha tenido un reencuentro a través de una botella de ron

El mensaje en una botella

Cómo un pequeño país europeo se ha convertido en el segundo mayor exportador agrícola del mundo

Son líderes en producción intensiva en invernaderos y tecnología innovadora que permite que los cultivos crezcan más rápido y produzcan rendimientos superiores al promedio mundial

Cómo un pequeño país europeo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico autónomo con vértigos

Un mecánico autónomo con vértigos y dolores en la columna logra que Mapfre le pague la indemnización por incapacidad temporal: la aseguradora le acusaba de conducir y visitar su negocio

Una inquilina utiliza su vivienda para ejercer la prostitución y la propietaria le denuncia: la Justicia ordena su desahucio

Un agente inmobiliario es condenado a pagar 100.000 euros a su exempresa: terminó su contrato y se fue a trabajar para la competencia en la misma zona

El Rey Felipe VI, obligado a cancelar su visita a Valencia a última hora por la alerta meteorológica

Un escorpión pica a una mujer en un hotel de Alcorcón y tiene que ser trasladada al hospital: la policía sospecha que el animal salió de su maleta

ECONOMÍA

Cómo un pequeño país europeo

Cómo un pequeño país europeo se ha convertido en el segundo mayor exportador agrícola del mundo

La Audiencia de Jaén niega a un heredero la posibilidad de alterar el registro de dos fincas y alega que no todos los que recibieron la herencia estaban de acuerdo

Hablar mandarín puede suponer cobrar el triple del salario medio: estos son los idiomas mejor pagados en España

Vivienda a dos velocidades: en Madrid y Barcelona el precio del m² ya supera los 3.000 € y triplica al de Ciudad Real y Zamora

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 septiembre

DEPORTES

Mikel Arteta quiere invitar a

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”

El Comité Paralímpico Internacional levanta el veto a Rusia y Bielorrusia, mientras crece la polémica por Israel: participarán en los Juegos Paralímpicos de Milán

La alerta roja por lluvias obliga a suspender el partido de LaLiga entre el Valencia y el Real Oviedo de este lunes