España

Una mujer que fue atropellada en la acera denuncia a Mapfre para elevar la indemnización recibida: alega “perjuicio estético”

La Audiencia Provincial de León revoca parcialmente la sentencia de primera instancia y fija la indemnización total en 25.711,99 euros

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
Una sede de Mapfre. (Eduardo
Una sede de Mapfre. (Eduardo Parra/Europa Press)

Un día, la mujer que protagoniza este artículo salió de su casa en la localidad de La Bañeza cuando, en un instante, todo cambió: un vehículo irrumpió en la acera y la arrolló junto a su propio portal. El coche involucrado, un Mercedes 320, estaba asegurado por Mapfre, y la demanda inicial reclamaba una indemnización de 80.509,77 euros por lesiones personales, secuelas, pérdida de calidad de vida y gastos derivados del accidente, además de los intereses legales y la condena en costas a la aseguradora.

En primera instancia, el juzgado concedió 17.326,68 euros en concepto de indemnización por daños personales, más los intereses legales, pero rechazó otras partidas reclamadas y no impuso costas. Disconforme, la mujer apeló la sentencia, cuestionando principalmente la valoración del tiempo de recuperación, la existencia y magnitud de las secuelas, la pérdida de calidad de vida, el auxilio para la atención de persona dependiente y la negativa a aplicar los intereses sancionatorios.

Por un lado, la mujer sostenía que correspondía reconocer 630 días de incapacidad, mientras que la sentencia apelada había fijado 223 días (150 de perjuicio moderado y 73 de perjuicio básico), basándose en los informes médicos y periciales. Por otro, la sentencia de primera instancia había otorgado una valoración de diez puntos por secuelas, pero no reconoció indemnización por perjuicio estético. Pero la mujer aseguraba que el accidente le había provocado una cojera persistente.

Ahora, tras revisar los informes médicos y el testimonio de un detective privado que había seguido a la víctima del accidente, la Audiencia Provincial de León concluyó que sí existía una cojera persistente y visible, certificada en el alta médica: “Queda claro por tanto que una cojera existe, pues existe una prueba médica que así lo certifica, lo que hace acoger una valoración de perjuicio estético valorada en 8 puntos que hacen un importe total de 8.385,31 euros”.

Los taxis empiezan la marcha lenta por Barcelona "por el abuso de las aseguradoras".

Sin “pérdida de calidad de vida”

En cuanto a la pérdida de calidad de vida, la afectada reclamaba 5.000 euros, alegando limitaciones en su autonomía. Sin embargo, la sala consideró que las pruebas aportadas, especialmente las fotografías y el informe del detective, demostraban que podía realizar actividades cotidianas sin restricciones significativas. El fallo describe: “Hay una fotografía que habla por sí sola, tomada en fecha 27 de julio de 2023, donde se comprueba como la recurrente tiene en brazos a su hijo de 15 años (por entonces 13) con discapacidad, para sentarlo en la silla de ruedas. Estamos hablando de un chico de gran complexión, que, por su peso y tamaño, no es fácil de trasladar, por lo que, si tuviera alguna pérdida de calidad de vida, le habría resultado imposible llevarlo a cabo”.

Uno de los puntos más relevantes del fallo fue la decisión de condenar a la aseguradora al pago de los intereses sancionatorios previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. La sala entendió que Mapfre no acreditó una causa justificada para demorar el pago de la indemnización, y citó doctrina del Tribunal Supremo español sobre el carácter preventivo y sancionador de estos intereses.

En definitiva, la Audiencia Provincial de León revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y fijó la indemnización total en 25.711,99 euros, suma que incluye los 8.385,31 euros reconocidos en concepto de perjuicio estético, y ordenó el pago de los intereses legales correspondientes.

Temas Relacionados

Sentencias EspañaTribunalesJusticiaCochesAccidentes de Tráfico EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Caballo Garrano: fuerza, resistencia y tradición en las montañas de Portugal y Galicia

De linaje árabe e ibérico, esta raza ancestral ha desempeñado un papel clave en labores agrícolas y de carga a lo largo de la historia

Caballo Garrano: fuerza, resistencia y

“Todo lo que necesitas saber para tener un ‘glow up’ este otoño”: un experto en moda da cinco claves para sacarte el mejor partido

No todos los cambios tienen que ser grandes. Jorge Balenciaga revela a sus seguidores en TikTok cómo mejorar el armario con cinco consejos fáciles

“Todo lo que necesitas saber

Un hombre es detenido tras alertar a las autoridades de que acaba de degollar a su esposa: “Se le ha impuesto una condena que ha sorprendido a todos”

El asesino esperaba a los agentes en la puerta del domicilio y les indicó como llegar hasta el cuerpo de su mujer

Un hombre es detenido tras

Persiguen y amenazan en directo al youtuber sudafricano Kurt Caz en el Raval de Barcelona: le acusan de retransmitir prostitución

El Raval es considerado el barrio más peligroso de España, según datos del Ministerio del Interior. Lo siguen La Mina en Barcelona y El Puche en Almería

Persiguen y amenazan en directo

La Policía advierte sobre una nueva estafa bancaria: “Aunque aparezca con tus datos y el nombre de la entidad, desconfía”

Los ciberdelincuentes perfeccionan sus técnicas de phishing y smishing, enviando mensajes que imitan a los bancos para robar información personal y vaciar cuentas

La Policía advierte sobre una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía advierte sobre una

La Policía advierte sobre una nueva estafa bancaria: “Aunque aparezca con tus datos y el nombre de la entidad, desconfía”

Acusan a los dos representantes de una asociación cannábica de Las Palmas de utilizarla como fachada para el cultivo y distribución de drogas

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano marroquí que alegaba haber sido perseguido en su país por no ser musulmán

Un aviso de bomba en un punto habilitado para votar en las elecciones de Moldavia provoca el colapso del tráfico en Alicante

Tras la muerte de su madre, una mujer desahucia a su hermano como sucesora procesal de la herencia en medio de una batalla judicial por la legítima

ECONOMÍA

La excepción que contempla el

La excepción que contempla el SEPE para que los trabajadores cobren el paro cuando renuncien a su empleo voluntariamente

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 28 septiembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Precio de la luz estará muy alta este 29 de septiembre: estas serán las horas más baratas del día

Minicasas prefabricadas: en qué terrenos puedes colocarlas y cuánto cuestan

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que ha ganado Marc Márquez en su carrera: la cifra exacta detrás de nueve títulos mundiales

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión