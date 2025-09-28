España

El NHS advierte sobre el consumo omeprazol para combatir la acidez estomacal

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido está preocupado ante el aumento sostenido en la prescripción del medicamento

Paula Bastante Hernáiz

Advertencia NHS sobre el omeprazol
Advertencia NHS sobre el omeprazol en personas con acidez estomacal (Pixabay)

El omeprazol es un medicamento que forma parte de los inhibidores de la bomba de protones y actúa disminuyendo la producción de ácido en el estómago. Su uso está indicado en adultos y niños desde 1 año con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), ya que ayuda a sanar y prevenir lesiones en el esófago causadas por el ácido gástrico, como indica Medline Plus. En este sentido, España se ha posicionado como líder en el consumo de este medicamento en Europa, superando al paracetamol y al ibuprofeno, según la información de Acunsa.

Al igual que el resto de medicamentos, el omeprazol no está exento de riesgos y puede provocar efectos adversos. En este sentido, el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido ha emitido una advertencia sobre el uso prolongado de omeprazol en personas que presentan acidez estomacal, ante el aumento sostenido en la prescripción del medicamento. Según los datos oficiales, entre 2022 y 2023 se dispensaron en Inglaterra más de 73 millones de recetas del NHS para inhibidores de la bomba de protones (IBP), como el omeprazol. Esto supondría que alrededor del 15% de la población utiliza algún tipo de IBP para reducir la producción de ácido estomacal y tratar problemas como el reflujo ácido y la acidez.

De esta manera, estos fármacos servirían como tratamiento contra la indigestión, la cicatrización de úlceras estomacales, la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y la infección por Helicobacter pylori. No obstante, dentro de este grupo de medicamentos, entre los que se encuentran también el esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol, se han observado diversas afecciones médicas posibles en los pacientes.

Los síntomas adversos del omeprazol

Tras una investigación, el NHS ha publicado en su web una advertencia sobre el omeprazol, sobre todo para aquellos que lo consumen sin prescripción médica. “No tome omeprazol durante más de dos semanas si lo compró sin receta. Consulte a un médico de cabecera si sus síntomas empeoran o no mejoran”, ha informado. Esta recomendación, tal como se indica en un artículo de Mirror, busca evitar la exposición innecesaria a los riesgos derivados del uso prolongado de los IBP.

Uno de los principales riesgos vinculados al uso extendido de este tipo de fármacos es la aparición de la infección bacteriana por Clostridioides difficile. Este microorganismo es el responsable de algunos episodios de diarrea, dolor abdominal y fiebre. Al alterar la flora intestinal normal, los antibióticos y otros medicamentos como los IBP permiten el crecimiento descontrolado de esta bacteria, cuya presencia en el intestino suele ser inofensiva mientras se mantiene el equilibrio bacteriano. Entre los síntomas de la infección destacan las heces acuosas o con mal olor, a veces con moco o sangre, dolor o sensibilidad abdominal, fiebre, pérdida de apetito y náuseas. Sin embargo, estas manifestaciones afectan principalmente a ancianos y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

De esta manera, NHS subraya que el medicamento debe tomarse “a la misma hora cada mañana si lo toma una vez al día, o a la misma hora cada mañana y noche si lo toma dos veces al día”, preferentemente acompañado de agua y sin masticar ni triturar comprimidos etiquetados como “con recubrimiento entérico” o “gastrorresistentes”. Ante alguna duda sobre la deglución, la organización recomienda consultar “a un farmacéutico si tiene problemas para tragar pastillas o cápsulas. Quizás pueda sugerirle diferentes formas de tomar su medicamento”.

Asimismo, en caso de localizar efectos adversos, como olor de cabeza, dolor de estómago, sentirse enfermo (náuseas) o estar enfermo (vómitos), estreñimiento o diarrea, o incluso tirarse más pedos de lo habitual, subraya la importancia de una supervisión médica periódica ante cualquier síntoma persistente. Del mismo modo, el NHS ha aclarado que el fármaco “no suele afectar la capacidad para conducir, montar en bicicleta o utilizar maquinaria. Pero si se siente mareado o tiene problemas de visión después de tomarlo, espere hasta que desaparezcan estos efectos secundarios”.

