España

El aeropuerto de Fuerteventura desvía tres vuelos por la presencia de drones en su espacio aéreo

La Guardia Civil investiga los hechos, sin que se conozca al responsable

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un avión de Ryanair. (Europa Press)

La presencia de drones en el entorno del Aeropuerto de Fuerteventura ha obligado en la mañana de este domingo a desviar tres vuelos que tenían previsto aterrizar en la isla y que contaban con origen en Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria. El vehículo aéreo no tripulado fue avistado alrededor de las 8:00 horas, según ControladoresAéreos.org, obligando a paralizar las llegadas al aeropuerto canario por seguridad.

En el momento de la localización, tres aeronaves se encontraban en el aire con destino Fuerteventura: una con origen en Sevilla, otra con origen en Santiago de Compostela y una tercera con origen en Gran Canaria. En concreto, el vuelo de origen gallego, ejecutado por la compañía Ryanair, tuvo que realizar varias esperas en el aire hasta lograr aterrizar en otro aeropuerto. El incidente ha producido desvíos de diversos vuelos a las islas de Lanzarote y Gran Canaria.

La situación ha sido puesta en conocimiento de la Guardia Civil, que ha abierto una investigación, sin que se conozca por el momento el responsable del incidente. En estos momentos, ya se opera con normalidad, según han indicado fuentes de Aena a Europa Press.

Multas de más de 200.000 euros

Desde Aena, han recordado que “el uso de drones no autorizados ni adecuadamente coordinados en el entorno de las instalaciones aeroportuarias supone un gravísimo riesgo para la operación de las aeronaves“. La legislación española, concretamente el Real Decreto 1036/2017, establece que está prohibido volar drones a menos de 8 kilómetros de cualquier aeropuerto. La Agencia Estatal de Seguridad Europea subraya en su guía que “no está permitido volar en espacios reservados para aeronaves”.

Además, la normativa limita la altura máxima de vuelo a 120 metros y solo permite el uso de drones de menos de 250 gramos y hasta 20 metros de altura en zonas urbanas o con presencia de personas al aire libre. Para vuelos nocturnos, el dron no debe superar los 2 kilogramos de peso ni los 50 metros de altura, y siempre se recomienda operar de día y en condiciones meteorológicas favorables.

El uso irresponsable de drones en las proximidades de aeropuertos constituye una infracción grave, sancionada con multas que oscilan entre 90.000 y 225.000 euros. En el caso de infracciones menos graves, como el uso profesional en espacios no permitidos, las sanciones pueden partir de 4.500 euros.

*Con información de Europa Press

Temas Relacionados

DronesAvionesAeropuertosGuardia CivilGuardia Civil EspañaFuerteventuraCanariasEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Detenido un hombre en Sevilla como presunto asesino de su expareja

El arrestado, de 21 años, se encuentra ingresado en el Hospital Virgen Macarena tras intentar autolesionarse

Detenido un hombre en Sevilla

La gestión de los incendios en Galicia no pasa factura al PP en la comunidad: un sondeo le mantiene con mayoría absoluta

A pesar de las críticas por la ola de incendios de este verano, los populares perderían solo un escaño y mantienen su liderazgo

La gestión de los incendios

El pasado amoroso de Sonia Moldes: su romance con Lequio, su matrimonio con Jean-François Hernández y “el mayor error de su vida”

La gallega se sentó el pasado viernes en Telecinco para recordar su tormentosa relación con Alessandro Lequio

El pasado amoroso de Sonia

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: esta es la

Un profesor es suspendido tras la denuncia de una alumna: está acusado de enviarle mensajes privados “insistentes”

El centro educativo señala que se trata de “un comportamiento repetitivo que ha marcado a varios estudiantes”

Un profesor es suspendido tras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La gestión de los incendios

La gestión de los incendios en Galicia no pasa factura al PP en la comunidad: un sondeo le mantiene con mayoría absoluta

La Justicia obliga a Cannor, adjudicataria de obras públicas en Cantabria, a abonar 43.800 euros por impago en la construcción de un parque infantil

Condenan al bufete Martínez-Echevarría a pagar 1,3 millones a Albert Rivera por incumplimiento de contrato y daño moral: recurrirá la sentencia

Improcedente el despido de una encargada de Alimerka acusada de ayudar a un cliente a ganar un viaje en crucero en una promoción

Atenea, el nuevo ‘think tank’ de Espinosa de los Monteros con el que pretende convertirse en referente intelectual de la derecha

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

España e Italia superan a Francia y Alemania y son los países de la zona euro donde más han crecido las ofertas de empleo

DEPORTES

Pablo Batalla, autor de ‘La

Pablo Batalla, autor de ‘La bandera en la cumbre’: “El alpinismo siempre se ha utilizado como una herramienta política”

El Atlético resurge en el derbi y golea al Real Madrid para poner fin a la racha ganadora de Xabi Alonso

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: Griezmann pone la guinda a la goleada rojiblanca

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón”