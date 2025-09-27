Un probador de vehículos da su “lista negra”: “No compres estos coches”

Citroen C3 Aircorss (Continental Productions)

La decisión de comprar un coche conlleva muchos factores a tener en cuenta. Los aspectos técnicos, la durabilidad del vehículo, el precio de compra, los gastos de reparación y depósito o su impacto medioambiental son características a tener en cuenta a la hora de decantarse por un vehículo.

El especialista en análisis automovilístico, Garaje Hermético, advierte a los consumidores españoles sobre problemas mecánicos graves que afectan a varios modelos recientes fabricados por el grupo Estelantis, compañía que agrupa marcas como Citroën, Peugeot, Fiat y Opel.

La alerta se centra especialmente en determinados vehículos equipados con el motor 1.2 PureTech fabricados entre 2019 y 2024. De esta forma, llega decir en su vídeo que nunca compraría estos coches, pues estos problemas pueden convertir su compra en un foco de pérdidas enorme.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

La “lista negra” de coches

El dueño de la cuenta de “Garaje Hermético” ha incluido a estos coches en su “lista negra” tras analizar diversas averías reportadas por usuarios en España y otros países europeos. El principal motivo de preocupación radica en el diseño de la correa de distribución de goma bañada en aceite instalada en el motor PureTech 1.2, un componente que se degrada antes de lo esperado y genera serios daños internos.

Según la revisión publicada, la avería consiste en que la goma de la correa se va deshaciendo, obstruye el filtro de aceite y bloquea el funcionamiento de la bomba, lo que termina por destruir el motor. Entre los modelos señalados se encuentran el Peugeot 208, Peugeot 308, Peugeot 2008, así como el Citroën C3, Citroën C4 y C4 Cactus, junto a los Opel Corsa y Grandland.

Las unidades afectadas pertenecen, principalmente, a la gama de vehículos urbanos y compactos con motores fabricados desde el año 2019. El experto subraya que esta avería genera costes de reparación muy elevados y supone uno de los mayores riesgos de compra de coches, tanto de segunda mano como nuevos, en la actualidad.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

Numerosas reclamaciones y pérdida de valor

La incidencia está generando un efecto notable en el mercado de estos vehículos, ya que muchos compradores han visto devaluado el precio de sus automóviles afectados por esta problemática. Además, diferentes plataformas de usuarios en toda Europa han organizado campañas de reclamación contra Estelantis, reclamando soluciones y asumiendo el impacto económico de la reparación.

La gravedad del fallo y el elevado coste de las reparaciones afectan directamente al valor de reventa de los automóviles implicados. En numerosos casos, la sustitución del motor resulta necesaria y los costes superan el valor residual de los coches, lo que provoca dificultades para los propietarios que desean cambiar de vehículo o afrontar una reparación inasumible.

El especialista automovilístico recomienda a los compradores informarse en profundidad antes de adquirir cualquiera de estos modelos fabricados con este motor en los años señalados. Se tratan de marcas y modelos más que consolidados en las carreteras de muchos países, lo que hace todavía más sorprendente que puedan compartir un fallo tan grave y con unas consecuencias muy negativas para sus dueños.