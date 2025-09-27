España

Un probador de vehículos da su “lista negra”: “No compres estos coches”

El especialista de Garaje Hermético explica el problema de un motor concreto

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Citroen C3 Aircorss (Continental Productions)
Citroen C3 Aircorss (Continental Productions)

La decisión de comprar un coche conlleva muchos factores a tener en cuenta. Los aspectos técnicos, la durabilidad del vehículo, el precio de compra, los gastos de reparación y depósito o su impacto medioambiental son características a tener en cuenta a la hora de decantarse por un vehículo.

El especialista en análisis automovilístico, Garaje Hermético, advierte a los consumidores españoles sobre problemas mecánicos graves que afectan a varios modelos recientes fabricados por el grupo Estelantis, compañía que agrupa marcas como Citroën, Peugeot, Fiat y Opel.

La alerta se centra especialmente en determinados vehículos equipados con el motor 1.2 PureTech fabricados entre 2019 y 2024. De esta forma, llega decir en su vídeo que nunca compraría estos coches, pues estos problemas pueden convertir su compra en un foco de pérdidas enorme.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

La “lista negra” de coches

El dueño de la cuenta de “Garaje Hermético” ha incluido a estos coches en su “lista negra” tras analizar diversas averías reportadas por usuarios en España y otros países europeos. El principal motivo de preocupación radica en el diseño de la correa de distribución de goma bañada en aceite instalada en el motor PureTech 1.2, un componente que se degrada antes de lo esperado y genera serios daños internos.

Según la revisión publicada, la avería consiste en que la goma de la correa se va deshaciendo, obstruye el filtro de aceite y bloquea el funcionamiento de la bomba, lo que termina por destruir el motor. Entre los modelos señalados se encuentran el Peugeot 208, Peugeot 308, Peugeot 2008, así como el Citroën C3, Citroën C4 y C4 Cactus, junto a los Opel Corsa y Grandland.

Las unidades afectadas pertenecen, principalmente, a la gama de vehículos urbanos y compactos con motores fabricados desde el año 2019. El experto subraya que esta avería genera costes de reparación muy elevados y supone uno de los mayores riesgos de compra de coches, tanto de segunda mano como nuevos, en la actualidad.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

Numerosas reclamaciones y pérdida de valor

La incidencia está generando un efecto notable en el mercado de estos vehículos, ya que muchos compradores han visto devaluado el precio de sus automóviles afectados por esta problemática. Además, diferentes plataformas de usuarios en toda Europa han organizado campañas de reclamación contra Estelantis, reclamando soluciones y asumiendo el impacto económico de la reparación.

La gravedad del fallo y el elevado coste de las reparaciones afectan directamente al valor de reventa de los automóviles implicados. En numerosos casos, la sustitución del motor resulta necesaria y los costes superan el valor residual de los coches, lo que provoca dificultades para los propietarios que desean cambiar de vehículo o afrontar una reparación inasumible.

El especialista automovilístico recomienda a los compradores informarse en profundidad antes de adquirir cualquiera de estos modelos fabricados con este motor en los años señalados. Se tratan de marcas y modelos más que consolidados en las carreteras de muchos países, lo que hace todavía más sorprendente que puedan compartir un fallo tan grave y con unas consecuencias muy negativas para sus dueños.

Temas Relacionados

CochesMotorMotor EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La princesa Leonor es sorprendida con una canción de su película favorita y la reina Letizia abraza al intérprete: “De pequeña estaba obsesionada”

Durante su visita oficial a Navarra, los reyes junto a la princesa fueron sorprendidos por una actuación en vivo de Javier Erro, exconcursante de ‘La Voz’

La princesa Leonor es sorprendida

El incendio de Peñalba de la Sierra obliga a desalojar dos municipios y a restringir el acceso al Hayedo de Tejera Negra: se declaró hace ya 6 días

Las llamas ya han consumido unas 2.000 hectáreas de terreno. A pesar de los intentos de los bomberos, debido a las condiciones meteorológicas, de momento el fuego no ha podido ser controlado

El incendio de Peñalba de

Una pareja se rapa la cabeza para fingir que ambos tienen cáncer y recauda más de 80.000 euros para gastárselo en viajes y tecnología

Llegaron a involucrar a su propio hijo con un diagnóstico falso de linfoma

Una pareja se rapa la

El PSOE dibuja banderas de Palestina con IA en las basuras para señalar a Almeida los lugares sucios de Madrid: “Ya tienes trabajo”

La limpieza urgente de un dibujo infantil con la bandera palestina ha provocado críticas las críticas de la oposición por la gestión de la limpieza en la capital

El PSOE dibuja banderas de

Cuál es el precio de la luz en España para este domingo

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Cuál es el precio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El incendio de Peñalba de

El incendio de Peñalba de la Sierra obliga a desalojar dos municipios y a restringir el acceso al Hayedo de Tejera Negra: se declaró hace ya 6 días

Ada Colau, a bordo de la Flotilla de Gaza, teme que el buque español no llegue a tiempo: “Si tarda seis días en llegar no nos podrá acompañar”

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

Pedro Sánchez reitera que el buque ‘Furor’ está para “proteger” a la Flotilla y asegura que no habrá confrontación con las fuerzas israelíes

La tauromaquia consigue un récord de subvenciones de 2,4 millones de euros con la asistencia a eventos taurinos en mínimos: Madrid y Castilla y León lideran la financiación

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este domingo

Una estadounidense que vive en Madrid estalla contra las condiciones de alquiler: “Llámalo estafa’”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

El Tribunal Supremo se niega a que el Estado compense a un casero que quiso subir el alquiler por encima del 2%

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Mundial de ciclismo en ruta

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón”

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000