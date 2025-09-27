España

Tres cosas que para un español son “muy difíciles de conseguir”, según una uruguaya: “Salen de la panadería comiéndose el coquito del pan”

Emiliana, una uruguaya que vive en Valencia, explica en un video publicado en su perfil de TikTok (@emi_grando) lo que, a su parecer, resulta imposible para el español promedio: “Le baja la presión, se siente mal”

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Emiliana explica en un video
Emiliana explica en un video publicado en su perfil de TikTok (@emi_grando) lo que resulta imposible para el español promedio (Montaje Infobae)

“Este vídeo no es una crítica”, avisa, todo en mayúsculas para que se vea bien claro, la descripción de un vídeo reciente de Emiliana Artagaveytia, una uruguaya que vive en Valencia y comparte su experiencia a través de su perfil de TikTok, @emi_grando, en el que cuenta con más de 174 mil seguidores. Aclarado, entonces, que su intención no es “ofender a nadie”, Emiliana comienza a explicar lo que, a su parecer, son “cosas que para un español son muy difíciles de conseguir”.

De lo primero que habla es el gusto que tienen los españoles por el pan: según Emi, no pueden “esperar para empezar a comerse el pan cuando sirvan de la comida”. No, de hecho, el español promedio, de acuerdo con Emi, sale “de la panadería comiéndose el coquito del pan. Ya va picoteando el pan mientras va llegando a su casa. Ya cuando llegó, le falta un pedazo así al pan. Pero, Javier, te comiste la mitad del pan”. “Por eso”, explica la creadora de contenido, “Javier compra dos barras de pan, porque es inteligente. Una para el camino y la otra para la comida. Ni te digo si estás esperando que se termine de hacer la comida. Bueno, ahí te quedaste sin pan, directamente. Mojan el pan adentro de la olla, que le ponen aceitito de oliva, y si no, directamente solo. Y es que en España, para gozar de una buena salud, por lo menos, te tenés que consumir una barra de pan al día”.

Noticias del día 24 de septiembre del 2025.

Imposible “saludarse rápido e irse”

“Otra cosa que realmente es un desafío para un español”, continúa Emiliana, “es saludarse rápido e irse”. De acuerdo con la creadora de contenido uruguaya, “cuando ellos se van a despedir, necesitan por lo menos una horita más para hacerlo. Va a ser muy difícil que le pidas a un español que se despida rápido y lo consigue. De hecho, para él rápido es una media horita, cuarenta minutos. Ni remedio, tuviste toda la comida para preguntarle a Raquel por qué se separó. ¿En serio te acordás ahora? Y es que esa última horita para despedirse se utiliza para hacer preguntas indecentes y candentes. Asústate, el día que un español te diga me voy y se vaya. Seguramente va a cortar relación y no te habla nunca más", bromea Emiliana.

Si le pides a un español que no haga sobremesa “le baja la presión, se siente mal”

Y ya es otro nivel, dice, si le pides a un español “que no haga sobremesa. Ahí lo que le estás pidiendo básicamente es que lo internen. Le baja la presión, se siente mal. No, no le podés pedir eso. Él, si quedó a comer, se va a tirar dos horitas más o menos con una sobremesa, con un cafecito, con una cervecita, alguna cosita más. Pero comer, levantarse e irse, no, no. Raro, extraño. Es que la digestión ellos la tienen que hacer acompañada de más comida o bebidas de cualquier tipo. Hay muy pocas cosas que los españoles le pueden hacer, pero estas son clave.

Temas Relacionados

UruguayCostumbresRedes SocialesCostumbres CulturalesTikTokEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los cinco consejos del fundador de Duolingo para tener éxito: “Un 65% de suerte y un 35% de trabajo”

En una publicación en su perfil de LinkedIn, Luis von Ahn comparte sus claves, desde “no hacer el tonto” a reconocer el papel de la suerte: “Ser brillante no basta”

Los cinco consejos del fundador

Una aerolínea estadounidense deberá pagar más de 9 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en pleno vuelo a Madrid

Jesús Plasencia comenzó a mostrar síntomas antes del despegue y su esposa avisó a la tripulación, pero el piloto le quitó importancia y “bromeó” al respecto antes de despegar, ignorando el protocolo

Una aerolínea estadounidense deberá pagar

Pedro Sánchez reitera que el buque ‘Furor’ está para “proteger” a la Flotilla y asegura que no habrá confrontación con las fuerzas israelíes

Ante las cámaras de la ‘CNN’, el jefe del Ejecutivo ha recordado que entre los tripulantes se encuentran “representantes de 45 países”, entre ellos “miembros de diferentes parlamentos nacionales”

Pedro Sánchez reitera que el

Situación actual de los embalses en España HOY 27 de septiembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Situación actual de los embalses

Temperaturas en Zaragoza: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Temperaturas en Zaragoza: prepárate antes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez reitera que el

Pedro Sánchez reitera que el buque ‘Furor’ está para “proteger” a la Flotilla y asegura que no habrá confrontación con las fuerzas israelíes

Más de 600 militares españoles, alerta por el del aumento de tensión en Líbano: los ‘cascos azules’ denuncian el riesgo de los recientes ataques israelíes

El puerto valenciano era un coladero de droga controlado por el ‘Cártel de los Balcanes’: la mayor operación europea deja 81 detenidos, entre ellos estibadores ‘araña’

La tauromaquia consigue un récord de subvenciones de 2,4 millones de euros con la asistencia a eventos taurinos en mínimos: Madrid y Castilla y León lideran la financiación

Los lazos que desafían el embargo de armas y siguen uniendo a España con Israel: una compleja red de contratos, vigilancia electrónica, innovación, deporte y cultura

ECONOMÍA

Los cinco consejos del fundador

Los cinco consejos del fundador de Duolingo para tener éxito: “Un 65% de suerte y un 35% de trabajo”

Resultados del Super Once del 26 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

José Portillo, agricultor, tras cambiar el trigo por las placas solares: “Antes ganaba 100 euros por hectárea y ahora 1.900”

El Parlamento Europeo propone aumentar las ayudas a jóvenes y crear un registro de okupas para revertir la crisis de vivienda

DEPORTES

Los primeros entrenadores de Álvaro

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”