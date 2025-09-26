La Princesa Leonor hace 'match' con la Reina Letizia y arrasa con su histórica reaparición en Pamplona

La Princesa Leonor ha reaparecido públicamente este viernes tras su ingreso el pasado 1 de septiembre en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), para comenzar su tercer y último año de formación militar como futura capitana general de las Fuerzas Armadas. Lo ha hecho acompañada por los Reyes Felipe y Letizia en Pamplona, a donde han viajado para reforzar el vínculo que la Corona tiene con Navarra a través del título de Princesa de Viana -que fue creado para los herederos del Reino de Navarra hace 602 años- y que la hermana de la Infanta Sofía ha utilizado por primera vez en el territorio al que alude este Principado.

Una jornada histórica en la que la Princesa Leonor ha arrasado con uno de sus looks más maduros hasta la fecha, haciendo un guiño a su madre con un estilismo sobrio a la par que elegante en clave 'working gil', protagonizado por un traje sastre de raya diplomática en color azul marino.

Un dos piezas compuesto por una blazer larga con hombrera estructurada y botonadura frontal cruzada, y pantalón recto de pinzas, que ha combinado con zapatos de taconazo -que la hacían sacarle varios centímetros a su madre, evidenciando su diferencia de estatura- y bolso de asa corta de ante en el mismo tono, logrando un outit monocromático impecable con el que ha acaparado todas las miradas, eclipsando incluso a la Reina Letizia.

En cuanto a las joyas y el look 'beauty', Doña Leonor ha escogido unos sencillos pendientes de aro dorados y un anillo en la mano derecha de la firma PDPAOLA con forma de dos gotas fluidas. Con su larga melena suelta y lista, ha optado por un maquillaje natural, destacando sus labios con un tono rosado jugoso.

LA REINA LETIZIA HACE 'MATCH' CON SU HIJA

Intentando dejar todo el protagonismo a su hija en esta primera visita tan especial a la Comunidad Foral de Navarra, la Reina ha tirado de fondo de armario y, haciendo 'match' con la Princesa Leonor y confirmando que un traje siempre es una opción infalible, Doña Letizia ha rescatado un precioso dos piezas de la firma Bleiss Madrid en color burdeos -uno de los tonos de la temporada- con americana entallada y pantalón fluido, que ha complementado con un top negro de escote recto y unos zapatos tipo 'Mary Jane' de la firma Sézane en color negro con taconcito y pulseras de hebilla al empeine (que tiene también en rojo y blanco, y le hemos visto en numerosas ocasiones en los últimos tiempos).

El protagonista de su outfit sofisticado 'a juego' con su hija, un bolso de estreno de la firma Carolina Herrera. Se trata del modelo Doma Insignia Satchel, que tiene en varios tamaños y tonos, y que este viernes ha confirmado que se trata de su complemento favorito al incorporarlo a su colección en burdeos, el color estrella de este otoño.