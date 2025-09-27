España

España y otros once países se unen en una coalición para contribuir a la financiación de la Autoridad Palestina

Doce países se han unido este viernes para el lanzamiento de una coalición “de emergencia” que apoye a la Autoridad Palestina ante “la urgente” crisis financiera a la que enfrenta

Por Newsroom Infobae

21/06/2025 21 June 2025, US,
21/06/2025 21 June 2025, US, New York: A woman waves a Palestinian flag at the Global March to Gaza and to Free Palestine in New York. Photo: Bryan Smith/ZUMA Press Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Bryan Smith/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

España, junto a otros once países, se han unido este viernes para el lanzamiento de una coalición “de emergencia” que apoye a la Autoridad Palestina ante “la urgente” crisis financiera a la que enfrenta.

El propósito “inmediato” de esta unión es “estabilizar” sus finanzas, “preservar su capacidad de gobernar, prestar servicios esenciales y mantener la seguridad”, todos ellos “indispensables para la estabilidad regional y la preservación de la solución de dos Estados”. La ‘Coalición de Emergencia para la Sostenibilidad Financiera de la Autoridad Palestina’ ha contado además con el apoyo de Bélgica, Dinamarca, Francia, Islandia, Irlanda, Japón, Noruega, Arabia Saudita, Eslovenia, Suiza y el Reino Unido.

“La ayuda a corto plazo por sí sola no es suficiente”

Según ha explicado el Ministerio de Exteriores, la coalición ha atraído a “un grupo amplio y diverso de países y socios de apoyo de todas las regiones, muchos de los cuales ya han realizado importantes contribuciones financieras y se han comprometido a mantener su apoyo”. “Nuestro compromiso colectivo demuestra el amplio consenso internacional sobre la necesidad de prevenir el colapso de la Autoridad Palestina y defender los cimientos de la paz. La ayuda a corto plazo por sí sola no es suficiente”, ha señalado el comunicado.

La coalición, según el documento firmado por los doces países, promoverá “un enfoque sostenible, predecible y coordinado”, trabajando “con instituciones financieras internacionales y socios clave para movilizar recursos, apoyar la gobernanza y las reformas económicas en curso, y garantizar la plena transparencia y rendición de cuentas”.

Entrega de ayuda humanitaria de España en Gaza, con 23 toneladas de comida, en marzo de 2024

Asimismo, los ministros de Exteriores de los países firmantes exigen que Israel “libere de inmediato todos los ingresos palestinos” y “cese cualquier medida que obstruya o debilite a la Autoridad Palestina o arriesgue su colapso”. Tales acciones, han subrayado, amenazan “no solo los medios de vida y la estabilidad institucional de los palestinos, sino también la paz y la seguridad regionales e internacionales”.

El fortalecimiento de la “base financiera” de la Autoridad Palestina es, según han afirmado los ministros, “una inversión en la paz, la estabilidad y la seguridad para los palestinos, los israelíes y la región en su conjunto”. Asimismo, la coalición es “abierta e inclusiva e invita a todos los Estados y organizaciones internacionales a sumarse a este esfuerzo colectivo”. Con esta iniciativa, los países reafirman además “el compromiso de salvaguardar la viabilidad de la solución de dos Estados y promover una paz justa, duradera y amplia”.

