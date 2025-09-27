Cuál es el precio de la luz en España para este domingo

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar la luz.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más alta y más baja del servicio para este domingo 28 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Precio de la luz

Día: 28 de septiembre

Precio medio: 48.79 euros por megavatio hora

Precio más alto: 74.14 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 8.53 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este domingo 28 de septiembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 63.51 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 60.86 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 59.83 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 58.3 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 58.04 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 58.04 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 57.91 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 58.87 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 58.87 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 57.91 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 35.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 29.16 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 17.11 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 8.53 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 15.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 16.79 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 22.97 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 37.34 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 61.11 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.98 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 74.14 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 61.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69.62 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 60.16 euros por megavatio hora.