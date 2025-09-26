España

Rafael Santandreu, psicólogo: “Podemos hacer todo maravillosamente divertido. Depende de nosotros”

Los primeros pensamientos cuando nos despertamos marcan el resto del día

Por Antonio Duro

Guardar
Rafael Santandreu, a través de
Rafael Santandreu, a través de sus redes sociales.

Muchas veces nos enfrentamos a rutinas largas, lentas y aburridísimas. Nos agobiamos con varios días de antelación con aquello que sabemos que tenemos que hacer pronto y que no nos divierte en absoluto. El único remedio que se nos ocurre es dejarlo pasar, hacer un esfuerzo increíble y que esas tareas sucedan sin más. Al final de la semana te das cuenta de la cantidad de tiempo que has perdido pensando en lo rutinaria que es tu vida.

Rafael Santandreu es psicólogo y cuenta con una comunidad de más de 200.000 seguidores. En sus redes sociales crea contenido semanal centrado en el poder individual, los límites y las estrategias más útiles para convivir con una mente sana.

Uno de sus últimos vídeos trata sobre la importancia de hacer de esas pequeñas cosas, que ya son habituales para ti, algo que te ilusione y divierta. El especialista conoce la dificultad pero explica que es vital para el desarrollo de una vida tranquila.

La estrategia perfecta

“Una fantástica estrategia para ir remodelando tu mente para hacerla más fuerte y más feliz”, este el objetivo clave de la táctica que explica el terapeuta. Santandreu explica que nada más empezar el día ya cargamos con una lista indefinida de actividades que hacer y la clave está en esos primeros minutos. “La estrategia es imaginar que todas esas actividades las vas a hacer con amor, cariño y disfrutándolas”.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

El psicólogo habla de visualizarlas como un premio. Es un privilegio que podamos seguir yendo a trabajar, caminar para ir al metro o algo tan sencillo como esa llamada que tan integrada tienes en tu rutina. Todas esas cosas, por simples que parezcan o pereza que provoquen hay que mirarlas como un regalo y una oportunidad. Los primeros pensamientos que tengas cuando despiertas son vitales para el desarrollo del día y pueden estructurar tu mente de forma clave. “Repítelo hasta que te lo creas”.

El poder propio

“Depende solo de nosotros”, explica Rafael Santandreu. “En realidad, podemos hacer todo maravillosamente divertido”. Está dentro de nosotros mismos la capacidad de cambiar la mente ante esas actividades que no se van a mover. Nadie lo va a hacer por ti y es vital tener durante el día una ilusión que evite que siempre sobrevuele sobre ti una nube negra de malos pensamientos. Las herramientas para poder ver tu vida de otra manera están en el poder propio que solamente una mismo puede controlar.

Una mujer disfrutando en la
Una mujer disfrutando en la naturaleza(Freepik)

El terapeuta explica que el siempre pone el mismo ejemplo. Si pensamos en el tenis es simplemente “darle a una pelota con un palo”. Pero si te dedicas a quedar con un amigo, comprarte una ropa cómoda, valorar ese tiempo, pensar que estás haciendo un esfuerzo físico beneficioso y además hacerlo lo más divertido posible. Con público, riéndote de tu fallos y tratando de mejorar. Es al final en esas cosas que parecen simples donde puedes aprender y extrapolar todo a algo más grande. Si te visualizas “disfrutando enormemente” de todas esas cosas, finalmente lo harás.

Temas Relacionados

Redes SocialesSalud MentalInstagramPsicologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La increíble historia de Félix, el gato que “curó” la parálisis facial de su adoptante

El hombre afirma que su estado de salud mejoró gracias a la convivencia con el animal, considerándolo fundamental en su recuperación

La increíble historia de Félix,

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 26 septiembre

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los resultados ganadores

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 3 de la Triplex

Un streamer recauda más de 25.000 euros para luchar contra su cáncer y los pierde todos por un videojuego

El streamer sufrió un robo del dinero recaudado para su tratamiento

Un streamer recauda más de

AENA se atrinchera en la gestión centralizada frente a las autonomías del PP y la presión de los inversores privados

Cataluña, Baleares y Andalucía reclaman mayor control sobre los aeródromos regionales, pero la gestora y el Estado rechazan la fragmentación de la red española

AENA se atrinchera en la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Susana Capdevila, especialista en derecho

Susana Capdevila, especialista en derecho familiar, sobre hablar con los jueces: “Cada vez son menos receptivos”

“Deja de conducir en tirantes”: la advertencia de un influencer después de tener un accidente

Así son los cuatro helicópteros de Airbus que reforzarán al Ejército a cambio de más de 2000 millones de euros

El Gobierno concede 4.000 millones de euros en préstamos a Indra y Airbus para avances en el avión de combate europeo y nuevas aeronaves

Así puedes configurar el GPS para no perderte en el túnel de la M-30

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 26 septiembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 septiembre

DEPORTES

El español Carlos Soria se

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”

El fútbol europeo votará si suspender a Israel de la competición