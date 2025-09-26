España

José Portillo, agricultor, tras cambiar el trigo por las placas solares: “Antes ganaba 100 euros por hectárea y ahora 1.900”

El coste medio de cada uno de los paneles solares gira en torno a los 200 euros, aunque este precio puede variar según la calidad y la potencia

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
En la actualidad hay 28
En la actualidad hay 28 proyectos en tramitación en el mismo municipio (REUTERS/Marcelo del Pozo)

En el corazón del campo sevillano, el paisaje de Carmona ha cambiado de manera visible. Donde antes predominaban los trigales, los campos de girasol o las pipas, hoy se extienden hileras de paneles fotovoltaicos que reflejan el sol andaluz. No se trata de un decorado futurista, sino de la nueva realidad rural. El mismo sol que reseca la tierra ahora se ha convertido en fuente de ingresos.

El aumento constante del precio de la electricidad y la caída del valor de los cultivos tradicionales ha llevado a muchos propietarios a replantearse su modelo de negocio. En lugar de apostar por nuevas cosechas, optan por alquilar sus tierras a compañías de energía solar. Es un giro económico profundo que, en apenas un año, ha convertido a más de 200.000 hogares en productores de energía y ha consolidado la fiebre solar también en el ámbito agrícola.

El propio alcalde de Carmona lo ha reconocido públicamente: el municipio vive un auténtico boom solar. En la actualidad hay 28 proyectos en tramitación y millones de euros en juego, una cifra relevante para un término municipal con 92.000 hectáreas de uso agrícola. Parte de esas tierras, antes dedicadas al cultivo, ya han pasado a convertirse en generadoras de electricidad.

El caso de José Portillo ilustra este cambio. Tras toda una vida dedicada a la siembra, decidió firmar con una empresa fotovoltaica y transformar su forma de vida. “Antes me llevaba 100 euros por hectárea durante la cosecha, ahora me pagan 1.900 euros”, comenta satisfecho, reconociendo que el salto le permitirá viajar y realizar proyectos personales largamente pospuestos. Para él, cambiar la azada por la renta fija ha sido un alivio económico.

Varios agricultores empiezan a tirar los molinos de viento con sus tractores. (X/@ultimocolinesio)

Sin embargo, no todos en Carmona celebran este fenómeno con entusiasmo. En los bares, las conversaciones giran con frecuencia en torno al impacto del boom solar. Hay vecinos que ven en estos acuerdos una oportunidad para asegurar ingresos estables, mientras otros sienten que el pueblo está perdiendo su esencia agrícola. “Ha habido un revuelo grande porque de toda la vida la gente ha estado cultivando sus tierras y ahora vienen dándote un dinero por ellas”, comenta un residente con resignación. Según reconoce, la superficie dedicada a la agricultura ha caído ya entre un 20% y un 30%.

Cuánto cuesta instalar placas solares en casa

No solo en el campo se ha incrementado la instalación de paneles solares, los hogares españoles también han visto crecer el número de ellos que cuenta con placas fotovoltaicas. La empresa de instaladores SotySolar sitúa el coste medio de cada uno de los paneles solares en torno a los 200 euros, aunque este precio puede variar según la calidad y la potencia. Para una placa estándar de unos 275 W de potencia, el precio puede empezar en los 170 euros si los materiales no son de la mejor calidad y puede ascender hasta los 250 euros en los modelos de un nivel más elevado con una capacidad de rendimiento superior.

Si el propietario de una vivienda quiere asegurar su suministro eléctrico instalando paneles solares, lo primero que deberá hacer es estimar su consumo anual. Como ejemplo, una familia que viva en una vivienda unifamiliar de unos 100 metros cuadrados y gaste entre 2.000 kWh y 4.000 kWh de luz al año necesitará colocar entre 4 y 6 placas fotovoltaicas. Esto supondrá una inversión de unos 3.500 euros.

Temas Relacionados

Energías RenovablesEnergía EspañaPaneles SolaresAgriculturaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Efemérides 27 de septiembre, todo sobre un día como hoy

Eventos que transformaron el camino de la historia y que se recuerdan este sábado

Efemérides 27 de septiembre, todo

Una mujer logra que la Justicia incremente la indemnización de Mapfre hasta los 25.7000 euros tras acreditadar que un atropello la dejó coja y afectó a su estética

La aseguradora rechazaba la gravedad alegada, oponiéndose a indemnizar por conceptos como la pérdida de calidad de vida o los servicios de auxilio contratados

Una mujer logra que la

Prime Video España: Estas son las mejores series para ver hoy

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para la plataforma, que busca seguir gustando a los usuarios

Prime Video España: Estas son

Descubren 11 chabolas rodeadas de basura en Mallorca por las que los inquilinos pagaban 300 euros al mes

Según la Ley de la Vivienda de Baleares, la creación de infraviviendas está tipificada como una infracción muy grave y el propietario podría enfrentar una multa de entre 330.011 y 990.000 euros

Descubren 11 chabolas rodeadas de

Una chica de 15 años es atropellada y un hombre aprovecha para robarle el teléfono: tuvo 20 metros de impacto

En Francia, un hombre de setenta años que presenciaba un accidente aprovecha para robarle el móvil a la víctima

Una chica de 15 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer logra que la

Una mujer logra que la Justicia incremente la indemnización de Mapfre hasta los 25.7000 euros tras acreditadar que un atropello la dejó coja y afectó a su estética

El Supremo confirma hasta un año de prisión para seis militares por insultar y vejar a una compañera: “No tienes ni culo ni tetas”

El dinero que reciben las fundaciones políticas (la de Vox la que más): casi 13 millones en donaciones y subvenciones en dos años

Susana Capdevila, especialista en derecho familiar, sobre hablar con los jueces: “Cada vez son menos receptivos”

“Deja de conducir en tirantes”: la advertencia de un influencer después de tener un accidente

ECONOMÍA

El Parlamento Europeo propone aumentar

El Parlamento Europeo propone aumentar las ayudas a jóvenes y crear un registro de okupas para revertir la crisis de vivienda

Los mutualistas se movilizan este sábado frente al Congreso para pedir una “solución justa” a su problema de cotizaciones

Stellantis frenará la producción de vehículos en seis fábricas europeas, dos de ellas en España

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 26 septiembre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 26 septiembre

DEPORTES

Previa de LaLiga: Girona vs

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”