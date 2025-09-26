José Portillo, agricultor, tras cambiar el trigo por las placas solares: “Antes ganaba 100 euros por hectárea y ahora 1.900”

En la actualidad hay 28 proyectos en tramitación en el mismo municipio (REUTERS/Marcelo del Pozo)

En el corazón del campo sevillano, el paisaje de Carmona ha cambiado de manera visible. Donde antes predominaban los trigales, los campos de girasol o las pipas, hoy se extienden hileras de paneles fotovoltaicos que reflejan el sol andaluz. No se trata de un decorado futurista, sino de la nueva realidad rural. El mismo sol que reseca la tierra ahora se ha convertido en fuente de ingresos.

El aumento constante del precio de la electricidad y la caída del valor de los cultivos tradicionales ha llevado a muchos propietarios a replantearse su modelo de negocio. En lugar de apostar por nuevas cosechas, optan por alquilar sus tierras a compañías de energía solar. Es un giro económico profundo que, en apenas un año, ha convertido a más de 200.000 hogares en productores de energía y ha consolidado la fiebre solar también en el ámbito agrícola.

El propio alcalde de Carmona lo ha reconocido públicamente: el municipio vive un auténtico boom solar. En la actualidad hay 28 proyectos en tramitación y millones de euros en juego, una cifra relevante para un término municipal con 92.000 hectáreas de uso agrícola. Parte de esas tierras, antes dedicadas al cultivo, ya han pasado a convertirse en generadoras de electricidad.

El caso de José Portillo ilustra este cambio. Tras toda una vida dedicada a la siembra, decidió firmar con una empresa fotovoltaica y transformar su forma de vida. “Antes me llevaba 100 euros por hectárea durante la cosecha, ahora me pagan 1.900 euros”, comenta satisfecho, reconociendo que el salto le permitirá viajar y realizar proyectos personales largamente pospuestos. Para él, cambiar la azada por la renta fija ha sido un alivio económico.

Sin embargo, no todos en Carmona celebran este fenómeno con entusiasmo. En los bares, las conversaciones giran con frecuencia en torno al impacto del boom solar. Hay vecinos que ven en estos acuerdos una oportunidad para asegurar ingresos estables, mientras otros sienten que el pueblo está perdiendo su esencia agrícola. “Ha habido un revuelo grande porque de toda la vida la gente ha estado cultivando sus tierras y ahora vienen dándote un dinero por ellas”, comenta un residente con resignación. Según reconoce, la superficie dedicada a la agricultura ha caído ya entre un 20% y un 30%.

Cuánto cuesta instalar placas solares en casa

No solo en el campo se ha incrementado la instalación de paneles solares, los hogares españoles también han visto crecer el número de ellos que cuenta con placas fotovoltaicas. La empresa de instaladores SotySolar sitúa el coste medio de cada uno de los paneles solares en torno a los 200 euros, aunque este precio puede variar según la calidad y la potencia. Para una placa estándar de unos 275 W de potencia, el precio puede empezar en los 170 euros si los materiales no son de la mejor calidad y puede ascender hasta los 250 euros en los modelos de un nivel más elevado con una capacidad de rendimiento superior.

Si el propietario de una vivienda quiere asegurar su suministro eléctrico instalando paneles solares, lo primero que deberá hacer es estimar su consumo anual. Como ejemplo, una familia que viva en una vivienda unifamiliar de unos 100 metros cuadrados y gaste entre 2.000 kWh y 4.000 kWh de luz al año necesitará colocar entre 4 y 6 placas fotovoltaicas. Esto supondrá una inversión de unos 3.500 euros.