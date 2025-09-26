España

Jaime Chew, naturópata clínica: “Estas son las principales señales de que tus hormonas están desequilibradas”

Existe una serie de señales que indican posibles desequilibrios en los niveles hormonales. Algunos ejemplos son el cambio de humor, problemas de piel o mala calidad del sueño

Por Yoana Kaloyanova

Guardar
La causa más común de
La causa más común de desbalance hormonal es un cuadro de altos niveles de estrógeno y bajos niveles de progesterona (Freepik)

¿Te has preguntado si tu cuerpo te envía señales de alerta sobre las alteraciones hormonales? Jaime Chew, naturópata clínica, revela algunas de las indicaciones a las que las mujeres deberían estar atentas y que podrían revelar un desbalance hormonal.

Cuando las hormonas se desequilibran, es posible que surjan diversas consecuencias desagradables, desde fatiga y cambios de peso hasta problemas en la piel o desánimo.

Las hormonas, afirma la experta, funcionan como mensajeros químicos del cuerpo creados por las glándulas endocrinas, y se alteran cuando hay demasiada o muy poca circulación en el torrente sanguíneo. Son vitales para controlar numerosos procesos corporales, incluidos el apetito y el metabolismo, los ciclos de sueño, las funciones reproductivas y la salud sexual, la regulación de la temperatura corporal y el estado de ánimo.

Los consejos de una naturópata clínica

Jaime comparte consejos y conocimientos de expertos en TikTok a través de @nourishingapothecary, y ha mencionado recientemente algunas de las “señales de alerta” que nota en pacientes que experimentan alteraciones hormonales.

Ella comparte con su comunidad de seguidores que a menudo recibe la pregunta de parte de pacientes si tienen desequilibrio hormonal.

Los síntomas que destaca son como grandes señales de alerta que indican que si las hormonas están desequilibradas. A raíz de estas preguntas, la naturópata ha decidido compartir algunas de las señales que podrían indicar desbalance hormonal.

“Una de ellas, la más común, es un cuadro de altos niveles de estrógeno y, por lo tanto, bajos niveles de progesterona. ¿Cómo se manifiesta esto? Un cuadro de altos niveles de estrógeno implica que, antes de la menstruación, se presentan dolor en los senos, se inflaman y se presentan muy hinchados o con mucho líquido. Mis clientas suelen comentar que presentan mucho líquido”.

Síntomas de desequilibrio hormonal

Jaime Chew subraya que los casos que cuenta han de servir como ejemplos y no como una lista completa: “Por cierto, no es necesario que tengas todos estos, solo te doy algunos ejemplos. Dolores de cabeza antes o durante la menstruación, problemas para dormir antes o durante la menstruación”.

“Además, si observas la intensidad de tu menstruación, si es muy intensa y dolorosa, estas son señales muy claras de que tienes niveles altos de estrógeno.” Después, Jaime apunta que una señal de niveles bajos de progesterona pueden ser tener manchas cerca de la ovulación, o incluso en los días o semanas previos a la menstruación.

“Esta es una señal muy importante. Si empiezas tu período con manchado en los días previos, significa que tienes niveles bajos de progesterona. Sabemos que la progesterona es baja porque ayuda a retener la sangre… así que si pierdes sangre, es que no tienes suficiente progesterona”.

Después de examinar los síntomas, la naturópata elabora un plan de tratamiento personalizado.

Signos de desequilibrios hormonales

Según hormonehealth.co.uk, estos son los 10 signos de desequilibrio hormonal a los que debemos prestar atención:

  • Cambios de humor
  • Períodos menstruales abundantes o dolorosos
  • Baja libido
  • Insomnio y mala calidad del sueño
  • Aumento de peso inexplicable
  • Problemas de la piel
  • Problemas de fertilidad
  • Dolores de cabeza
  • Huesos débiles
  • Sequedad vaginal

Temas Relacionados

Salud y SexoSalud de la MujerSalud de las MujeresMujeres y SaludSalud femeninaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El pueblo a una hora de Madrid perfecto para una escapada de otoño: una prisionera célebre y un festival medieval que reviven el pasado

Con su combinación de cultura, gastronomía, historia y arte, Pastrana se presenta como la escapada perfecta del ajetreo de la ciudad para sumergirse en un viaje entre leyendas y cuentos

El pueblo a una hora

El príncipe Guillermo confiesa en televisión que 2024 fue el año más difícil de su vida: “La vida está hecha para ponernos a prueba”

El episodio especial de ‘The Reluctant Traveler’ contó con la inesperada presencia del heredero británico, que se sinceró junto al actor Eugene Levy

El príncipe Guillermo confiesa en

Alba Flores sana las heridas sobre la muerte de su padre en ‘Flores para Antonio’: dónde y cuándo verlo

La película ha tenido su preestreno en el Festival de Cine de San Sebastián

Alba Flores sana las heridas

Un experto en cerveza descubre en qué se diferencia la Mahou verde de la roja: “La palabra especial no está puesta por marketing”

La clasificación de las cervezas depende del porcentaje de concentración que tenga

Un experto en cerveza descubre

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 26 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los resultados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dinero que reciben las

El dinero que reciben las fundaciones políticas (la de Vox la que más): casi 13 millones en donaciones y subvenciones en dos años

Susana Capdevila, especialista en derecho familiar, sobre hablar con los jueces: “Cada vez son menos receptivos”

“Deja de conducir en tirantes”: la advertencia de un influencer después de tener un accidente

Así son los cuatro helicópteros de Airbus que reforzarán al Ejército a cambio de más de 2000 millones de euros

El Gobierno concede 4.000 millones de euros en préstamos a Indra y Airbus para avances en el avión de combate europeo y nuevas aeronaves

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 26 septiembre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 26 septiembre

Asaja anuncia movilizaciones en diciembre en Bruselas para protestar contra la PAC: “El sector agrario siempre es la moneda de cambio”

El Plan Estatal de Vivienda saldrá adelante con o sin presupuestos, asegura Isabel Rodríguez

La patronal de la construcción advierte a los albañiles: endurecer el registro horario “hundiría” hasta un 27% los salarios

DEPORTES

Previa de LaLiga: Girona vs

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”