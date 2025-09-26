Jaime Chew, naturópata clínica: “Estas son las principales señales de que tus hormonas están desequilibradas”

La causa más común de desbalance hormonal es un cuadro de altos niveles de estrógeno y bajos niveles de progesterona (Freepik)

¿Te has preguntado si tu cuerpo te envía señales de alerta sobre las alteraciones hormonales? Jaime Chew, naturópata clínica, revela algunas de las indicaciones a las que las mujeres deberían estar atentas y que podrían revelar un desbalance hormonal.

Cuando las hormonas se desequilibran, es posible que surjan diversas consecuencias desagradables, desde fatiga y cambios de peso hasta problemas en la piel o desánimo.

Las hormonas, afirma la experta, funcionan como mensajeros químicos del cuerpo creados por las glándulas endocrinas, y se alteran cuando hay demasiada o muy poca circulación en el torrente sanguíneo. Son vitales para controlar numerosos procesos corporales, incluidos el apetito y el metabolismo, los ciclos de sueño, las funciones reproductivas y la salud sexual, la regulación de la temperatura corporal y el estado de ánimo.

Los consejos de una naturópata clínica

Jaime comparte consejos y conocimientos de expertos en TikTok a través de @nourishingapothecary, y ha mencionado recientemente algunas de las “señales de alerta” que nota en pacientes que experimentan alteraciones hormonales.

Ella comparte con su comunidad de seguidores que a menudo recibe la pregunta de parte de pacientes si tienen desequilibrio hormonal.

Los síntomas que destaca son como grandes señales de alerta que indican que si las hormonas están desequilibradas. A raíz de estas preguntas, la naturópata ha decidido compartir algunas de las señales que podrían indicar desbalance hormonal.

“Una de ellas, la más común, es un cuadro de altos niveles de estrógeno y, por lo tanto, bajos niveles de progesterona. ¿Cómo se manifiesta esto? Un cuadro de altos niveles de estrógeno implica que, antes de la menstruación, se presentan dolor en los senos, se inflaman y se presentan muy hinchados o con mucho líquido. Mis clientas suelen comentar que presentan mucho líquido”.

Síntomas de desequilibrio hormonal

Jaime Chew subraya que los casos que cuenta han de servir como ejemplos y no como una lista completa: “Por cierto, no es necesario que tengas todos estos, solo te doy algunos ejemplos. Dolores de cabeza antes o durante la menstruación, problemas para dormir antes o durante la menstruación”.

“Además, si observas la intensidad de tu menstruación, si es muy intensa y dolorosa, estas son señales muy claras de que tienes niveles altos de estrógeno.” Después, Jaime apunta que una señal de niveles bajos de progesterona pueden ser tener manchas cerca de la ovulación, o incluso en los días o semanas previos a la menstruación.

“Esta es una señal muy importante. Si empiezas tu período con manchado en los días previos, significa que tienes niveles bajos de progesterona. Sabemos que la progesterona es baja porque ayuda a retener la sangre… así que si pierdes sangre, es que no tienes suficiente progesterona”.

Después de examinar los síntomas, la naturópata elabora un plan de tratamiento personalizado.

Signos de desequilibrios hormonales

Según hormonehealth.co.uk, estos son los 10 signos de desequilibrio hormonal a los que debemos prestar atención:

Cambios de humor

Períodos menstruales abundantes o dolorosos

Baja libido

Insomnio y mala calidad del sueño

Aumento de peso inexplicable

Problemas de la piel

Problemas de fertilidad

Dolores de cabeza

Huesos débiles

Sequedad vaginal