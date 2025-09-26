España

Euromillones: este es el número ganador del sorteo del 26 de septiembre

Con Euromillones no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Los Euromillones se celebra dos
Los Euromillones se celebra dos veces a la semana, cada martes y viernes. (Infobae/Jovani Pérez)

Como todos los viernes, Euromillones llevó a cabo los resultados del su más reciente sorteo. Tenemos el número ganador enseguida, descubra si resultó ser uno de los afortunados premiados con millones de euros.

Fecha: viernes 26 de septiembre de 2025.

Combinación ganadora: 04, 17, 25, 28 y 44.

Estrellas: 05 11.

Millonario: T G X 7 2 4 0 5.

El sorteo de Euromillones se celebra dos veces a la semana, todos los martes y viernes. Se lleva a cabo a las 21:00 horas en París, Francia, pero cuenta con la participación de ocho países más: España, Portugal, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan un fecha de caducidad, que se encuentra en el reverso. En el caso de Euromillones, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo se juega Euromillones?

Como cada viernes, se
Como cada viernes, se llevó a cabo un sorteo de la Euromillones (Loterías y Apuestas del Estado)

Solo necesitas 2.5 euros para participar en el sorteo de Euromillones y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros en premios.

La apuesta de Euromillones tiene como objetivo seleccionar cinco números de una tabla de 50, dígitos que van desde el 1 y hasta el 50, así como dos “estrellas”, es decir, dos números entre el 1 y el 12. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con Euromillones puedes ganar un premio desde los dos aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

El origen de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 250 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Euromillones
Los pasos para jugar Euromillones son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Euromillonesespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

Santoral: cuáles son los santos que se conmemoran este 27 de septiembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: cuáles son los santos

Resultados del Super Once del 26 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de

Efemérides 27 de septiembre, todo sobre un día como hoy

Eventos que transformaron el camino de la historia y que se recuerdan este sábado

Efemérides 27 de septiembre, todo

José Portillo, agricultor, tras cambiar el trigo por las placas solares: “Antes ganaba 100 euros por hectárea y ahora 1.900”

El coste medio de cada uno de los paneles solares gira en torno a los 200 euros, aunque este precio puede variar según la calidad y la potencia

José Portillo, agricultor, tras cambiar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer logra que la

Una mujer logra que la Justicia incremente la indemnización de Mapfre hasta los 25.7000 euros tras acreditadar que un atropello la dejó coja y afectó a su estética

El Supremo confirma hasta un año de prisión para seis militares por insultar y vejar a una compañera: “No tienes ni culo ni tetas”

El dinero que reciben las fundaciones políticas (la de Vox la que más): casi 13 millones en donaciones y subvenciones en dos años

Susana Capdevila, especialista en derecho familiar, sobre hablar con los jueces: “Cada vez son menos receptivos”

“Deja de conducir en tirantes”: la advertencia de un influencer después de tener un accidente

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 26 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

José Portillo, agricultor, tras cambiar el trigo por las placas solares: “Antes ganaba 100 euros por hectárea y ahora 1.900”

El Parlamento Europeo propone aumentar las ayudas a jóvenes y crear un registro de okupas para revertir la crisis de vivienda

Los mutualistas se movilizan este sábado frente al Congreso para pedir una “solución justa” a su problema de cotizaciones

DEPORTES

Previa de LaLiga: Girona vs

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”