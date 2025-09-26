España

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

El alpinista ha logrado a sus 86 años entrar en la historia tras alcanzar la cima del Manaslu en Nepal

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Guardar
Carlos Soria, alpinista español de
Carlos Soria, alpinista español de 86 años. (@GibisVB en X)

El alpinista español Carlos Soria ha hecho historia en el montañismo mundial a sus 86 años, al convertirse en la persona de más edad en coronar una cumbre de más de 8.000 metros, tras alcanzar la cima del Manaslu en Nepal (8.163 metros).

Soria logró la hazaña de llegar a la cumbre en la madrugada a las 5:30 de la mañana y ahora se encuentra descendiendo hacia el Campo 2 y al Campo Base 24 horas después.

Según confirmó Mingma Sherpa, director de Seven Summit Treks, la agencia que organizó la expedición: “Ahora es el escalador de más edad del planeta en alcanzar un pico por encima de los 8.000 metros”. “Está a salvo y descendiendo”, agregó. El récord anterior le correspondía al japonés Yuichiro Miura, que consiguió coronar el Everest con 80 años en 2013.

Directo a la historia

El éxito de Soria en el Manaslu, una montaña conocida por su dificultad y por ser la octava más alta del planeta, coincide con el 50 aniversario de la primera expedición española a esta misma montaña en 1975, en la que él mismo participó. “Como ya hace 50 años de aquella primera expedición, lo que quiero es ir a celebrarlo para intentar subir otra vez. Ese es el motivo. En los 14 ochomiles ahora no pienso en absoluto”, contaba antes de empezar el viaje.

Montaña Manaslu en Nepal (Wikipedia)
Montaña Manaslu en Nepal (Wikipedia)

La ascensión a lo alto de la montaña ha sido muy dura. La expedición formada por Soria, Luis Miguel Soriano y los sherpas Mikel Sherpa, Nima Sherpa y Phurba Sherpa partieron hacia la cumbre la mañana del martes 23 de septiembre aprovechando una ventana de buen tiempo. Por lo que han estado en proceso de escalada casi dos días.

Con la cima del Manaslu, que ya había conquistado en 2010, a Soria solo le restan dos de los 14 ochomiles para completar la lista, el Dhaulagiri en Nepal y el Shishapangma en el Tíbet. El Dhaulagiri ha sido su gran desafío, una montaña que le ha rechazado hasta en 15 ocasiones desde que realizara su primer intento allá por 1998.

Palmarés y trayectoria

Pese a los contratiempos, el español se ha labrado un palmarés y una carrera inigualables en la historia del alpinismo. Es el único escalador que ha coronado diez ochomiles después de cumplir los 60 años, incluyendo algunas de las cimas más críticas como el K2, el Makalu el Kangchenjunga y el Annapurna.

Carlos Soria entrenando para escalar
Carlos Soria entrenando para escalar en las montañas del Himalaya (REUTERS/Juan Medina)

Comenzó su carrera en las montañas de España a los 14 años mientras se dedicaba a la tapicería en Madrid, oficio que mantuvo hasta su jubilación. “Nunca he necesitado que me rescaten”, dijo a EFE en una entrevista reciente, justo antes de comenzar su preparación para este ascenso. “En el momento en que llego a la cima, solo pienso en bajar rápido. Ese es mi foco”, aseguró el montañista natural de Ávila.

Además de sus hazañas en los ochomiles, Soria también completó el desafio de las Siete Cumbres, las montañas más altas de cada uno de los continentes, después de cumplir los 70 años.

Escaladores en el Monte Everest
Escaladores en el Monte Everest (AP Photo/Pasang Rinzee Sherpa)

“Carlos es una inspiración. Demuestra que la pasión y la perseverancia no conocen límites de edad”, dijo Kami Rita Sherpa, el hombre de los récords mundiales de ascensiones al Everest, quien calificó la escalada de Soria como “una celebración de la dedicación de toda una vida”.

Carlos Soria tiene 86 años y una prótesis de rodilla, que no han sido un impedimento para cumplir su sueño.

Temas Relacionados

Récords DeportivosDeportes ExtremosCarlos SoriaAlpinismoMontañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

El zumo de esta fruta roja previene problemas cardiacos y es rico en antioxidantes, entre otros beneficios

Aliado de la salud cardiovascular, digestiva, inmunológica e incluso cognitiva

El zumo de esta fruta

‘Supervivientes All Stars’ castiga a los concursantes por saltarse las normas: “Tiene consecuencias graves”

El fallo de Miri Pérez Cabrero y Alejandro Albalá al no respetar un castigo impuesto por la organización ha desencadenado una de las sanciones más duras del concurso

‘Supervivientes All Stars’ castiga a

“Después del pop”: la obra de Elisa Fernández Guzmán gana el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2025

Este poemario refleja con sinceridad las emociones de la adolescencia y el primer amor, mientras aborda de manera sensible la cuestión inevitable del paso del tiempo

“Después del pop”: la obra

Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, y Gavin Bonnar se separan tras seis años juntos y una hija en común

La hermana de la reina y el abogado, exmarido de la cantante Sharon Corr, oficializaron su relación en los Premios Princesa de Asturias 2019

Telma Ortiz, hermana de la

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Deja de conducir en tirantes”:

“Deja de conducir en tirantes”: la advertencia de un influencer después de tener un accidente

Así son los cuatro helicópteros de Airbus que reforzarán al Ejército a cambio de más de 2000 millones de euros

El Gobierno concede 4.000 millones de euros en préstamos a Indra y Airbus para avances en el avión de combate europeo y nuevas aeronaves

Así puedes configurar el GPS para no perderte en el túnel de la M-30

El extraño contrato que no aparece en el que Ayuso gastó 14.992 euros para traer a Madrid a ‘influencers’ y periodistas israelíes

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 septiembre

Andrés Millán, abogado, sobre Hacienda: “El contribuyente se está viendo muy perjudicado porque llevan años sin actualizarse cuantías del IRPF y otros impuestos”

Resultados del Super Once del 26 septiembre

Sube el riesgo de burbuja inmobiliaria en Madrid, según UBS: la ciudad en todo el mundo en la que más se ha encarecido la vivienda en un año

DEPORTES

Ibai Llanos le tira cinco

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”

El fútbol europeo votará si suspender a Israel de la competición

El ciclista Juan Ayuso ficha por Lidl-Trek hasta 2030