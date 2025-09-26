El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Carlos Soria, alpinista español de 86 años. (@GibisVB en X)

El alpinista español Carlos Soria ha hecho historia en el montañismo mundial a sus 86 años, al convertirse en la persona de más edad en coronar una cumbre de más de 8.000 metros, tras alcanzar la cima del Manaslu en Nepal (8.163 metros).

Soria logró la hazaña de llegar a la cumbre en la madrugada a las 5:30 de la mañana y ahora se encuentra descendiendo hacia el Campo 2 y al Campo Base 24 horas después.

Según confirmó Mingma Sherpa, director de Seven Summit Treks, la agencia que organizó la expedición: “Ahora es el escalador de más edad del planeta en alcanzar un pico por encima de los 8.000 metros”. “Está a salvo y descendiendo”, agregó. El récord anterior le correspondía al japonés Yuichiro Miura, que consiguió coronar el Everest con 80 años en 2013.

Directo a la historia

El éxito de Soria en el Manaslu, una montaña conocida por su dificultad y por ser la octava más alta del planeta, coincide con el 50 aniversario de la primera expedición española a esta misma montaña en 1975, en la que él mismo participó. “Como ya hace 50 años de aquella primera expedición, lo que quiero es ir a celebrarlo para intentar subir otra vez. Ese es el motivo. En los 14 ochomiles ahora no pienso en absoluto”, contaba antes de empezar el viaje.

Montaña Manaslu en Nepal (Wikipedia)

La ascensión a lo alto de la montaña ha sido muy dura. La expedición formada por Soria, Luis Miguel Soriano y los sherpas Mikel Sherpa, Nima Sherpa y Phurba Sherpa partieron hacia la cumbre la mañana del martes 23 de septiembre aprovechando una ventana de buen tiempo. Por lo que han estado en proceso de escalada casi dos días.

Con la cima del Manaslu, que ya había conquistado en 2010, a Soria solo le restan dos de los 14 ochomiles para completar la lista, el Dhaulagiri en Nepal y el Shishapangma en el Tíbet. El Dhaulagiri ha sido su gran desafío, una montaña que le ha rechazado hasta en 15 ocasiones desde que realizara su primer intento allá por 1998.

Palmarés y trayectoria

Pese a los contratiempos, el español se ha labrado un palmarés y una carrera inigualables en la historia del alpinismo. Es el único escalador que ha coronado diez ochomiles después de cumplir los 60 años, incluyendo algunas de las cimas más críticas como el K2, el Makalu el Kangchenjunga y el Annapurna.

Carlos Soria entrenando para escalar en las montañas del Himalaya (REUTERS/Juan Medina)

Comenzó su carrera en las montañas de España a los 14 años mientras se dedicaba a la tapicería en Madrid, oficio que mantuvo hasta su jubilación. “Nunca he necesitado que me rescaten”, dijo a EFE en una entrevista reciente, justo antes de comenzar su preparación para este ascenso. “En el momento en que llego a la cima, solo pienso en bajar rápido. Ese es mi foco”, aseguró el montañista natural de Ávila.

Además de sus hazañas en los ochomiles, Soria también completó el desafio de las Siete Cumbres, las montañas más altas de cada uno de los continentes, después de cumplir los 70 años.

Escaladores en el Monte Everest (AP Photo/Pasang Rinzee Sherpa)

“Carlos es una inspiración. Demuestra que la pasión y la perseverancia no conocen límites de edad”, dijo Kami Rita Sherpa, el hombre de los récords mundiales de ascensiones al Everest, quien calificó la escalada de Soria como “una celebración de la dedicación de toda una vida”.

Carlos Soria tiene 86 años y una prótesis de rodilla, que no han sido un impedimento para cumplir su sueño.