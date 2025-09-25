Los beneficios de hervir romero en casa: una purificación total del ambiente

Rama de romero. (Adobe Stock)

Hablemos un momento de esoterismo: los ‘especialistas’ en esta pseudociencia afirman que el humo de romero “limpia las energías negativas de los hogares y los protege de influencias no deseadas”. Para apoyar su tesis, se remontan a las dos excusas habituales: el pasado —los griegos vinculaban el romero a la diosa Afrodita, afirman, y ya lo utilizaban para ‘purificar’ sus hogares— y Oriente —el feng shui lo valora como barrera frente al “chi estancado” y medio de atraer la abundancia—. Y ahora dejemos atrás el esoterismo y vayamos a lo básico: el romero huele bien, y por tanto ayuda a crear un ambiente más agradable en casa.

Así, hervir un manojo de romero desencadena una transformación perceptible del ambiente. Uno de sus efectos más notorios es la neutralización de olores persistentes: desde restos culinarios hasta los provocados por animales domésticos o instalaciones sanitarias. La acción desodorizante responde a la presencia de aceites esenciales volátiles en la estructura de la planta, capaces de atrapar y dispersar partículas responsables del mal olor.

El impacto va más allá de lo sensorial. Según afirman los especialistas que entienden —o dicen entender— de estas cosas, el simple gesto de hervir romero favorece una atmósfera mental y emocional más relajada, promoviendo serenidad y un descanso más profundo. Durante la ebullición, se liberan compuestos naturales que, al ser inhalados, contribuyen a reducir la sensación de estrés, elevar el ánimo y facilitar la concentración en las tareas cotidianas. Por este motivo, se recomienda activar esta práctica ante jornadas exigentes o después de experiencias emocionalmente cargadas.

Propiedades del romero

La planta encierra una rica composición de minerales como el hierro, calcio, magnesio y potasio, además de vitaminas A, C y B6, y antioxidantes como el ácido rosmarínico. Durante la ebullición, parte de estos compuestos pasan al ambiente en forma de vapor, resultando en una inhalación inadvertida pero potencialmente beneficiosa.

Algunas investigaciones —como un estudio realizado por la Universidad de Northumbria en el Reino Unido— identificaron una mejora de hasta un 75% en la atención en personas expuestas al aroma del aceite esencial de romero. La acción antiséptica del romero resulta especialmente relevante frente a la necesidad actual de crear ambientes desinfectados. El vapor liberado al hervirlo exhibe propiedades antibacterianas y antivirales, reduciendo la concentración de agentes patógenos en el aire, además de ofrecer ayuda en la prevención de cuadros leves de congestión respiratoria.

Cómo hervir el romero

Los expertos en hogar recomiendan seguir los siguientes pasos:

-Toma un puñado de ramitas de romero fresco o seco (a elección) y colócalas en una olla.

-Añade agua hasta cubrir completamente el romero y enciende el fuego para llevarlo a ebullición.

-Deja hervir a fuego lento durante unos 15 minutos para que el vapor del romero se difunda por toda la casa.

-Si quieres potenciar sus efectos, una vez que el agua se haya enfriado, viértela en un difusor de aromas.

-También puedes ponerla en un frasco con atomizador y usarla para rociar los tejidos, de modo que actúe como un detergente natural y delicado.