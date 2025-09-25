España

Jaime Higuera, empresario multimillonario a los 22 años: “Enfócate en aportar valor y resolver problemas”

El emprendedor aconseja encontrar el método para que lo que ganes no esté ligado al tiempo que inviertas sino al valor de lo que ofreces

Enzo Iriarte

Enzo Iriarte

El multimillonario alcanzó la libertad financiera a los 24 años (@jaimehigueraes)

El empresario Jaime Higuera, conocido en redes sociales como @jaimehigueraes y que logró hacerse multimillonario y alcanzar la libertad financiera a los 22 años, ha explicado en uno de sus vídeos compartidos mediante su canal de TikTok los principios fundamentales que le llevaron a ser millonario desde cero. “Me hice millonario desde cero a los 22 años y financieramente libre a los 24 años”, explica, y ofrece tres consejos que él considera básicos y que están basados ​​en su propia trayectoria.

El primero de los tres consejos que aporta el joven empresario se centra en el valor sobre el dinero. Higuera recomienda no enfocarse directamente en el dinero, sino en aportar valor a la empresa o marca y resolver los problemas que van surgiendo. “Cuando te conviertes en una de las personas más valiosas del mercado, te llueven el dinero”, asegura. Según el multimillonario, las personas que deciden priorizar únicamente las ganancias terminan por frustrarse porque no desarrollan las habilidades necesarias para ser realmente valiosos.

El segundo consejo que aporta el multimillonario se centra en desvincular los ingresos recibidos del tiempo invertido. De esta manera, recomienda a los que quieran conseguir lo mismo que él encontrar el método para que lo que ganes no esté ligado al tiempo que inviertas sino al valor de lo que ofreces.

“Yo como group partner entro a negocios digitales, les monto procesos de adquisición de nuevos clientes utilizando inteligencia artificial y, una vez montado, este proceso le genera mucho dinero" explica Higuera y añade que este método genera ingresos incluso en los siguientes meses y años. Además, destaca que la clave está en crear sistemas que puedan generar ingresos de manera recurrente.

El último consejo que aporta Higuera es enfocarse en ser creativo en lugar de compartir con otros emprendedores. “No compitas, crea”, mantiene. El multimillonario explica que es posible utilizar el mismo modelo de negocio de la competencia, pero es necesario entender que cada persona tiene habilidades y defectos únicos. “Eres justamente eso que te hace ser tú. Coge algo que funciona, juega tus puntos fuertes y verás grandes resultados”, asegura.

La importancia de la autenticidad y el valor distintivo

Además, Higuera deja claro que la autenticidad dentro del emprendimiento y el enfoque en aportar valor distintivo son más importantes a la hora de conseguir triunfar que intentar replicar el éxito de otros empresarios o emprendedores, ya que cada persona tiene capacidades únicas que pueden generar oportunidades financieras reales.

En otro de sus vídeos, asegura que si te haces emprendedor es “imposible fracasar”, porque, en el peor de los casos -que no funcione- “simplemente aplicas a un trabajo de nueve de la mañana a cinco de la tarde”, pero esta aventura empresarial quedará bien en tu currículum y, a la hora de optar a un puesto de trajo, tendrás más ventajas que un recién graduado que solo ha tenido cuatro meses de experiencia en el mundo laboral y no ha desarrolla igual que tu las habilidades necesarias para el puesto al que quieras aplicar.

