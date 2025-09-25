España

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados de este jueves 25 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La Lotería Nacional celebra dos
La Lotería Nacional celebra dos sorteos a la semana (Infobae)

Loterías y Apuestas del Estado informó la combinación ganadora del más reciente premio realizado por la Lotería Nacional este jueves 25 de septiembre de 2025.

Aquí puedes comprobar si se convirtió en uno de los tantos afortunados ganadores y obtuvoalguno de su larga lista de premios.

Resultados de la Lotería Nacional

Premio Mayor: 44838.

Segundo lugar: 12044.

Reintegro: 0 4 8.

Los sorteos de la Lotería Nacional se celebran dos veces a la semana: todos los jueves a las 21:00 horas y los sábados entre las 13:00 y 14:00 horas.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan un fecha de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso de Lotería Nacional, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo jugar la Lotería Nacional?

Como cada jueves, se llevó
Como cada jueves, se llevó a cabo un sorteo de la Lotería Nacional (Loterías y Apuestas del Estado)

Para participar en el sorteo y ganar millones en premios, primero debes de elegir tu combinación ganadora de la Lotería Nacional, la cual se define con cinco dígitos del 1 al 9.

Existen dos opciones para conseguir tu número de la lotería: seleccionar una a una las cifras o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria. Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que puede no estar disponible porque ya se vendió.

El premio mayor lo gana el que acierte a los cinco números del resultado del día, lo mismo ocurre con el segundo lugar. Sin embargo, la Lotería Nacional entrega premios desde los dos aciertos. Sin mencionar el reintegro, que incluye la última cifra de tu combinación ganadora.

El costo de la Lotería Nacional depende del tipo de sorteo: si es el ordinario del jueves, cuesta 3 euros; si es el ordinario del sábado, son 6 euros; para el especial del sábado, pueden ser 12 o 15 euros; mientras que el extraordinario cuesta 20 euros.

El origen de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 250 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Lotería
Los pasos para jugar Lotería Nacional son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Lotería Nacionalespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

EuroDreams: este es el número ganador del sorteo de este 25 de septiembre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

EuroDreams: este es el número

De The Wall Street a las tierras raras: un banquero compra una mina de carbón por 1,84 millones de euros y da con un tesoro valorado en 34 millones

La antigua mina de carbón en Sheridan, Wyoming, alberga una de las mayores reservas de tierras raras descubiertas en décadas

De The Wall Street a

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 25 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del

España está entre los países europeos con más impuestos al comprar vivienda, con tasas del 10% y costes que pueden superar los 30.000 euros

Las regiones de Comunidad Valenciana y Cataluña aplican las tasas fiscales más altas de España en la compra de vivienda, lo que puede incrementar sustancialmente el coste final para los compradores

España está entre los países

Madrid, entre las 7 ciudades del mundo que más han aumentado el riesgo de sufrir una burbuja inmobiliaria

La capital española encabeza el aumento de los precios de la vivienda y de los alquileres entre los 21 mercados analizados por UBS

Madrid, entre las 7 ciudades
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza conceder la

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a un venezolano que alega ser descendiente sefardí: las pruebas aportadas no son suficientes

La Justicia reparte turnos bianuales en la vivienda conyugal para una expareja y reconoce a la esposa una pensión indefinida de 600 euros: rechaza imponer costas al padre porque no se presentó

Un camionero termina con la vida de un padre de dos hijos por ir viendo porno mientras conducía: es condenado a 10 años de prisión

Un empleado de Carrefour se suicidió por la extrema presión a la que estaba sometido: “Es la empresa la que apretó el gatillo”

Facua denuncia a TikTok por publicitar un GPS para “cazar mujeres infieles”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 25 septiembre

España está entre los países europeos con más impuestos al comprar vivienda, con tasas del 10% y costes que pueden superar los 30.000 euros

Madrid, entre las 7 ciudades del mundo que más han aumentado el riesgo de sufrir una burbuja inmobiliaria

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Madrid podría sumar 25.000 nuevas viviendas si se transforman las oficinas de edificios residenciales en pisos

DEPORTES

Una leyenda del Manchester United

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”

El fútbol europeo votará si suspender a Israel de la competición

El ciclista Juan Ayuso ficha por Lidl-Trek hasta 2030

Achraf Hakimi habla por primera vez sobre su acusación por violar a una joven: “Es lo peor que me ha pasado”

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid