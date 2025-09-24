Lydia Lozano carga contra Mar Flores tras la publicación de su polémica biografía: “Hay que ser agradecida”

Lydia Lozano. (Europa Press)

La Semana de la Moda de Madrid se ha llenado estos días de rostros conocidos. Entre ellos, ha destacado la presencia de Lydia Lozano, quien asistió como público al desfile de la firma Malne, de los diseñadores Juanjo Mánez y Paloma Álvarez, amigos cercanos de la colaboradora desde hace muchos años.

La colaboradora televisiva quiso mostrar su apoyo a los creadores, quienes en 2022 confiaron en la modelo Mar Flores para lanzar una colección cápsula que recibió una gran acogida en el sector.

Sin embargo, Lozano no se limitó a aplaudir a sus amigos, sino que aprovechó el momento para lanzar duras críticas a Mar Flores por no haber estado presente en el desfile de Malne, sino que la modelo había optado por acudir al show de Carolina Herrera, lo que la periodista consideró una falta de lealtad.

Críticas directas a Mar Flores

“Me parece impresentable Mar Flores. Me parece indecente que esta tía se vaya al de Carolina Herrera y no vaya al que le hizo la cápsula de moda. Mar Flores: si hay alguien que te apoya en la moda cuando no se hablaba de ti, porque no habías sacado el libro, si te hace una colección cápsula, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí, Mar? Y te lo digo muy en serio, hay que ser agradecida con la gente que, en un momento dado, sacó una cápsula tuya", declaró Lozano visiblemente molesta.

Con tono enfadado, insistió en que la modelo no estaba mostrando agradecimiento hacia quienes la apoyaron en un momento clave: “Si hay alguien que te apoya en la moda cuando no se hablaba de ti, porque no habías sacado el libro, si te hace una colección cápsula, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí, Mar?”.

Una polémica en mitad del glamour

La relación entre Mar Flores y la firma Malne parecía haberse consolidado tras la cápsula conjunta del pasado año, un proyecto que supuso un nuevo impulso para la modelo en el mundo de la moda. La ausencia de Flores en esta edición ha sido interpretada por Lozano como un gesto de desagradecimiento, algo que no dudó en señalar en público.

Además, Lozano también se refirió a las memorias recién publicadas de Flores. “¿Por qué no estás aquí? Si te viene bien estar aquí, porque los periodistas te preguntan sobre tu libro, ¿eh? Deberías pasar un polígrafo, hija mía, un polígrafo calentito”, afirmó.

También insinuó que la presencia de Flores en otro evento era por intereses económicos: “¿Qué te debe, Carolina Herrera? A lo mejor es que te ha pagado por ir al desfile. A mí no, yo vengo aquí por amistad. A Juanjo lo conozco desde los 12 años. Y cuando di las uvas en Telecinco, el que hizo el traje, a mano, fue Juanjo. Tú ni le conocías, ¿vale? Hay que ser agradecida”.

Mar Flores (Europa Press)

Por el momento, Mar Flores no ha respondido a estas declaraciones, aunque algunos asistentes al desfile apuntan que la modelo ya había confirmado su presencia en el show de Carolina Herrera antes de que se anunciara la fecha de Malne.

Más allá de su crítica, la colaboradora se mostró sonriente con sus amigos diseñadores y disfrutó del desfile desde el público. No obstante, sus palabras contra Mar Flores han acabado por eclipsar su presencia en la Semana de la Moda, reafirmando una vez más que Lozano, con su carácter espontaneo y directo, nunca pasa desapercibida.