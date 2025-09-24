España

Lydia Lozano carga contra Mar Flores tras la publicación de su polémica biografía: “Hay que ser agradecida”

La colaboradora televisiva acudió como invitada a apoyar a sus amigos diseñadores, pero terminó acaparando titulares por sus duras palabras contra la modelo

Por Clara Barceló

Guardar
Lydia Lozano. (Europa Press)
Lydia Lozano. (Europa Press)

La Semana de la Moda de Madrid se ha llenado estos días de rostros conocidos. Entre ellos, ha destacado la presencia de Lydia Lozano, quien asistió como público al desfile de la firma Malne, de los diseñadores Juanjo Mánez y Paloma Álvarez, amigos cercanos de la colaboradora desde hace muchos años.

La colaboradora televisiva quiso mostrar su apoyo a los creadores, quienes en 2022 confiaron en la modelo Mar Flores para lanzar una colección cápsula que recibió una gran acogida en el sector.

Sin embargo, Lozano no se limitó a aplaudir a sus amigos, sino que aprovechó el momento para lanzar duras críticas a Mar Flores por no haber estado presente en el desfile de Malne, sino que la modelo había optado por acudir al show de Carolina Herrera, lo que la periodista consideró una falta de lealtad.

Críticas directas a Mar Flores

“Me parece impresentable Mar Flores. Me parece indecente que esta tía se vaya al de Carolina Herrera y no vaya al que le hizo la cápsula de moda. Mar Flores: si hay alguien que te apoya en la moda cuando no se hablaba de ti, porque no habías sacado el libro, si te hace una colección cápsula, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí, Mar? Y te lo digo muy en serio, hay que ser agradecida con la gente que, en un momento dado, sacó una cápsula tuya", declaró Lozano visiblemente molesta.

Con tono enfadado, insistió en que la modelo no estaba mostrando agradecimiento hacia quienes la apoyaron en un momento clave: “Si hay alguien que te apoya en la moda cuando no se hablaba de ti, porque no habías sacado el libro, si te hace una colección cápsula, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí, Mar?”.

Una polémica en mitad del glamour

La relación entre Mar Flores y la firma Malne parecía haberse consolidado tras la cápsula conjunta del pasado año, un proyecto que supuso un nuevo impulso para la modelo en el mundo de la moda. La ausencia de Flores en esta edición ha sido interpretada por Lozano como un gesto de desagradecimiento, algo que no dudó en señalar en público.

Además, Lozano también se refirió a las memorias recién publicadas de Flores. “¿Por qué no estás aquí? Si te viene bien estar aquí, porque los periodistas te preguntan sobre tu libro, ¿eh? Deberías pasar un polígrafo, hija mía, un polígrafo calentito”, afirmó.

También insinuó que la presencia de Flores en otro evento era por intereses económicos: “¿Qué te debe, Carolina Herrera? A lo mejor es que te ha pagado por ir al desfile. A mí no, yo vengo aquí por amistad. A Juanjo lo conozco desde los 12 años. Y cuando di las uvas en Telecinco, el que hizo el traje, a mano, fue Juanjo. Tú ni le conocías, ¿vale? Hay que ser agradecida”.

Mar Flores (Europa Press)
Mar Flores (Europa Press)

Por el momento, Mar Flores no ha respondido a estas declaraciones, aunque algunos asistentes al desfile apuntan que la modelo ya había confirmado su presencia en el show de Carolina Herrera antes de que se anunciara la fecha de Malne.

Más allá de su crítica, la colaboradora se mostró sonriente con sus amigos diseñadores y disfrutó del desfile desde el público. No obstante, sus palabras contra Mar Flores han acabado por eclipsar su presencia en la Semana de la Moda, reafirmando una vez más que Lozano, con su carácter espontaneo y directo, nunca pasa desapercibida.

Temas Relacionados

ModaTelecincoEspaña-Corazón-y-estiloEspaña Noticias

Últimas Noticias

El desayuno ideal de Aitana Bonmatí: “Suelo hacer siempre lo mismo”

La futbolista del FC Barcelona, tres veces ganadora del Balón de Oro, explica cómo la nutrición y el descanso se han convertido en pilares fundamentales para mantener su rendimiento

El desayuno ideal de Aitana

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del

Multan con 100.000 euros a un histórico gran almacén parisino por esconder cámaras en detectores de humo

La empresa ha justificado la medida en el aumento de robos de mercancías, pero la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades entiende que la medida no se ajusta a la ley de protección de datos

Multan con 100.000 euros a

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

El huracán Gabrielle llegará a España en forma de borrasca y dejará a su paso “mala mar, lluvias y vientos fuertes” tras un breve ’veranillo de San Miguel’

El ciclón alcanzará las Azores el viernes e irá perdiendo sus características tropicales una vez alcance el archipiélago. La Aemet ha llamado a la calma, pues es “algo relativamente habitual en otoño”

El huracán Gabrielle llegará a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía advierte del peligro

La Policía advierte del peligro de tener muchas pestañas abiertas en el ordenador: “Podría convertirte en la víctima perfecta”

Un adolescente aprovecha la ausencia de sus padres para montar una gran fiesta que acaba con robo de armas: “Igual que niños”

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio por malversación y propone que sea ante un jurado popular

Un cazador que estaba apuntando a un jabalí termina matando a su compañero: “La temporada comienza de la peor manera posible”

Los aviones tigre de la OTAN vuelven con su espectáculo aéreo con participación española: volarán en Portugal

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Así funciona una estafa: una pareja de jubilados pierde 290.000 euros, todos sus ahorros, tras recibir un SMS

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Un experto inmobiliario advierte: “No compres nunca un piso sin revisar antes estas tres cosas”

DEPORTES

Ilia Topuria habla sobre el

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy