España

Una propietaria tenía vistas al mar y una promotora inmobiliaria le ha levantado un muro en su terraza: “Invito a cualquier inspector a ver lo sobrecogedor que es”

La obra se hizo sin permiso, pero no se detuvo. Ahora, ella y su familia están expuestos a la mirada (y humos) de nuevos vecinos

Alberto López Marín

Por Alberto López Marín

Guardar
Levantan un muro sin permiso
Levantan un muro sin permiso de obra frente a una casa con vistas al mar.

Hace unos meses, Liz Bates, propietaria de un piso en Bournemouth (Reino Unido), concretamente un bajo, comenzó a observar movimientos en el solar situado frente a su vivienda. A unos seis metros, aparecieron unos soportes metálicos. Al preguntar a los trabajadores que los instalaban, le dijeron que eran “para un muro de terraza”. Liz les comunicó que “no había permiso de obras” para eso, y el operario al cargo le respondió que se limitaban a “seguir instrucciones”. Acto seguido, la afectada acudió al ayuntamiento a formular una denuncia.

Según ha relatado Bates al periódico The Sun, se trataba del inicio de la construcción de una residencia de lujo, que habían comenzado en lo que era un antiguo aparcamiento municipal. “Nuestra familia ha vivido aquí durante 100 años. Yo crecí aquí”, lamenta esta mujer, consciente de que algún día podrían arrebatarle las vistas, pero no sin previo aviso. A los soportes metálicos siguieron bloques de hormigón. Se levantó una pared de 2,4 metros, bloqueando completamente la visión del mar que ya era parte de sus recuerdos y de su día a día tantos años.

“Hemos perdido privacidad”

El ayuntamiento no se quedó de brazos cruzados, al menos de inicio. “Intervino y pidió al promotor paralizar la obra”, cuenta la propietaria. En efecto, la promotora no había solicitado permiso, pero no hizo sino seguir adelante y terminar el trabajo. Hasta que esto sucedió, entretanto, la vida familiar se deterioró, con obreros aportando ruido y arrebatando luz y vistas desde primera hora cada mañana. E intimidad: “Miraban por las ventanas mientras desayunaba con mis hijos pequeños. Cerramos todo, independientemente del calor, porque además fumaban”.

La especulación inmobiliaria deja sin escuela de música al barrio de Chamberí en Madrid: “La venderán a un fondo buitre para abrir pisos turísticos”.

Antes eran los empleados de la promotora, ahora son los inquilinos que se instalan en esa residencia. “Hemos perdido privacidad completamente -insiste-, ahora podrán ver dentro de nuestra casa, y cuando hay barbacoas o se fuma, el humo entra directamente dentro. (...) Cada vez que miramos por la ventana, solo vemos ese enorme muro”.

“No podemos vender, estamos atrapados”

El impacto económico es otro factor a tener en cuenta. “La propiedad ha perdido tanto valor que nos han dicho que no podríamos venderla si quisiéramos mudarnos”, asegura Bates tras haber consultado a distintos tasadores. La cifra alcanzaría hasta las 50.000 libras (más de 57.000 euros) de depreciación, según estimaciones de estos profesionales. Ante la situación, Liz y su familia se sienten “atrapados”: “Nos gustaría mudarnos, pero no es factible”.

Fue una vez acabada la obra cuando la promotora se propuso resolver la ilegalidad, es decir justificar el muro. Bates auguraba que no lo lograrían: “El impacto en nuestra casa es enorme”. Un portavoz de la compañía, llamada Vivir Estates, sostenía ante The Sun que no tendrían problema para resolver esto: “Ningún propietario en el Reino Unido tiene derecho a vistas; eso lo establece la ley civil. (...) Sí, es una pena que la gente pierda sus vistas, pero creemos que el desarrollo va a mejorar la zona y el precio de los inmuebles subirá”, zanjó.

Playa en Bournemouth, reino Unido.
Playa en Bournemouth, reino Unido. (Reuters/Paul Childs)

“Es absolutamente invasivo”

Y llevaba razón. La construcción sobre el antiguo aparcamiento del municipio, frente a la vivienda de Bates, fue aprobada finalmente tras varias negativas previas, cuando la empresa recurrió a un inspector urbanístico, y pese a que 1.500 residentes se opusieron formalmente a través de alegaciones. De nada sirvió. El nuevo conjunto incluye bloques de dos y cuatro alturas que, según la afectada, agravan el efecto del muro, que califica de “opresivo” y “absolutamente invasivo”.

“Nos están forzando a irnos de nuestra casa. Vivimos como en una pecera desde que empezó el desarrollo. Cada vez que abrimos la ventana, nos entra humo y miradas del exterior. No podemos disfrutar del espacio exterior ni de la luz”, clama Bates, a la que solo queda hacer un nuevo llamamiento a las autoridades: “Invito a cualquier inspector de urbanismo a venir a nuestra propiedad para ver lo sobrecogedor que resulta y cómo afecta negativamente a nuestra vida”.

El expediente sigue abierto pero, dados los precedentes, ya nada hace augurar que haya marcha atrás. El resquicio podría ser una solución judicial en forma de indemnización.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaMercado InmobiliarioCompra de ViviendaEspaña-EconomiaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un hombre fue detenido en su primer día de vacaciones tras ser confundido con un delincuente buscado de la zona: pasó un mes en prisión

Lo que prometía ser un viaje tranquilo para una familia rumana acabó en pesadilla

Un hombre fue detenido en

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

El cantante corrió la maratón de incógnito y lo hizo en un tiempo brutal

Harry Styles corre la maratón

Daniele Novara, pedagogo, revela el secreto de enseñar el orden a través de la imitación y colaboración

El pedagogo italiano cuestiona los métodos tradicionales de crianza y propone el aprendizaje por imitación como base para enseñar a los más pequeños a recoger sus juguetes

Daniele Novara, pedagogo, revela el

Una pareja de ‘First Dates’ que lleva cinco años junta revela tres curiosidades del programa

Se conocieron en el show televisivo y desde entonces han estado juntos. A través de su cuenta de TikTok informan sobre su experiencia en el programa

Una pareja de ‘First Dates’

María Muñoz, especialista en aparato digestivo, explica cómo cuidar las tablas de cortar de madera: “Requieren un mimo especial”

No secar bien la superficie o exponerla a humedad excesiva puede provocar grietas y convertirla en un entorno propicio para microorganismos

María Muñoz, especialista en aparato
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Propietarios de coches Renault: la

Propietarios de coches Renault: la marca envía a miles de conductores una carta para que acudan al taller

Un hombre de 65 años muere tras el empujón de un vecino por pasear a los perros sin correa: cinco costillas rotas y una atravesó el pulmón

Anulado el contrato presentado por una mujer con el que pretendía quedarse con las dos viviendas que sus padres les habían dejado en herencia a ella y su hermana

Este coche ha batido el récord de velocidad del mundo y llegará a Europa en 2027: tiene 3000 caballos y solo se fabricarán 30 unidades

Un padre no tendrá que pagar más la pensión alimenticia de su hija de 25 años porque ha terminado sus estudios y tiene ingresos propios

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado,

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre las horas extras: “Si haces más de estas, podrían multar a tu empresa con hasta 7.500 euros”

Cuál es el precio de la gasolina este 23 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cotización del euro frente al dólar hoy 23 de septiembre

La mejora de la opa de BBVA sobre Sabadell es “insuficiente” y “más cosmética que real”, estiman los analistas

A Trump le falla la estrategia: su subida de aranceles a la UE hace que el 26% de los europeos rechace los productos de EEUU

DEPORTES

Harry Styles corre la maratón

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año

Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes