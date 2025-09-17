España

La justicia ordena demoler el muro construido “por seguridad” en el chalé de Feijóo que ocupaba 90 metros cuadrados de vía pública

El muro construido por Feijóo en su chalé de Moaña deberá ser derribado a pesar de las alegaciones del nuevo propietario

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Moaña recupera 90 metros cuadrados
Moaña recupera 90 metros cuadrados de vía pública ocupados por el chalé de Feijóo. (Imagen: X/@Agus_Martinez58)

La disputa se remonta a 2017, cuando Alberto Núñez Feijóo, actual líder del PP, construyó un chalé en la parroquia de Meira, Moaña (Galicia). Para obtener la licencia de obra, el entonces presidente de la Xunta tuvo que ceder al ayuntamiento 90,79 metros cuadrados de terreno público, una franja de 30 metros de largo por 3 de ancho destinada a ampliar la carretera, según recoge la sentencia judicial.

En 2017, Feijóo comunicó una modificación del proyecto, que incluía cerrar la parcela con un muro más alto de lo permitido por la normativa municipal. Un informe de la Policía Nacional argumentaba que, por motivos de seguridad, el cierre no podía tener ángulos muertos y debía superar los dos metros de altura.

Además, presentó un informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Xunta que respaldaba la excepción, amparándose en el artículo 2.b del Decreto 211/2007, que concede a los expresidentes “derecho vitalicio a medidas de seguridad adecuadas”.

Sin embargo, la norma se refiere a exmandatarios, no a presidentes en ejercicio, cuya protección corresponde a la residencia oficial de Feijóo, en Monte Pío.

Autorización con condiciones claras

El Ayuntamiento autorizó la construcción del muro solo durante la propiedad de Feijóo, y estableció varias condiciones:

  • La autorización no podía transferirse a terceros.
  • La Policía debía certificar periódicamente la necesidad del muro.
  • Si desaparecían los motivos de seguridad, el muro debía retirarse y el espacio público reconstruirse.

Estas medidas buscaban garantizar la seguridad del presidente sin comprometer permanentemente la vía pública.

Venta del chalé

En julio de 2021, Feijóo vendió el chalé, acordando que era el comprador quien debía hacerse cargo de cualquier obligación de retranquear el muro. Dos meses después, el Ayuntamiento notificó que el muro debía demolerse y ajustarse a la normativa urbanística.

No obstante, el nuevo propietario, un alto ejecutivo de una multinacional, alegó ser “objetivo de potenciales secuestros o agresiones” y reclamó mantener el cierre por motivos de seguridad, pero la justicia rechazó su petición.

book img

La Española Inglesa

$1,99 USD

Comprar
book img

Los Vientos

Gratis

Descargar
book img

Animal oscuro: Bruna Husky

$6 USD

Comprar
book img

El loco de Dios en el fin del mundo

$11,99 USD

Comprar
book img

El Imperio español

$5,99 USD

Comprar
book img

¡Viva Cataluña española!

$11,99 USD

Comprar
book img

La guerra civil Española

$5,99 USD

Comprar
book img

Nunca lo hubiera dicho

$7,99 USD

Comprar
book img

Diccionario bíblico hebreo-español / español-hebreo

$21,99 USD

Comprar
book img

Tapas y aperitivos

$11,99 USD

Comprar
book img

Defensa apasionada del idioma español

$6,99 USD

Comprar
book img

Apreciando el vino

$7,99 USD

Comprar

“Pretende ocupar de manera exclusiva un espacio público para uso privado por tiempo indefinido. No hay interés público que lo justifique”, recoge la sentencia. Asimismo, el juez recalcó que la seguridad de Feijóo respondía a interés público, mientras que la del nuevo propietario era un interés privado.

“Prevalece el interés público en la liberación del espacio viario ocupado, frente al interés particular del actor en disponer de un jardín más amplio. Nada le obligaba a comprar la vivienda si no satisfacía sus necesidades de seguridad”, agrega el escrito.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que al jefe del Ejecutivo "solo le mueve el miedo" ante los casos de corrupción que le rodean y a que él mismo pueda acabar "en el juzgado". Pedro Sánchez ha presumido de un Gobierno "limpio" y que "funciona", al tiempo que ha acusado al PP de "mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos, desinformación, insultos y confrontación". (Fuente: Congreso)

La Xunta defiende la medida original

El presidente Alfonso Rueda justificó la decisión tomada durante el mandato de Feijóo: “Cuando se tomó esa decisión, había motivos de seguridad que así lo aconsejaron. La medida se adoptó amparándose en una normativa y basada en motivos de seguridad”.

Sobre la sentencia que obliga a retirar el muro, Rueda subrayó que es necesario “acatarla”, porque con el nuevo propietario desaparecen las circunstancias que justificaron la excepción.

El caso recuerda a otras controversias con las viviendas del líder del Partido Popular en materia de privilegios por altos cargos, como la del chalé de su pareja en playa do Con, donde Costas reclama recuperar 210 metros cuadrados de dominio público ocupados junto a la vivienda.

Temas Relacionados

Alberto Núñez FeijóoPolítica EspañaPPSucesosSucesos EspañaGaliciaJusticiaSentencias EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Suzanne Moyes, veterinaria, alerta de los 6 controles que deberías hacer antes de otoño para mantener el bienestar de tu mascota

Algunos animales pueden permanecer al aire libre durante todo el año, pero hay circunstancias que requieren trasladarlos al interior

Suzanne Moyes, veterinaria, alerta de

La Guardia Civil concluye que los audios que grabó Koldo García y que implican a Santos Cerdán y Ábalos son verdaderos

“No se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos”, asegura el informe al que ha tenido acceso ‘El Mundo’

La Guardia Civil concluye que

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 18 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los

Risto Mejide estalla en ‘Todo es mentira’ por las supuestas presiones del PSOE de Madrid: “Es inaceptable”

El presentador denuncia que el partido ha intentado controlar los contenidos del programa y anima al resto de comunicadores a hacer públicas esas artimañas

Risto Mejide estalla en ‘Todo

La receta de las abuelas italianas para hacer los auténticos espaguetis a la boloñesa: el truco de la ‘nonna’ es añadir chocolate

Dos mujeres italianas han compartido a través de redes sociales su truco para mejorar al máximo el sabor de la boloñesa, con un ingrediente extra que ha sorprendido a muchos

La receta de las abuelas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil concluye que

La Guardia Civil concluye que los audios que grabó Koldo García y que implican a Santos Cerdán y Ábalos son verdaderos

El avión que la realeza qatarí regaló a EEUU y que se convertirá en el ‘búnker volador’ de Donald Trump: tendrá un coste de 400 millones de euros

El Supremo mantiene a Santos Cerdán en prisión provisional al considerar que existe riesgo de destrucción de pruebas

La Justicia de Andalucía suspende el acuerdo de la Universidad de Granada que cancelaba sus colaboraciones con instituciones israelíes

Bartomeu y Rosell declaran en el juicio por el caso Negreira: “El Barça tenía el mejor equipo y no le hacía falta ninguna ayuda arbitral”

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 18 septiembre

Precio de la luz bajará este viernes 19 de septiembre: estas son las tarifas cada hora

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 18 septiembre

Hacienda se embolsa 18.928 millones de euros en 2024 procedentes de su lucha contra el fraude

Gonzalo Bernardos, sobre el desgaste laboral y la rotación: “¿Qué empresa les ofrece hoy a los jóvenes un proyecto profesional de futuro? Muy pocas”

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”