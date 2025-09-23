Un hombre fue detenido en su primer día de vacaciones tras ser confundido con un delincuente buscado de la zona: pasó un mes en prisión

Familia en la playa (iStock)

Las vacaciones de ensueño de una familia rumana en Italia se vieron arruinadas por un error judicial. Ovidiu Andronache, de 42 años, residente en Iasi (Rumanía), llegó junto a su familia a la localidad de Caorle en Italia para disfrutar de unos días de descanso. De repente, el día del cumpleaños de su esposa, 24 de agosto, mientras se encontraba en la playa junto a sus tres hijas haciendo castillos de arena, dos personas se le acercaron a preguntarle si era Ovidiu, allí comenzó su calvario.

Ovidiu Andronache fue detenido en la playa frente a su hotel, donde había llegado la noche anterior junto a su mujer y sus tres hijas de 12,9 y 5 años, para pasar una semana de vacaciones. El varón de 42 años fue liberado el pasado jueves, 18 de septiembre, tras casi un mes en prisión debido a un error de identidad y ya ha podido regresar a su país.

La causa del error

El verdadero delincuente era otro hombre que compartía edad y nacionalidad con el detenido. Viorel Lungu, que ya contaba con antecedentes en su historial, había sido condenado definitivamente a dos años de prisión por un robo en Pistoia en 2013, pero había usado como seudónimo el nombre y la identidad de Ovidiu, residente en Iasi y gerente de cuentas en una empresa de materiales eléctricos, utilizando una identificación falsa. Cuando el auténtico Ovidiu se presentó a última hora de la tarde del 23 de agosto, se activaron todas las alarmas y a la mañana siguiente los carabineros acudieron para arrestarlo.

Defensa y liberación

El abogado Stefano de Rosa asumió el cargo a finales de agosto y pudo recuperar los registros de las huellas dactilares del verdadero criminal, demostrando de esta forma la equivocación. Tras un periodo centrado en presentar solicitudes ante la fiscalía de Pordenone y el juez de Pistoia, además de pedir la suspensión de la pena en la Corte de Apelaciones de Génova, el caso finalmente fue revisado y Ovidiu quedó en libertad.“La pesadilla ha terminado”, dijo tras salir de prisión.

Aunque el turista fue finalmente absuelto de cualquier delito, el daño ya estaba causado. Sus vacaciones de ensueño se vieron arruinadas por un error judicial y una confusión que lo dejaron emocionalmente dañado y exhausto. Lo que comenzó como una relajante escapada familiar se acabó transformando en una experincia desoladora, dejando una sensación de malestar marcada en toda la familia.

En declaraciones del protagonista al medio italiano Corriere del Veneto comentó que era una experiencia difícil de expresar con palabras. Las autoridades italianas se disculparon por las molestias ocasionadas, pero el impacto en los turistas fue considerable. El tiempo que había pasado en Italia ya no era para relajarse, sino para limpiar su nombre y hacer frente a la desesperación de una situación que se había ido de control. La decisión de su liberación fuy muy bien recibida aunque el daño había dejado una huella imborrable.

Ovidiu Andronache ha declarado también que al saber de su inocencia supo sobrellevar su estancia en prisión controlando el miedo y relacionándose con sus compañeros de celda. Pese al error de las autoridades, no guarda resentimiento hacia la justicia italiana, simplemente desea que esta situación no se repita con nadie en el mundo.

Ovidiu enfrentó la situción con calma y dignidad, y ahora su defensa está estudiando una posible solicitud de indemnización por la detención injusta y los daños causados.