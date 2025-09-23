Tarifa de la luz en España este 24 de septiembre

La tarifa del servicio de la luz cambia diariamente (Europa Press)

El precio de luz en España se modifica continuamente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la energía eléctrica en el país para este miércoles 24 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la luz

El servicio eléctrico tendrá un precio promedio en territorio español de 46.4 euros por megavatio hora para este miércoles, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano europeo señaló que la tarifa más elevado del servicio eléctrico será de 116.12 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio más bajo de la energía eléctrica en el país llegará a los 0.01 euros por megavatio hora.

El precio de la luz cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 24 de septiembre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 53.51 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 39.8 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 48.6 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 42.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 41.5 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 48.6 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 48.8 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 66.96 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69.01 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 57.91 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 9.52 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.55 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 20.1 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 72.72 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 95.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 116.12 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 105.77 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 83.08 euros por megavatio hora.