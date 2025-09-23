Ayuso acusa a Sánchez de tapar sus casos de corrupción con la apertura de juicio oral a su novio: “Los casos tienen el tamaño y duración que le conviene”

La presidenta de la Comunidad de Madrid acusa al gobierno de controlar los medios para tapar sus escándalos de corrupción atacando a su círculo íntimo.

El procesamiento judicial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha coincidido con la apertura de juicio oral contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y para la regidora madrileña todo se trata de una maniobra del líder socialista para, según dice, “imponer su agenda mediática” y tapar los casos que afectan a su entorno.

Este lunes, la jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ordenó la apertura de juicio oral contra contra el novio de la presidenta madrileña por presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

La primera reacción llegó de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, quien señaló a la jueza por “no respetar a la Audiencia Provincial”. “Decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que (el ministro del Interior, Fernando Grande) Marlaska ha ascendido”, escribió en un mensaje en redes sociales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Europa Press)

Preguntada por estas palabras, Ayuso se escuda en que ella “no puede valorar cada comentario que se hace en redes”, pero ha reconocido que, cuando conocieron la decisión de la jueza, pensó: “¿Qué viene a continuación en el entorno de Sánchez?“. ”Y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano”, ha añadido.

Denuncia que Sánchez esté alargando la investigación

La líder del PP madrileño se ha referido a que, “si uno coge la cronología de la inspección fiscal, después de cada anuncio que le ha ocurrido al entorno de Pedro Sánchez siempre hay algo parejo”. Y en este sentido, ha criticado que el caso que afecta a su novio “esté durando más que toda la corrupción” que salpica a la figura del presidente del Gobierno. “En España, los casos tienen el tamaño y duración que a Sánchez le conviene y él es el que dirige las portadas y la agenda mediática de este país”, ha declarado.

En todo caso, ha insistido en que la investigación a su pareja se centra en unos hechos -reconocidos por la defensa ante la Fiscalía de Madrid- que supuestamente se produjeron cuando González Amador no era su pareja y repite que “no tiene que ver con sus gestión al frente de la Comunidad de Madrid.

“No puedo entrar en ese juego. Y lo lamento, yo sé que les encantaría que dijera más cosas para tenerme atrapada en mis propias palabras. No tengo nada que ver. Es una inspección fiscal que se retrotrae en una época en la que ni siquiera nos conocíamos. Y me parece que hay inspecciones fiscales mucho más importantes y casos de corrupción de verdad, de escándalo de hacer caer un Gobierno”, ha denunciado la presidenta, quien ha insistido en que ella “no va a contribuir a que se enrede más”.