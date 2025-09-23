España

Ayuso acusa a Sánchez de tapar sus casos de corrupción con la apertura de juicio oral a su novio: “Los casos tienen el tamaño y duración que le conviene”

El procesamiento judicial de Alberto González Amador se produce un día antes de la apertura de juicio oral contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
La presidenta de la Comunidad de Madrid acusa al gobierno de controlar los medios para tapar sus escándalos de corrupción atacando a su círculo íntimo.

El procesamiento judicial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha coincidido con la apertura de juicio oral contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y para la regidora madrileña todo se trata de una maniobra del líder socialista para, según dice, “imponer su agenda mediática” y tapar los casos que afectan a su entorno.

Este lunes, la jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ordenó la apertura de juicio oral contra contra el novio de la presidenta madrileña por presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

La primera reacción llegó de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, quien señaló a la jueza por “no respetar a la Audiencia Provincial”. “Decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que (el ministro del Interior, Fernando Grande) Marlaska ha ascendido”, escribió en un mensaje en redes sociales.

La presidenta de la Comunidad
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Europa Press)

Preguntada por estas palabras, Ayuso se escuda en que ella “no puede valorar cada comentario que se hace en redes”, pero ha reconocido que, cuando conocieron la decisión de la jueza, pensó: “¿Qué viene a continuación en el entorno de Sánchez?“. ”Y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano”, ha añadido.

Denuncia que Sánchez esté alargando la investigación

La líder del PP madrileño se ha referido a que, “si uno coge la cronología de la inspección fiscal, después de cada anuncio que le ha ocurrido al entorno de Pedro Sánchez siempre hay algo parejo”. Y en este sentido, ha criticado que el caso que afecta a su novio “esté durando más que toda la corrupción” que salpica a la figura del presidente del Gobierno. “En España, los casos tienen el tamaño y duración que a Sánchez le conviene y él es el que dirige las portadas y la agenda mediática de este país”, ha declarado.

Noticias del día 23 de septiembre del 2025.

En todo caso, ha insistido en que la investigación a su pareja se centra en unos hechos -reconocidos por la defensa ante la Fiscalía de Madrid- que supuestamente se produjeron cuando González Amador no era su pareja y repite que “no tiene que ver con sus gestión al frente de la Comunidad de Madrid.

“No puedo entrar en ese juego. Y lo lamento, yo sé que les encantaría que dijera más cosas para tenerme atrapada en mis propias palabras. No tengo nada que ver. Es una inspección fiscal que se retrotrae en una época en la que ni siquiera nos conocíamos. Y me parece que hay inspecciones fiscales mucho más importantes y casos de corrupción de verdad, de escándalo de hacer caer un Gobierno”, ha denunciado la presidenta, quien ha insistido en que ella “no va a contribuir a que se enrede más”.

Temas Relacionados

PPIsabel Diaz AyusoAlberto Gonzalez AmadorEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 23 septiembre

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del

El nuevo y gigante avión italoamericano que será el más grande jamás construido: su primer vuelo está previsto para 2029

Este proyecto busca conseguir transportar infraestructuras de grandes dimensiones

El nuevo y gigante avión

Israel-Premier Tech corre el riesgo de quedarse sin bicicletas

Factor y otros patrocinadores ponen contra las cuerdas al equipo israelí, obligado a replantear su identidad

Israel-Premier Tech corre el riesgo

La Policía aclara algunas dudas sobre la aplicación móvil del DNI: “Puedes ejercer tu derecho al voto”

Con la llegada del DNI electrónico han surgido muchas dudas entre los ciudadanos sobre lo que pueden hacer o no hacer con él. Se trata de una versión digital del documento a partir de una app disponible tanto para IOS como para Android supervisada por la Policía Nacional

La Policía aclara algunas dudas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo y gigante avión

El nuevo y gigante avión italoamericano que será el más grande jamás construido: su primer vuelo está previsto para 2029

El Gobierno indulta a dos miembros de ‘Los seis de Zaragoza’, encarcelados por participar en una manifestación contra la ultraderecha

La Justicia limita a tres años el uso de una vivienda familiar para una madre divorciada y sus hijos por la liquidación de gananciales: ella ahora gana más y tiene otra pareja

El Gobierno deja la puerta abierta a una “excepción puntual” en el embargo de armas a Israel si están en juego los “intereses nacionales”

La colaboración vecinal permite a la Guardia Civil interceptar a los dos autores de un robo con violencia en una vivienda habitada de Sevilla

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 23 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

La prima de riesgo española consolida su nivel más bajo desde 2009

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 23 septiembre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Israel-Premier Tech corre el riesgo

Israel-Premier Tech corre el riesgo de quedarse sin bicicletas

La historia de Vicky López, flamante premio Kopa: criada en el Real Madrid, deslumbrando en el Barcelona y llamada a ser Balón de Oro

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas