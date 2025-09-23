Espana agencias

El PP, tras la apertura de juicio oral del novio de Ayuso: "Defendemos, en todos los casos, la labor de los jueces"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha defendido este martes la labor de los jueces en "en todos los casos" y ha contrapuesto la postura "escrupulosa" de su partido sobre el respeto a la separación de poderes con la del PSOE, un partido que, según ha dicho, lleva "siete años lapidando ese pilar" con un Ministerio de Justicia que "los coloca en el centro de la diana" para que sean atacados en redes sociales.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas al ser preguntado sobre la decisión de la jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, de abrir juicio oral contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

De los Santos ha sido requerido, asimismo, por la reacción a esta noticia en redes sociales por parte del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien escribió que la magistrada "no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que (el ministro del Interior, Fernando Grande) Marlaska ha ascendido".

"El PP siempre va a estar con los jueces y va a respetar de forma escrupulosa la separación de poderes. Quienes llevan siete años lapidando ese pilar es el PSOE y el Ministerio de Justicia, que prejuzga a quienes están para administrar justicia y los coloca en el centro de la diana para esos maledicentes que se esconden en las redes sociales", ha respondido de los Santos.

El vicesecretario 'popular' también ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha tachado de "irresponsable" e "impresentable" por sus críticas en redes sociales a los jueces.

"Con un Gobierno así, desde el Partido Popular tenemos que salir defendiendo, en todos los casos, la labor de los jueces, y defendiendo de forma escrupulosa la separación de poderes", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Congreso permitirá ver datos personales de sus documentos previos a 1978 si se acredita un interés legítimo

El Congreso permitirá ver datos

Un juzgado pregunta a Fiscalía si investiga al expresidente de la AN por adelantar al Gobierno la absolución de Trapero

Un juzgado pregunta a Fiscalía

Sumar tacha de "ridículo" que la Audiencia de Badajoz envíe a juicio al hermano de Pedro Sánchez

Sumar tacha de "ridículo" que

Clavijo ve un "desacato" al Supremo que solo hayan salido de Canarias 127 menores asilados en seis meses

Clavijo ve un "desacato" al

Political Watch plantea modernizar las peticiones ciudadanas en el Congreso y agilizar el trámite de las ILP

Political Watch plantea modernizar las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Infobae

Ayuso acusa a Sánchez de tapar sus casos de corrupción con la apertura de juicio oral a su novio: “los casos tienen el tamaño y duración que le conviene”

El Gobierno deja la puerta abierta a una “excepción puntual” en el embargo de armas a Israel si están en juego los “intereses nacionales”

La colaboración vecinal permite a la Guardia Civil interceptar a los dos autores de un robo con violencia en una vivienda habitada de Sevilla

El día más peligroso para conducir: estos son los efectos del horario de invierno

La Audiencia de Badajoz manda al banquillo al hermano de Pedro Sánchez por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 23 septiembre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si cobras el salario mínimo o algo parecido, te van a quitar menos dinero en la renta”

España duplicará el crecimiento del PIB de la Eurozona, aunque la inflación también subirá: la OCDE mejora las previsiones pese a los aranceles de Trump

Números ganadores del Super Once del 23 septiembre

DEPORTES

La historia de Vicky López,

La historia de Vicky López, flamante premio Kopa: criada en el Real Madrid, deslumbrando en el Barcelona y llamada a ser Balón de Oro

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas

¿Cuántas entradas para el GP de Madrid habrá disponible al público general? La preventa exclusiva se agotó en dos minutos y la lista de espera tiene 235.000 personas

Aitana Bonmatí se corona en París y se convierte en la primera jugadora en ganar el Balón de Oro tres veces consecutivas

Luis Enrique vuelve a escribir su nombre en la historia y se lleva por segunda vez el premio Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año